Teléfono para Mauricio Macri: Guillermo Francos insiste ¿Atenderá el boquense?

Apoyo a Patricia Bullrich

En cuanto al pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sugirió que “sería bueno” abrir el diálogo con el líder del partido amarillo, el funcionario acotó.

Siempre es importante hablar con el expresidente [Mauricio] Macri, me parece que es una figura política importante a nivel nacional, hay que tenerlo en cuenta como también creo que hay que hablar con los de Pro que trabajaron con nosotros en esta elección.

Otros temas varios

Economía

El Gobierno no tiene intenciones “de modificar la política que viene instrumentando hace meses” en defensa del equilibrio fiscal. Desestimó cualquier tipo de riesgo devaluatorio.

Caso Spagnuolo

“El sistema que establece el Gobierno pudo contener un momento complejo”, aseguró el jefe de Gabinete sobre el impacto político que tuvo el escándalo de los audios. Los calificó como “una maniobra totalmente orquestada para perjudicar y generar una situación de inestabilidad”.

Internas

Por Radio Mitre afirmó

“Yo no tengo internas con nadie, respondo al presidente la Nación”, aclaró Francos y remarco

"El Presidente se ha puesto al frente de la negociación política y me parece correcto que haya un liderazgo que establezca cómo son las circunstancias y las discusiones que puede haber dentro de un equipo",

Para cerrar afirmó

Javier Milei encabeza la mesa política y la relación entre la jefatura de Gabinete, el nuevo ministro del Interior y los gobernadores, con lo cual el tema no son las internas, sino cuáles son los problemas que tiene el país y cómo se resuelven

