El fantasma del default vuelve a la City: Reservas mínimas y vencimientos récord

Las cifras actuales del BCRA confirman la precariedad. Las reservas brutas se ubican en US$ 40.551 millones, pero buena parte son prestadas o ilíquidas. De ese total, US$ 13.359 millones están en yuanes (por el swap con China) y US$ 7.234 millones en oro.

Las verdaderas reservas líquidas en dólares son solo US$ 19.918 millones. Una vez descontados los pasivos en moneda extranjera –swap chino, encajes en dólares y préstamos varios– las reservas netas se reducen a aproximadamente US$ 6.880 millones. Esa cifra palidece frente a los pagos de capital e intereses que se concentran en el corto plazo.

Bonos y unas paridades de default

La consultora pone el foco en la valuación de los Globales. La paridad implícita hacia fines del mandato de Milei es un dato alarmante: entre 49% y 71%, según el bono. En otras palabras, el mercado ya descuenta que el repago de la deuda no está garantizado y asigna un valor residual sustancialmente a los títulos soberanos.

El cálculo del NPV (valor presente neto) de los flujos de intereses y amortizaciones proyectados hasta diciembre de 2027 confirma que, al ritmo actual, los bonistas difícilmente recuperen más de la mitad de su inversión.

La tormenta política

El informe conecta el frente financiero con la política. El triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires dejó al mercado en estado de shock. En apenas horas, los bonos se desplomaron y el riesgo país saltó. 1816 habla sin rodeos de un escenario “corrección Milei”, similar al derrumbe post PASO de 2019 durante el macrismo.

La conclusión implícita es que la credibilidad del programa económico está en jaque.

La eliminación de las LEFI y la suba de tasas pueden ser gestos de “normalización”, pero lucen insuficientes frente a un mercado que ya descuenta que la Argentina se encamina a una nueva cesación de pagos si no recompone la confianza.

Y es que apenas dos meses después de haber eliminado las LEFI, el Banco Central reinstaló pasivos remunerados para absorber pesos y contener las tasas. El mecanismo, instrumentado en la rueda de BYMA, permitió bajar la tasa de referencia del 45% al 35% en pocos días y estabilizar la curva en pesos. Sin embargo, al 9 de septiembre el stock ya alcanza los AR$ 4,5 billones, lo que demuestra que la supuesta “bomba cuasi fiscal” que el oficialismo prometió desactivar reaparece bajo otra forma.

La consultora PxQ describe esta marcha atrás como la “estrategia del tero”, en donde, Milei insiste en público que no habrá cambios, mientras Caputo reconstruye en silencio los instrumentos que habían sido desmantelados. El retorno de los pasivos remunerados dio aire en la última licitación del Tesoro, que logró una refinanciación del 91%, pero no resuelve la falta estructural de divisas ni despeja la presión sobre el dólar, que ya se ubica a solo 3,3% del techo de la banda cambiaria.

Desafío atómico

El Gobierno necesita que el 100% de los vencimientos se roteen para evitar un colapso. Pero el mercado está mostrando lo contrario. Con paridades en niveles de default, reservas que no alcanzan ni para cubrir medio trimestre de vencimientos y una oposición que gana terreno en las urnas, el margen de maniobra del Ejecutivo es mínimo.

La Argentina vuelve a colocarse frente al espejo de siempre: la deuda externa se convierte otra vez en una trampa política mortal.

