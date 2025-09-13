El jefe de Gabinete,Guillermo Francos, admitió que nacionalizar la elección en la provincia de Buenos Aires (PBA) “fue un error”, pero diferenció lo que vendrá en octubre. En ese orden reconoció el liderazgo de Javier Milei y señaló llamar a Mauricio Macri y al Pro, para incluirlo en función de los comicios nacionales.
Teléfono para Mauricio Macri: Guillermo Francos insiste ¿Atenderá el boquense?
Para Guillermo Francos, nacionalizar la elección en PBA fue "un error" aun así, reconoció el liderazgo de Javier Milei y alentó llamar a Mauricio Macri.
Textual de Guillermo Francos
Otro escenario
El jefe de Gabinete aseguró que el escenario de la elección de medio término del 26 de octubre “será diferente” al de la Provincia y predijo un mejor resultado a nivel nacional para el Gobierno.
Luego por la radio de la calle Mansilla resaltó
Apoyo a Patricia Bullrich
En cuanto al pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sugirió que “sería bueno” abrir el diálogo con el líder del partido amarillo, el funcionario acotó.
Otros temas varios
Economía
El Gobierno no tiene intenciones “de modificar la política que viene instrumentando hace meses” en defensa del equilibrio fiscal. Desestimó cualquier tipo de riesgo devaluatorio.
Caso Spagnuolo
“El sistema que establece el Gobierno pudo contener un momento complejo”, aseguró el jefe de Gabinete sobre el impacto político que tuvo el escándalo de los audios. Los calificó como “una maniobra totalmente orquestada para perjudicar y generar una situación de inestabilidad”.
Internas
Por Radio Mitre afirmó
“Yo no tengo internas con nadie, respondo al presidente la Nación”, aclaró Francos y remarco
Para cerrar afirmó
