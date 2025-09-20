Economista del consejo de asesores de Milei sorprendió "cambio de moneda, única cura"

Embed - Nunca Vas a Verlo on Instagram: "Y vos ya cobras tu sueldo en dólares? Si alguno consigue a $320 que avise ¿Te gustó el contenido? ¡No te pierdas lo que viene! Seguí estos 3 pasos para enterarte siempre primero: 1 Entrá al perfil. 2 Tocá la campanita (arriba a la derecha). 3 Activá las notificaciones de Publicaciones, Historias y Reels. Así Instagram te avisa cada vez que subamos algo nuevo. ¡Gracias por bancar! " View this post on Instagram A post shared by Nunca Vas a Verlo (@nuncavasaverlo)

En la campaña nacional de 2023, el discurso de quien ganaría la presidencia era inequívoco.

En cada acto de Javier Milei, en especial en los de cierre en el Movistar Arena de Villa Crespo, se le entregaban a los miles de asistentes billetes falsos de US$ 100 con la cara de Javier Milei reemplazando a la de Benjamín Franklin.

image Economista del Consejo de Asesores de Milei insiste en utilizar al dólar como moneda

Los votantes del líder libertario estaban convencidos de que el peso (un “excremento” según Javier) iba a quedar en el olvido para dejar paso a un sistema similar al de Ecuador, donde la moneda que se usa es la norteamericana desde hace casi un cuarto de siglo.

Por entonces, hace 2 años, el libro “Argentina dolarizada” de Emilio Ocampo y Alfredo Romano constituía un aporte fundamental para analizar la propuesta de dolarización formal de la economía argentina a fin de terminar definitivamente con la inflación.

image Argentina y el dólar: la propuesta electoral de Milei que no se cumplió

La obra analizaba con detalle varios puntos cruciales en el debate sobre dolarización.

Según Coremberg:

Las posibles alternativas, como el control de los agregados monetarios o las metas de inflación adoptadas en la región, se chocan en Argentina con la anomia de no cumplir la carta orgánica del Banco Central, con la imposibilidad histórica de una entidad crediticia independiente que pueda resistir los manejos de la política. Las posibles alternativas, como el control de los agregados monetarios o las metas de inflación adoptadas en la región, se chocan en Argentina con la anomia de no cumplir la carta orgánica del Banco Central, con la imposibilidad histórica de una entidad crediticia independiente que pueda resistir los manejos de la política.

El cambio de régimen debería estar acompañado de una serie de medidas que le permitan al país ganar competitividad:

-flexibilización del mercado de trabajo

-simplificación tributaria

-reforma previsional

“¿Es la dolarización la única cura para la anomia argentina y la reversión de políticas económicas consistentes?” se pregunta Coremberg.

¿Mi respuesta es de resignación. Dada la historia argentina (un cementerio de oportunidades perdidas) y el haber quemado todas las naves de políticas económicas alternativas de libro de texto, diría que no hay más remedio que aceptar la dolarización formal como condición necesaria a las reformas que imperiosamente necesita el país”.

La dolarización y los vaivenes políticos en Ecuador

Tras 25 años de vivir con dólares en la vida cotidiana, los habitantes del “centro del mundo” no lo dudan: se trata de la política de Estado más popular en una nación que sufrió procesos muy agudos de inflación.

El presidente conservador Luis Novoa se veía amenazado en 2025 por Luisa González, una competitiva candidata ligada al Rafael Correa, un ex presidente progresista que no pudo durante sus dos mandatos desarmar el sistema económico imperante en su país.

Entonces, lanzó el comando electoral oficialista una consigna cacofónica tan falsa como efectiva:

“Luisa, desdolariza”.

image

La aspirante opositora se encargó durante semanas de desmentir la “fake news” ya que en su plataforma jamás se había planteado esa posibilidad.

Todo fue en vano, el daño en su credibilidad fue irreparable gracias a una labor demoledora desde las enmascaradas redes sociales y medios de comunicación ligados a la presidencia.

El argumento central se refería a la supuesta idea opositora de “bajar los sueldos” en dólares tras el supuesto cambio del régimen monetario.

image

El dólar como moneda… ¿Un viaje de ida?

Ecuador adoptó oficialmente el dólar como moneda de curso legal en el año 1999 (enterrando al Sucre), después que el país sufriera una gran crisis económica e inflacionaria a finales del siglo pasado.

Las finanzas públicas nacionales arrojaban fuertes números en rojo.

En 1997, el déficit fiscal fue del 2% del producto bruto interno pero al año siguiente el mismo ya se había ubicado en un 6 % y en 1999 llegó el desastre: 12 % del PBI. El proceso de dolarización produjo un alto grado de encarecimiento a la subsistencia de la población pero ayudó a estabilizar la inflación de manera definitiva. En 1997, el déficit fiscal fue del 2% del producto bruto interno pero al año siguiente el mismo ya se había ubicado en un 6 % y en 1999 llegó el desastre: 12 % del PBI. El proceso de dolarización produjo un alto grado de encarecimiento a la subsistencia de la población pero ayudó a estabilizar la inflación de manera definitiva.

La estabilidad se sostuvo también por las remesas de los cientos de miles de emigrantes ecuatorianos que fueron a Estados Unidos, España y a Italia principalmente.

También, ayudó el aumento del precio del barril de petróleo que se operó a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI.

Argentina, hoy tiene esas dos “condiciones”: 2 millones de compatriotas viviendo fuera del país y un saldo muy favorable de su balanza energética gracias a los yacimientos de Vaca Muerta.

Una desorientada Casa Rosada busca para Octubre de 2025 recuperar la “mística” que los hizo ganar de manera casi impensada hace 2 años.

Por ello, proponen retomar el contacto directo de Milei con la gente en la campaña y, tal vez, volver a las fuentes: un posible cambio de moneda que le otorgue certidumbre a un mercado que le quitó a al administración libertaria US$ 1.100 millones en apenas 3 días lo que disparó el riesgo país hasta los 1.500 puntos y motivó corrimientos ascendentes de precios de productos básico a pocos días de la parlamentaria de medio término.

Coremberg sorprendió en TN con una propuesta a la que llegó, como vimos, por resignación más que por convencimiento.

¿Hará algo parecido Milei como contra ataque en el tramo final de una carrera electoral donde aparece a diario como “el pato de la boda”?