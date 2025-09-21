El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y ráfagas de viento del sur. La Niña domina esta primavera y el fin de semana cierra con inestabilidad, aunque no se prevén lluvias significativas.
PRIMAVERA
El SMN reveló el detalle del tiempo para hoy domingo 21 de septiembre en Buenos Aires
SMN: Primavera con lluvias por preeminencia del fenómeno de La Niña: Se espera un cierre de fin de semana nublado y con leve descenso térmico
El inicio de la primavera llega con cielos cubiertos, temperaturas frescas y cierta inestabilidad, pero sin grandes tormentas previstas para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Pronóstico para la jornada
El SMN informó que durante la madrugada del domingo se registrarían algunas lluvias aisladas, mejorando hacia la mañana. El resto del día continuará con cielo nublado y hacia la noche pasará a mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
En cuanto a la tendencia regional, el organismo advirtió sobre fenómenos meteorológicos que en las últimas horas afectaron a varias provincias con tormentas intensas, caída de granizo y abundante agua. Entre las zonas más impactadas estuvo la localidad santafesina de Ceres, con 65 milímetros acumulados. También se reportaron valores significativos en Monte Caseros (Corrientes), Reconquista (Santa Fe), Mercedes y Morón (Buenos Aires).
Pronóstico semanal
El lunes se anticipa más estable, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche, acompañado de temperaturas entre 8 y 19 grados. El martes continuará con condiciones favorables: cielo algo a mayormente nublado y registros de entre 6 y 19 grados.
Respecto a las condiciones climáticas globales, los estudios del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) muestran un estado neutral. Sin embargo, los modelos indican un 55 % de probabilidades de que se desarrolle un breve episodio de “La Niña” en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2025, lo que podría influir en el comportamiento de las lluvias en la región.
Más noticias en Urgente24
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina
Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina
Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares