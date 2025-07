El video hot con una vedette que hizo explotar a Mauro Icardi y la China Suárez

La vedette no perdonó: "zorro y zorra, tal para cual" y un video como prueba

Lo que terminó de prender fuego todo fue cuando Natasha publicó un video íntimo que supuestamente le envió Icardi, tapado con un emoji, pero igual se entendía todo. Lo acompañó con un mensaje picante: "Zorro y zorra, tal para cual. Retráctense porque no paro". Bien picante la uruguaya, que dijo sin vueltas: "Yo nunca miento. Siempre dije la verdad, si no no me meto. Pero para vos, cornuda, me la dedico".

image Natasha publicó un video íntimo de Icardi y lo desafió con mensajes directos, asegurando que siempre dice la verdad y no piensa aflojar. Además, mostró capturas de chats donde denuncia que él borra mensajes.

Además, criticó a la China con fotos editadas y tiró que el jugador "lleva los cuernos", mientras Icardi intentaba bajar el tono con burlas y eliminaba las historias que hablaban de la polémica, pero Natasha subía la apuesta y no aflojaba ni un poco.

Este escándalo ya copó Instagram, TikTok y Twitter, con memes, opiniones y hasta Ángel de Brito metiéndose a comparar tatuajes del jugador para ver si el video era real.

image Ángel de Brito se metió en la polémica comparando tatuajes de Icardi para verificar la autenticidad del video.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Valentín Torres Erwerle, la primera víctima del regreso de los visitantes

Chau Pesos, hola Argentum: ¿qué implicaría el cambio de moneda?

En River todos se ilusionan por lo que cuenta Gustavo Yarroch (pobre Enzo Pérez)

La miniserie de 6 capítulos que todos ven en una sola noche

Fabián Doman deschavó a Jorge Macri tras el anuncio del Moto GP: "Falsa esperanza"