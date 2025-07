Guerra AFA-Gobierno: Pablo Toviggino respaldado por el Consejo Federal

Es curioso que aquellos que se arrogan la representatividad de la libertad y los derechos personales actúen como jueces rectores de la vida y el pensamiento ajeno.

Aquellos que hoy tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los argentinos son los mismos que formaron parte de un terrorismo de estado que costó sangre y dolor a nuestra patria, los mismos que denigran los derechos de la salud, la educación, la discapacidad y hoy vienen por nuestro futbol.

Unidos más que nunca en defensa de los cientos de miles de familias que encuentran contención, cariño y respeto en cada pequeño club de la República Argentina decimos NO al avasallamiento, NO al autoritarismo, NO a la soberbia… señora Bullrrich con el pueblo NO.

Suscriben: Dirigentes del Interior (Asambleísta, Delegados Provinciales, Representantes Regionales, Presidente y Autoridades de Ligas y Federaciones)”.

De esta forma los clubes del interior, con cada vez mayor peso en el fútbol de AFA, dejaron bien en claro que harán lo que tengan que hacer para apoyar a sus dirigentes y así mantener la libertad en AFA, una libertad a veces cuestionable, pero lo del Gobierno tampoco ayuda.

image El comunicado del Consejo Federal en apoyo a su presidente Pablo Toviggino.

La guerra sigue, las amenazas también, en ninguno de los dos bandos (si de ambos lados parecen mafiosos) hay nenes de pecho, acá hay algo más que una ideología en juego, acá hay un gran negocio del que todos quieren ser parte, y ese negocio se llama fútbol argentino.

