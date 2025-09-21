El SMN reveló el detalle del tiempo para hoy domingo 21 de septiembre en Buenos Aires

Pronóstico semanal

El lunes se anticipa más estable, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche, acompañado de temperaturas entre 8 y 19 grados. El martes continuará con condiciones favorables: cielo algo a mayormente nublado y registros de entre 6 y 19 grados.

image Gráfico de lunes 22 y martes 23 de septiembre de 2025

Respecto a las condiciones climáticas globales, los estudios del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) muestran un estado neutral. Sin embargo, los modelos indican un 55 % de probabilidades de que se desarrolle un breve episodio de “La Niña” en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2025, lo que podría influir en el comportamiento de las lluvias en la región.

