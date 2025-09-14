Según los últimos informes del SMN el invierno deja nubes y lloviznas (como última jugarreta)

Todos queremos saber cuándo y cómo terminará el invierno y qué dice el SMN. La respuesta llega con una semana de transición, donde el frío se retira con suaves lluvias y el sol asoma tímidamente, como un ensayo general de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó las condiciones del tiempo para la última semana del invierno: días nublados y escasas lluvias en gran parte de la Argentina.