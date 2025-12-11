Yuyito González se queda sin programa en 2026: Ni el romance con Milei la salvó

El canal, en cambio, bajó una versión mucho más lavada, casi burocrática. Según el directivo que habló con Marina: "En el verano paramos varios programas. En febrero veremos cómo estamos y ahí definimos los regresos". Una frase tan estándar que sirve para cualquier ciclo que está más cerca del adiós que de la pausa.

Yuyito, por su parte, repitió a Ubfal lo que ya venía diciendo en otros medios: "Aún no cerré con ninguna propuesta, a partir de enero me empezaré a ocupar de 2026". En otras palabras, que no tiene nada concreto y que la continuidad en Ciudad Magazine es, como mínimo, un interrogante.

Un equipo desarmado, señales contradictorias y un cierre demasiado prolijo

En televisión, cuando un programa realmente "vuelve", el equipo se mantiene armado o, como mucho, con algún cambio puntual. Acá pasó exactamente lo contrario, y ese es siempre el síntoma que nadie quiere mirar pero que todos entienden. Rosina Beltrán, ex Gran Hermano, ya arregló para tener su propio ciclo en la señal "Quiero"; Facundo Ventura se sumó como productor al programa de Moria Casán; y Lucas Bertero directamente estaba peleado al aire y ya se insinuaba que no seguiría en el equipo. Es decir: el programa no se pausa, se desarma.

Y si uno habla con productores, panelistas y gente que circula por los canales de aire y cable, todos coinciden en lo mismo: cuando los directivos empiezan a usar la palabra "veremos" para hablar de un regreso, la conversación está terminada. Marina Calabró lo resumió con claridad quirúrgica: "A mí me parece que esto es lo que te dicen cuando ya saben que no te van a renovar, y no te lo quieren decir de una".

image El equipo del programa se desarmó por completo y no hay regreso posible. “Empezar el Día” quedó sin futuro.

La realidad es que, más allá de la alta visibilidad que tuvo Yuyito durante su relación con Milei, el ciclo nunca terminó de tener identidad propia. Dependió demasiado del magnetismo del romance, un recurso explosivo pero corto, que dio rating mientras la historia funcionaba y que se pinchó cuando la relación se enfrió.

El canal, que tampoco atraviesa su mejor momento presupuestario, encontró en la excusa del verano una salida prolija para un programa que había cumplido su ciclo. Porque en los medios pasa esto: nadie quiere anunciar un levantamiento en diciembre, en plena temporada de fiestas y balances, y mucho menos cuando la protagonista está en tapa por su vida personal.

Y así, sin escándalo pero sin eufemismos, "Empezar el Día" deja la pantalla el 30 de diciembre, con una conductora que encara enero sin proyecto cerrado y con un equipo que ya fue reubicado casi por completo.

