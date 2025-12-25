SANTA FE. Diciembre culmina con un análisis a nivel provincial que pone en la lupa a Maximiliano Pullaro. El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registra una reducción significativa del empleo público y, a contracara, se produjo un crecimiento extraordinario de la planta política.
AJUSTE EN SANTA FE
Brindis selectivo de Maximiliano Pullaro: Menos empleo público, más planta política
Un informe del CEPA registra una reducción del empleo público en Santa Fe mientras se produjo un crecimiento extraordinario de la planta política.
El relevamiento advierte que las pérdidas de poder adquisitivo oscilan entre el 8,5% y el 17,4%. Los trabajadores de salud y educación, las principales víctimas de la administración del radical.
"Las mayores caídas se observan en el sector docente (17,4%) y en el sector salud, donde el personal de enfermería perdió un 17,3% de su poder adquisitivo", precisó el documento. Sobre esa línea, agregó que "el personal policial también sufrió un deterioro significativo, con una pérdida del 15,7% en el salario mínimo garantizado".
Por su parte, en la administración central, las categorías de menores ingresos (que concentran el 91% de los puestos), registraron una caída cercana al 11%.
Menos trabajadores, más planta política
El CEPA también reflejó que la evolución del personal público ocupado en Santa Fe, sin considerar a los funcionarios políticos, expone con claridad un desplome en la cantidad de empleados a partir de los últimos dos años.
Tal lo indicado, las principales áreas del Estado afectadas por dicha reducción entre 2023 y 2025 fueron el sector educativo. Con un descenso del 8%, representa en valores absolutos una pérdida de alrededor de 4.800 puestos de trabajo.
Sin embargo, el escrito identificó que, en paralelo, hubo un crecimiento extraordinario de la planta política.
"El aumento de autoridades superiores y la expansión de los cargos de asistentes técnicos -incluida la creación de nuevos niveles inexistentes en gestiones anteriores- implicaron un cambio en la lógica de contratación estatal y una mayor concentración de recursos en los cargos de mayores ingresos", detalló el CEPA.
El análisis hace hincapié en un incremento en las autoridades superiores, ya sea directores provinciales, subsecretarios, secretarios y ministros, que pasaron de 562 cargos en 2023 a 749 este año, lo que implica un alza de 33% en este segmento de la planta política.
Además, se registró una fuerte expansión de los cargos de asistentes técnicos, que son puestos políticos de designación directa del gobernador y no requieren concurso. Vale remarcar que, hasta las gestiones anteriores, existían cuatro niveles de asistentes técnicos (1 a 4) y ahora el gobierno actual creó siete nuevos (del 5 al 12).
Los docentes, víctimas de Maximiliano Pullaro (y Javier Milei en el medio)
Mientras el gobernador de Santa Fe celebra los "185 días de clases", el sector educativo cierra otro año para el olvido. La finalización del ciclo lectivo 2025 encuentra a la docencia en estado de alerta y con un malestar que ya no expone reclamos puntuales, sino una fractura profunda con la administración provincial.
Y está claro, se aproxima un 2026 que parece seguir los mismos objetivos sin modificaciones favorables para la educación. En ese sentido, un grupo de docentes santafesinos envió una dura carta a Pullaro que sirvió para sintetizar las pálidas atravesadas durante este año.
El ministro de Educación, José Goity, no se salvó. Contra él también fueron de lleno. A ambos lo acusaron de avasallar derechos laborales mediante decisiones tomadas fuera del ámbito paritario y en pleno receso docente.
A su vez, el texto también sirvió para marcar diferencias contra el Gobierno de Javier Milei oponiéndose a la Reforma Laboral.
Diciembre oscuro en Santa Fe
Con este panorama, diciembre muestra un panorama sombrío. Las movilizaciones de los últimos días de los gremios que concentran a los trabajadores del sector formal contra la reforma laboral son una expresión de esta situación, pero también las caídas de las ventas en el sector comercial para las Fiestas.
La caída de la actividad está estrechamente ligada al deterioro del poder de compra. En Santa Fe, los salarios formales permanecieron por debajo de la media durante la mayor parte de la actual administración, con una pérdida acumulada del 4,22 % en términos reales. Esa dinámica impactó de lleno en el consumo.
