Argentina ya suma más de 8 millones de trabajadores informales

El Estado, en lugar de dar ejemplo, es un gran promotor de esta forma irregular de contratación, que hace 3 lustros no para de crecer ya que el total de obreros y empleados formales no crece desde 2011.

Desde esferas oficiales se buscan términos eufemísticos para definir lo que está ocurriendo: llaman emprendedurismo o cuentapropismo a un conjunto de millones de argentinos que se acogen al monotributo o la categoría de autónomos.

El trabajo concluye que “cerca del 70 % de los monotributistas están inscriptos en categorías cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza”.

Se trata de relaciones asalariadas disfrazadas de trabajo independiente. Luego, la subordinación de empleado y su vulnerabilidad se vuelven extremas en determinados sectores, especialmente de servicios.

image

El “pluriempleo”, una de las estrategias de supervivencia

Durante la gestión de Javier Milei, el pluriempleo llegó a un pico histórico alcanzando ya al 13% de los ocupados”.

Se trata de empleados que tienen más de un empleo remunerado y que se ocupan entre 10 y 14 horas diarias.

Necesitan más de un haber para sostener su vida.

Por su parte, muchas grandes empresas han comenzado a desinvertir en Argentina debido a sus constantes turbulencias tanto políticas como económicas. En 2025, se conocieron los casos de Raízen (Shell) que ha establecido retiros de empleados y reestructuración interna. La lista es extensa pero puede nombrarse también a HSBC, Mercedes Benz, Carrefour y ExxonMobil. Por su parte, muchas grandes empresas han comenzado a desinvertir en Argentina debido a sus constantes turbulencias tanto políticas como económicas. En 2025, se conocieron los casos de Raízen (Shell) que ha establecido retiros de empleados y reestructuración interna. La lista es extensa pero puede nombrarse también a HSBC, Mercedes Benz, Carrefour y ExxonMobil.

Mientras tanto, la petrolera Equinor conserva en evaluación sus activos en Argentina.

Las multinacionales sostienen que aún les resulta casi imposible generar dividendos en el exterior debido al cepo cambiario que rige para las empresas ya que solamente se desbloqueó a personas físicas.

Los parques industriales del conurbano están sufriendo goteos semanales de desvinculaciones y eso se reflejó en el resultado electoral del 7 S: la alianza de libertarios y PRO apenas pudo ganar en distritos de clase media y clase media alta como Vicente López, San Isidro o Tres de Febrero.

image El color violeta prácticamente no existió en el conurbano. Influyó desocupación y precarización laboral de Argentina

La explosión de remiseros es un termómetro

Con el objetivo de completar ingresos (ya que los que tenían no les alcanzan) muchos empleados buscan hacer changas con las aplicaciones de servicios de autos como Uber, Cabify o Didi.

Consultado por Urgente24.com, el titular de la Federación de remiseros, Alejando Poli, sostuvo:

La crisis económica ha motivado a muchas personas que no estaban relacionadas con el servicio de transporte a integrarse al sector de manera informal. Nos ha costado muchos años de lucha lograr que las autoridades nacionales de Trabajo nos reconozcan y que existan normas de protección para los conductores. La crisis económica ha motivado a muchas personas que no estaban relacionadas con el servicio de transporte a integrarse al sector de manera informal. Nos ha costado muchos años de lucha lograr que las autoridades nacionales de Trabajo nos reconozcan y que existan normas de protección para los conductores.

“Nos establecimos en todas las provincias para registrar a todos y establecer las categorías salariales que deben respetarse pero desde el propio gobierno se fomenta la informalidad ya que se permiten todo tipo de abusos” planteó el gremialista.

“Queremos que todos queden dentro del convenio para que puedan tener salario, obra social, ART, jubilaciones y una cuenta bancaria”.

image Explosión de remiseros, un termómetro de la situación laboral en Argentina

El gran desafío es encuadrar a aplicaciones internacionales que fomentan una asociación informal que genera más monotributistas y autónomos.

“El modelo económico empuja a que el trabajo pierda profesionalismo ya que se incentiva el cuentapropismo” cerró Poli.