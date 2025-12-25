Invertir en cocheras en CABA: El negocio secreto que rinde más que un departamento

Puerto Madero : entre US$28.000 y US$48.000. Las más caras del mercado, con unidades a estrenar y servicios premium.

: entre US$28.000 y US$48.000. Las más caras del mercado, con unidades a estrenar y servicios premium. Palermo Soho : desde US$14.000 hasta US$31.000, con gran demanda por turismo y alquiler temporario.

: desde US$14.000 hasta US$31.000, con gran demanda por turismo y alquiler temporario. Colegiales : valores que van de US$8.500 a US$30.000, muchas unidades nuevas.

: valores que van de US$8.500 a US$30.000, muchas unidades nuevas. Belgrano : amplio rango entre US$7.000 y US$40.000, según zona y antigüedad.

: amplio rango entre US$7.000 y US$40.000, según zona y antigüedad. Almagro : entre US$6.000 y US$35.000, uno de los barrios con mejor relación precio-demanda.

: entre US$6.000 y US$35.000, uno de los barrios con mejor relación precio-demanda. Parque Centenario : de US$16.000 a US$26.000.

: de US$16.000 a US$26.000. Flores: entre US$6.000 y US$30.000, con fuerte crecimiento del alquiler mensual.

Alquiler de cochera en CABA: Cuánto deja por mes

En términos de renta, alquilar una cochera en CABA puede generar entre $110.000 y $150.000 mensuales, con expensas que rondan los $30.000 a $35.000. En edificios premium o zonas de alta demanda, esos números pueden ser más altos.

Marcela Genta, titular de Genta Inmobiliaria, señala que la demanda se concentra especialmente en barrios como Caballito, Almagro, Boedo y Flores. “La falta de estacionamiento y las restricciones al tránsito hacen que alquilar una cochera sea casi una obligación para muchos vecinos”, explica.

¿Qué rentabilidad anual ofrece invertir en cochera en CABA?

Según los especialistas, la rentabilidad anual promedio se ubica entre el 7% y el 8%, dependiendo del barrio y del valor de compra. Para alcanzar ese rendimiento, una cochera adquirida por US$25.000 debería generar un alquiler cercano a los $170.000 mensuales.

Si bien no es un negocio de ganancias explosivas, se destaca por su estabilidad y previsibilidad. Además, la reventa suele ser más ágil que la de otros inmuebles, especialmente en zonas consolidadas.

Qué aspectos hay que analizar antes de invertir en una cochera

Antes de cerrar una operación, recomiendan prestar atención a varios puntos clave:

Ubicación : tránsito, escasez de estacionamiento y densidad poblacional.

: tránsito, escasez de estacionamiento y densidad poblacional. Reglamento de copropiedad : algunos edificios solo permiten alquilar a residentes.

: algunos edificios solo permiten alquilar a residentes. Tipo de cochera : fija o móvil, cubierta o descubierta.

: fija o móvil, cubierta o descubierta. Expensas y gastos : quién los paga y qué incluyen.

: quién los paga y qué incluyen. Contrato de alquiler: ajustes, duración y condiciones de uso.

cocheras inversión

Sucari advierte que revisar el reglamento es fundamental: “Es una inversión simple, pero el contrato tiene que ser claro para evitar conflictos”.

Zonas con mayor demanda para invertir en cochera en CABA

Los barrios con mejor desempeño combinan actividad comercial, alta densidad residencial y limitaciones para estacionar:

Palermo, Belgrano y Recoleta : compra entre US$20.000 y US$35.000; alquileres de $130.000 a $180.000.

: compra entre US$20.000 y US$35.000; alquileres de $130.000 a $180.000. Caballito, Almagro, Boedo y Flores : compra de US$15.000 a US$25.000; alquileres desde $110.000.

: compra de US$15.000 a US$25.000; alquileres desde $110.000. Villa Urquiza, Saavedra y Colegiales : valores de compra desde US$18.000.

: valores de compra desde US$18.000. Núñez y Palermo Chico: cocheras de alto valor, con alquileres que superan los $200.000.

A diferencia de otros segmentos inmobiliarios, las cocheras no dependen tanto del ciclo económico ni del crédito hipotecario. “Es un mercado que estuvo dormido y ahora empieza a moverse”, resume Sucari.

