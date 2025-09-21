Canadá, Australia y Reino Unido de Gran Bretaña reconocen al Estado palestino

Francia, por su parte, confirmó que presentará formalmente su reconocimiento del Estado palestino en la Asamblea General de la ONU de la próxima semana, alineándose con el giro diplomático de sus aliados y en medio de la creciente presión internacional para frenar la violencia.

El reconocimiento de un Estado palestino está ganando nuevos aliados entre los miembros de la ONU, aunque los expertos advierten que las acciones simbólicas no garantizan la creación de un Estado soberano, según informó The Conversation.

Se espera que el tema domine la Asamblea General de la ONU a partir del 23 de septiembre de 2025, cuando líderes mundiales se reúnan en Nueva York. Actualmente, unos 147 de los 193 Estados miembros reconocen a Palestina, y países como Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Portugal y el Reino Unido planean anunciar su apoyo. Londres, no obstante, aclaró que no respaldará la creación de un Estado si Israel toma medidas para aliviar la situación en Gaza.

Para los palestinos, la adhesión de naciones occidentales a la lista de países del Sur Global que ya reconocen un Estado constituye una “importante victoria diplomática”, pero también representa “una enorme pérdida diplomática para Israel”, particularmente tras la solidaridad occidental con Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, señala el artículo.

Estado palestino y contexto

La lucha por un Estado palestino se remonta a 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza tras la Guerra de los Seis Días, gobernando a los palestinos mediante órdenes militares que controlaban aspectos cotidianos, desde permisos para cosechar olivos hasta rezar en Jerusalén Este. La entonces primera ministra israelí Golda Meir afirmó en 1969 que “en esta zona no existían tal cosa como palestinos”, mientras los palestinos comenzaban a organizarse en torno a la idea de un Estado.

En febrero de 1969, el Consejo Nacional Palestino resolvió establecer un Estado democrático, laico y libre, donde musulmanes, cristianos y judíos tendrían iguales derechos. La OLP adoptó un doble camino: presión diplomática y resistencia armada. Tras la primera intifada, en 1988, la OLP declaró unilateralmente la independencia palestina de los territorios ocupados, redacción del poeta Mahmoud Darwish y declarada por Yasser Arafat. Sin embargo, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental representaban solo el 22% de la Palestina histórica, lo que muchos palestinos consideraron una gran concesión.

Los Acuerdos de Oslo en la década de 1990 crearon una autonomía fragmentada bajo la Autoridad Palestina, limitada a educación, salud y servicios municipales, mientras Israel conservó control de tierras, recursos y fronteras. Mahmoud Abbas ha buscado reconocimiento internacional desde entonces, y en 2012 la Asamblea General de la ONU elevó a Palestina a “estado observador no miembro”.

La fuente advierte que, mientras Estados Unidos mantenga su veto en el Consejo de Seguridad, un Estado palestino soberano sigue siendo una posibilidad remota, y muchos críticos consideran que el reconocimiento internacional busca eludir la exigencia de responsabilidad de Israel por la crisis en Gaza.

