Brindis selectivo de Maximiliano Pullaro: Menos empleo público, más planta política

"En 2024 se registra una disminución respecto de 2023 de alrededor de 4.800 puestos de trabajo, lo que significó una caída del 3%, y en 2025 se produjo una reducción adicional de 1.150 puestos (-0,7%). Esta baja se dio luego del aumento registrado entre 2022 y 2023, cuando la planta estatal se había incrementado en casi 6.000 puestos de trabajo. En términos relativos, esto implica una caída en 2025 respecto de 2023 del 3,7%".

Tal lo indicado, las principales áreas del Estado afectadas por dicha reducción entre 2023 y 2025 fueron el sector educativo. Con un descenso del 8%, representa en valores absolutos una pérdida de alrededor de 4.800 puestos de trabajo.

Sin embargo, el escrito identificó que, en paralelo, hubo un crecimiento extraordinario de la planta política.

"El aumento de autoridades superiores y la expansión de los cargos de asistentes técnicos -incluida la creación de nuevos niveles inexistentes en gestiones anteriores- implicaron un cambio en la lógica de contratación estatal y una mayor concentración de recursos en los cargos de mayores ingresos", detalló el CEPA.

El análisis hace hincapié en un incremento en las autoridades superiores, ya sea directores provinciales, subsecretarios, secretarios y ministros, que pasaron de 562 cargos en 2023 a 749 este año, lo que implica un alza de 33% en este segmento de la planta política.

Además, se registró una fuerte expansión de los cargos de asistentes técnicos, que son puestos políticos de designación directa del gobernador y no requieren concurso. Vale remarcar que, hasta las gestiones anteriores, existían cuatro niveles de asistentes técnicos (1 a 4) y ahora el gobierno actual creó siete nuevos (del 5 al 12).

Los docentes, víctimas de Maximiliano Pullaro (y Javier Milei en el medio)

Mientras el gobernador de Santa Fe celebra los "185 días de clases", el sector educativo cierra otro año para el olvido. La finalización del ciclo lectivo 2025 encuentra a la docencia en estado de alerta y con un malestar que ya no expone reclamos puntuales, sino una fractura profunda con la administración provincial.

Y está claro, se aproxima un 2026 que parece seguir los mismos objetivos sin modificaciones favorables para la educación. En ese sentido, un grupo de docentes santafesinos envió una dura carta a Pullaro que sirvió para sintetizar las pálidas atravesadas durante este año.

El ministro de Educación, José Goity, no se salvó. Contra él también fueron de lleno. A ambos lo acusaron de avasallar derechos laborales mediante decisiones tomadas fuera del ámbito paritario y en pleno receso docente.

A su vez, el texto también sirvió para marcar diferencias contra el Gobierno de Javier Milei oponiéndose a la Reforma Laboral.

image Una carta de docentes denuncia decisiones unilaterales, precarización laboral y retrocesos en derechos históricos, en un año marcado por la confrontación entre el Ejecutivo y el sistema educativo.

Diciembre oscuro en Santa Fe

Con este panorama, diciembre muestra un panorama sombrío. Las movilizaciones de los últimos días de los gremios que concentran a los trabajadores del sector formal contra la reforma laboral son una expresión de esta situación, pero también las caídas de las ventas en el sector comercial para las Fiestas.

La caída de la actividad está estrechamente ligada al deterioro del poder de compra. En Santa Fe, los salarios formales permanecieron por debajo de la media durante la mayor parte de la actual administración, con una pérdida acumulada del 4,22 % en términos reales. Esa dinámica impactó de lleno en el consumo.

