Todos queremos saber cuándo y cómo terminará el invierno y qué dice el SMN. La respuesta llega con una semana de transición, donde el frío se retira con suaves lluvias y el sol asoma tímidamente, como un ensayo general de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó las condiciones del tiempo para la última semana del invierno: días nublados y escasas lluvias en gran parte de la Argentina.
PRIMAVERA A LA VISTA
Según los últimos informes del SMN el invierno deja nubes y lloviznas (como última jugarreta)
El invierno se despide con nubes y lluvias leves mientras la primavera aguarda entre neblinas: el SMN alerta sobre las contingencias del tiempo en Argentina
El Niño/La Niña (Septiembre 2025)
Las condiciones del ENOS son neutrales. Las temperaturas de la superficie de agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial mostraron valores superiores a los normales en la parte occidental de la región. Los vientos alisios en el océano Pacífico se mantuvieron intensificados y el índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual se encuentra con valores positivos dentro del rango de neutralidad.
De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2025 hay probabilidades cercanas al 55 % de que se desarrolle un breve período con condiciones La Niña.
Pronóstico del tiempo para el AMBA
Aquí el detalle de esta última semana invernal en el país, cuyo invierno se hizo sentir de manera contundente, aunque con algunos días casi templados, con temperaturas moderadas para la época.
- Domingo: Mañana con cielo mayormente nublado (14°C). Tarde con nubosidad parcial y 23°C. Noche con probabilidad de chaparrones (10-40%) y 17°C. Vientos del este.
- Lunes: Lluvias en la madrugada (15°C). Mañana y resto del día sin precipitaciones, cielo parcialmente nublado. Temperaturas entre 13°C y 21°C.
- Martes: Cielo despejado con mayor presencia solar. Mínima de 12°C y máxima de 21°C.
- Miércoles a viernes: Aumento progresivo de la nubosidad, con muy bajas probabilidades de lluvias el jueves por la mañana y durante el viernes.
Pronóstico para la Provincia de Buenos Aires
- Domingo: Bancos de niebla en el este (precaución al conducir), chaparrones en el norte y noroeste por la tarde-noche. Niebla en sureste y este.
- Lunes: Lluvias persistentes en el norte y niebla en sur/sureste durante la madrugada. Mejoría gradual desde el suroeste, con cielo algo nublado en la tarde.
- Martes: Incremento de nubosidad desde el suroeste (Coronel Suárez, Sierra de la Ventana, Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca y Monte Hermoso).
- Miércoles: Posibles tormentas aisladas en el suroeste, extendiéndose al centro y zona costera (desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata). Precipitaciones hasta el jueves por la mañana, seguido de cielo cubierto.
SMN: Alertas vigentes
Alerta amarillo por lluvias en la zona cordillerana de Chubut. Se recomienda: evitar actividades al aire libre, no sacar basura, retirar objetos que obstruyan el drenaje y mantenerse lejos de costas y ríos. Este nivel indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
