Juicio por YPF: Argentina, ¿en desacato?, y tapada de juicios cuyo costo equivale al 70% de sus reservas

¿De qué funcionarios y ex funcionarios hablamos? La lista es larga e incluye a Carlos Guberman, secretario de Hacienda; María del Carmen Tettamanti, secretaria de Energía; Mariela Beljansky, ex subsecretaria de Planeamiento Energético; Luis Pierrini, secretario de Transporte; Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo; Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos; Susana Casillas, directora nacional de Crédito Público; Eduardo Rodríguez Chirillo, ex secretario de Energía; José Rolandi, ex vicejefe de Gabinete; Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica; Antonio Milanese, subsecretario de Planeamiento y Transición Energética; Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete; Eduardo Oreste, ex asesor de la Secretaría de Energía; Maggie Videla Oporto, ex secretaria de Hidrocarburos, y Raúl Rigo, ex secretario de Hacienda, entre los que decidieron cooperar.

Mientras, se espera respuestas de Franco Mogetta, ex secretario de Transporte; José Luis Daza, secretario de Política Económica; Jorge Domper, Tesorero General de la Nación; Luis De Ridder, ex subsecretario de Hidrocarburos, y Nicolás Posse, ex jefe de Gabinete. Y no contestaron:

Sergio Massa, ex ministro de Economía; Guillermo Michel, ex director de Aduana; Eduardo "Wado" De Pedro, ex ministro de Interior; Agustín Rossi, ex jefe de Gabinete; José Luis Manzur, ex jefe de Gabinete; Eduardo Setti, ex secretario de Finanzas; Rafael Brigo, ex secretario de Finanzas.; Martín Di Bella, ex secretario de Hacienda; Flavia Royón, ex secretaria de Energía; Darío Martínez, ex secretario de Energía; Federico Bernal, ex subsecretario de Hidrocarburos; José Ignacio De Mendiguren, ex secretario de Industria; Matías Tombolini, ex secretario de Comercio, y Gabriel Rubinstein, ex secretario de Política Económica.

Cierto es que la magistrada, en la audiencia del 9 de diciembre pasado, reconoció el incumplimiento y adelantó que la negativa del país a producir esa información podía derivar en un pedido de desacato y sanciones económicas y procesales, y autorizó a los demandantes a avanzar con un cronograma para formalizar la moción.

De esa manera, obtuvieron la autorización para realizar su presentación entre el 15 de enero y el 5 de marzo De esa manera, obtuvieron la autorización para realizar su presentación entre el 15 de enero y el 5 de marzo

Por el momento, casi la mitad de los funcionarios y ex funcionarios que están implicados el caso entregaron sus chats de WhatsApp y mails. Sin embargo, las principales figuras políticas rechazaron colaborar.

Es que caso del ministro de Economía, Luis Caputo, como el canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que no accedieron a proporcionar sus comunicaciones con terceros en dispositivos o cuentas personales.

caputo-quirno Luis Caputo y Pablo Quirno no accedieron a proporcionar sus comunicaciones con terceros en dispositivos o cuentas personales.

Los demandantes buscan probar que YPF, Energía Argentina (Enarsa), Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central (BCRA) funcionan como 'alter ego' del Estado y que las distintas administraciones de gobierno ejecutaron políticas económicas a través de esas empresas.

La causa por el 'alter ego' se desarrolla en paralelo a la apelación de fondo, donde en cualquier momento el tribunal puede emitir sentencia. En el Gobierno consideran que por eso Burford está inquieto y busca acelerar embargos.

Otros juicios contra la Argentina

Claro que, como se mencionó, no es el único juicio que enfrenta el país que tiene entre sus demandantes, tanto inversores particulares como grandes fondos y megabufetes.

La Procuración del Tesoro tiene bajo su órbita varios de los casos, con distinto grado de avance o resolución.

Más allá de YPF, está también la causa de 'Cupón PBI' en Londres, con una sentencia firme contra el país por 1.300 millones de euros. El fallo fue ratificado tras el rechazo de la Corte Suprema de Londres al planteo argentino. El caso se originó por la manipulación de las estadísticas de crecimiento del PBI en la gestión kirchnerista para evitar el pago de intereses de dichos cupones, atados a la evolución del producto bruto interno.

Otro, en el que el Gobierno se encuentra negociando con los acreedores, es el reclamo de holdouts de la deuda de 2001. Son bonistas con títulos que defaultearon y no ingresaron a los canjes de 2005, 2010 y 2016, y representan un pasivo de alrededor de US$2.400 millones.

El de Móbil Exploration, donde la Argentina enfrenta un plan de pagos por la sentencia adversa de US$196 millones que el país recibió en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por los perjuicios que la pesificación generó en los negocios gasíferos de la petrolera.

Además, frente a este organismo que lauda ante demandas de empresas privadas por incumplimientos de contratos por parte del Estado, la Argentina tiene demandas abiertas por más de US$2.500 millones más intereses.

AES Corporation es el reclamo más antiguo y por mayor monto, que corresponde a 2002 y es por US$1.814 millones. Se centra en la negativa de la Argentina a aplicar mecanismos previamente acordados para el cálculo y ajuste de tarifas relacionadas con las inversiones de AES en el sector eléctrico local. Alegó que el país violó sus obligaciones al congelar las tarifas de electricidad y no permitir ajustes que reflejaran la inflación y la devaluación del peso, lo que afectó la rentabilidad de sus inversiones.

Otras noticias de Urgente24

Javier Milei demora el pliego de Santiago Bausili para el BCRA y provoca dudas

Los 3 mosqueteros de la Corte esperan las demandas de Ignacio Torres y Jorge Macri contra Nación

Poco control: El poder de Alejandra Monteoliva quedó bajo la lupa

Senado el 26/12: Artículo 30, la clave del Presupuesto 2026 que aprobarían en general