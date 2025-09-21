Trump avanza y castiga a la prensa de USA; Milei trata en vano de imitarlo en Argentina

1-La cancelación de un show nocturno en la cadena ABC de Jimmy Kimmel, uno de los animadores más populares de USA, provocó un debate nacional sobre la censura que impone la administración Trump.

La cancelación del conductor y su late-nigth show) es algo inédito.

La cancelación del conductor y su late-nigth show) es algo inédito.

Los comentarios de Kimmel sobre las reacciones al asesinato del activista de derecha Charlie Kirk lo ubicaron como blanco del gobierno nacional. ABC, cadena que pertenece a Walt Disney Company, decidió suspender el programa por tiempo indeterminado luego de conocer el profundo malestar trumpista.

image Jimmy Kimmel, suspendido por el grupo ABC/Disney

2-Algo similar había ocurrido con Stephen Colbert en el holding CBS. Dijo en su monólogo inicial "hoy, somos todos Jimmy Kimmel".

Además, había calificado como "un soborno grande y gordo" al acuerdo por el que CBS pagó US$ 16 millones a Trump para evitar el avance de una demanda judicial del actual presidente de la Unión. La empresa dio por terminado su contrato.

El acuerdo con CBS fue visto como una concesión por parte del Grupo Paramount, la empresa matriz de la cadena, que en ese momento intentaba fusionarse con Skydance Media.

3-Se suma a todo lo nombrado una demanda mega multimillonaria contra el New York Times, uno de los periódicos más leídos del mundo y más crìtico de la administración conservadora (4 millones de suscriptores digitales y ganador de más de 100 Premios Pulitzer).

El juicio se extendió a 4 de sus periodistas acusándolos de difamación por una serie de artículos y un libro que "fueron específicamente concebidos para intentar dañar la reputación empresarial, personal y política del presidente Trump."

image Donald Trump versus el diario más popular de USA: The New York Times.

4-En diciembre de 2024 la nombrada cadena ABC acordó donar US$ 15 millones a la biblioteca presidencial de Trump y pagar un millón de dólares en honorarios legales al bufete del abogado del primer mandatario estadounidense.

Luego de los mazazos enumerados, cada representante del “4to poder” de USA está actualmente “con las barbas en remojo”.

Esta fue la explicación de Trump sobre lo que está ocurriendo con los grandes medios.

¿Van por Jimmy Fallon también?

Este animador (otro de los grandes líderes de audiencia de la TV norteamericana) se burló de Donald Trump y respaldó a Jimmy Kimmel tras el acto de censura: "No sé qué está pasando" dijo.

Fallon sorprendió en la edición del jueves de "The Tonight Show" al introducir un tono político poco habitual en su estilo, luego de que se conociera la cancelación de “Jimmy Kimmel Live”.

"Bueno, chicos, la gran noticia es que Kimmel ha sido suspendido por la ABC, tras la presión trumpista, lo que ha dejado a todo el mundo pensando: '¿qué carajos pasa aquí?'".

A continuación, anunció que haría su monólogo pero cada mención de Fallon al presidente Donald Trump era censurada por un locutor.

¿Y por casa? Milei pretende copiar a Trump

“No odiamos suficiente a los periodistas” suele repetir como un mantra el titular de la Casa Rosada.

A través de sus discursos públicos y su perfil de X insiste casi a diario con su diatriba aunque no se anima a dar ruedas de prensa abiertas o entrevistas pautadas con periodistas críticos de su gestión.

Acusa a los comunicadores de difundir "mentiras, calumnias e injurias" de manera constante porque nunca pudo frenar “la ruta de los escándalos” que lo acompaña desde finales de 2024.

image Las memes sobre las desventuras de los hermanos Milei se multiplican en las redes sociales

Los medios argentinos llevan casi 10 meses enumerando posibles ilícitos en torno a la gestión libertaria.

1-La detención del ex senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay (un “boroctizado” legislador que votaba a favor de La Libertad Avanza).

2-El desastre financiero de la cripto $LIBRA el 14 de febrero de 2025. Ahorristas de todo el mundo perdieron más de US$ 100 millones tras un posteo de Milei.

3-Sobre final del mismo mes, explotó en Aeroparque la denuncia por 10 valijas que trajo la militante conservadora Laura Arrieta y no pasaron por el scanner de la aero estación.

4-Luego, otra denuncia de posible corrupción: una empresa de la familia Menem (Tech Security) le cobra millones de dólares al Banco Nación para darle “seguridad”.

5-Casi un centenar de muertes por fentanilo adulterado de una partida que el ANMAT no habría revisado de manera eficiente.

6-La caída de Ficha Limpia pocas horas antes de la elección porteña: el ex gobernador misionero Carlos Rovira aseguró que los senadores que le responden votaron en contra del proyecto (que excluía a Cristina Kirchner de los comicios) por pedido del presidente Milei.

7-El golpe más duro llegó desde sus propias filas: el ex director de la Agencia Nacional de Discapacitados, Diego Spagnuolo, reconoció en distintos audios que existía en Balcarce 50 un laberinto de coimas para quedarse con dinero destinado a medicamentos para los más vulnerables.

Milei sigue calificando a los periodistas de "ensobrados", "pauteros" y "esbirros manipuladores" pero su imagen no para de caer mientras ya ha recibido andanada de juicios en su contra de parte de figura como el desaparecido Jorge Lanata y el titular del grupo Perfil, Jorge Fontevecchia.

image Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia accionaron legalmente contra Javier Milei

Los ataques libertarios a la prensa, según FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) promedian un caso cada 2 días.

A esta altura, está claro que el “poder de fuego” del primer mandatario sobre los medios es muchísimo más limitado que el de su par norteamericano.

No tiene ni por asomo el poder de intimidación que ha demostrado el líder de la nación más poderosa del mundo.

Desde Córdoba, apenas pudo criticar de manera tácita a Jorge Rial (uno de los comunicadores que desataron el escándalo en ANDIS). Lo tildó de “chimentero” pero jamás se ofreció a un cara a cara con alguno de los numerosos editorialistas que lo acusan de protagonizar sonados actos de corrupción.

image Tanto Trump como los hermanos Milei estàn experimentando bajas en las encuestas: han elegido a la prensa como su enemigo

En víspera de las decisivas elecciones parlamentarias nacionales de medio término, busca Milei un golpe de efecto que le permita el milagro de frenar la abrupta caída de su imagen ante la opinión pública argentina.