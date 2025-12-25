Mientras el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires empieza a mostrar señales de reactivación, un segmento históricamente subestimado gana terreno entre inversores chicos y medianos, hablamos de las cocheras. Con bajo riesgo operativo y una demanda sostenida, invertir en cochera en CABA es una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan renta en ladrillo a bajo costo.
ALTA RENTABILIDAD
Invertir en cocheras en CABA: El negocio secreto que rinde más que un departamento
El aumento del patentamiento de autos y la reducción de la oferta de garages tradicionales en CABA, generan un escenario favorable para este tipo de inversión.
El crecimiento del parque automotor, la escasez de espacios para estacionar en superficie y la reconversión de viejos garages en viviendas u oficinas empujaron al alza tanto los precios de compra como los alquileres. En barrios con alta densidad poblacional, tener una cochera dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad.
Por qué invertir en cochera en CABA se volvió una opción rentable
A diferencia de otros activos inmobiliarios, la cochera combina tres ventajas que pocos conocen, entre esas el ticket de entrada bajo, mantenimiento mínimo y liquidez relativamente rápida. Según operadores del sector, muchos inversores que hoy no pueden acceder a un departamento por falta de crédito o capital inicial encuentran en este segmento una puerta de entrada al mercado.
Esteban Sucari, director de Ecocheras, explica que la inversión en cocheras “permite dolarizar ahorros con montos accesibles y obtener una renta estable sin los conflictos habituales de un alquiler residencial”. No hay expensas extraordinarias frecuentes, ni problemas de convivencia, ni largos períodos de vacancia.
Cuánto cuesta invertir en cochera en CABA según el barrio
Los valores de compra varían de forma significativa según ubicación, antigüedad, tamaño y tipo de edificio. Un relevamiento de portales inmobiliarios y especialistas del rubro muestra el siguiente panorama:
- Puerto Madero: entre US$28.000 y US$48.000. Las más caras del mercado, con unidades a estrenar y servicios premium.
- Palermo Soho: desde US$14.000 hasta US$31.000, con gran demanda por turismo y alquiler temporario.
- Colegiales: valores que van de US$8.500 a US$30.000, muchas unidades nuevas.
- Belgrano: amplio rango entre US$7.000 y US$40.000, según zona y antigüedad.
- Almagro: entre US$6.000 y US$35.000, uno de los barrios con mejor relación precio-demanda.
- Parque Centenario: de US$16.000 a US$26.000.
- Flores: entre US$6.000 y US$30.000, con fuerte crecimiento del alquiler mensual.
Alquiler de cochera en CABA: Cuánto deja por mes
En términos de renta, alquilar una cochera en CABA puede generar entre $110.000 y $150.000 mensuales, con expensas que rondan los $30.000 a $35.000. En edificios premium o zonas de alta demanda, esos números pueden ser más altos.
Marcela Genta, titular de Genta Inmobiliaria, señala que la demanda se concentra especialmente en barrios como Caballito, Almagro, Boedo y Flores. “La falta de estacionamiento y las restricciones al tránsito hacen que alquilar una cochera sea casi una obligación para muchos vecinos”, explica.
¿Qué rentabilidad anual ofrece invertir en cochera en CABA?
Según los especialistas, la rentabilidad anual promedio se ubica entre el 7% y el 8%, dependiendo del barrio y del valor de compra. Para alcanzar ese rendimiento, una cochera adquirida por US$25.000 debería generar un alquiler cercano a los $170.000 mensuales.
Si bien no es un negocio de ganancias explosivas, se destaca por su estabilidad y previsibilidad. Además, la reventa suele ser más ágil que la de otros inmuebles, especialmente en zonas consolidadas.
Qué aspectos hay que analizar antes de invertir en una cochera
Antes de cerrar una operación, recomiendan prestar atención a varios puntos clave:
- Ubicación: tránsito, escasez de estacionamiento y densidad poblacional.
- Reglamento de copropiedad: algunos edificios solo permiten alquilar a residentes.
- Tipo de cochera: fija o móvil, cubierta o descubierta.
- Expensas y gastos: quién los paga y qué incluyen.
- Contrato de alquiler: ajustes, duración y condiciones de uso.
Sucari advierte que revisar el reglamento es fundamental: “Es una inversión simple, pero el contrato tiene que ser claro para evitar conflictos”.
Zonas con mayor demanda para invertir en cochera en CABA
Los barrios con mejor desempeño combinan actividad comercial, alta densidad residencial y limitaciones para estacionar:
- Palermo, Belgrano y Recoleta: compra entre US$20.000 y US$35.000; alquileres de $130.000 a $180.000.
- Caballito, Almagro, Boedo y Flores: compra de US$15.000 a US$25.000; alquileres desde $110.000.
- Villa Urquiza, Saavedra y Colegiales: valores de compra desde US$18.000.
- Núñez y Palermo Chico: cocheras de alto valor, con alquileres que superan los $200.000.
A diferencia de otros segmentos inmobiliarios, las cocheras no dependen tanto del ciclo económico ni del crédito hipotecario. “Es un mercado que estuvo dormido y ahora empieza a moverse”, resume Sucari.
Más noticias en Urgente24
Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales
El veranito del dólar bajo comienza a terminarse
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial
La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año
Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó