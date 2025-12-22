La Ciudad de Buenos Aires volvió a poner el foco en la movilidad urbana y lanzó una línea de créditos pensada para un sector en particular, taxistas, remiseros y repartidores. Por un lado, acelerar el recambio de flotas y reducir emisiones contaminantes. Por el otro, facilitar el acceso a autos y motos eléctricas.
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
CABA empuja el recambio de autos: Créditos con tasas que sorprenden a taxistas y remiseros
Los autos eléctricos reducen el gasto en combustible y mantenimiento, dos de los costos que más pesan en el bolsillo de quienes viven del volante.
El programa se implementa a través del Banco Ciudad y cuenta con tasas subsidiadas por el Gobierno porteño, lo que lo ubica entre las opciones más accesibles del mercado actual. Apunta a vehículos eléctricos e híbridos enchufables 0 km, con condiciones diferenciadas según el tipo de trabajador.
CABA y autos eléctricos: Cuánto presta el crédito para taxis y remises
La iniciativa contempla dos líneas de financiamiento bien definidas. La primera está orientada a taxistas y remiseros que quieran pasarse a un auto eléctrico o híbrido enchufable. La segunda, a repartidores en moto que trabajan con plataformas de delivery y buscan reemplazar sus vehículos por modelos más eficientes.
Para taxis y remiseros, la Ciudad ofrece préstamos prendarios de hasta 28 millones de pesos. El crédito puede cubrir hasta el 70% del valor del vehículo y se puede devolver en un plazo de hasta 48 meses.
La tasa es fija y se ubica en el 20% nominal anual, un porcentaje muy por debajo de las alternativas tradicionales para la compra de autos. Desde el Gobierno porteño destacan que, con estas condiciones, la cuota mensual queda incluso por debajo de lo que hoy se paga por financiar un vehículo convencional.
Cómo es el crédito de CABA para motos eléctricas de reparto
El segundo tramo del programa está destinado a repartidores en moto registrados en plataformas de delivery. En este caso, se trata de una línea a sola firma, sin necesidad de prenda, con un monto máximo de 2.800.000 pesos.
El plazo es de hasta 36 meses y la tasa fija asciende al 22,5% nominal anual. La exigencia central, además de la licencia habilitante, es acreditar antigüedad trabajando en el rubro y demostrar ingresos compatibles con la cuota.
Requisitos para acceder a los créditos de CABA para autos eléctricos
Más allá del monto y la tasa, el acceso al crédito exige cumplir con una serie de condiciones básicas. Los solicitantes deben presentar una factura proforma del vehículo o la moto a adquirir, contar con licencia vigente según la categoría y acreditar ingresos formales.
En el caso de taxistas y remiseros, se solicita una antigüedad mínima en la actividad. Para repartidores, además, se exige haber trabajado durante un período determinado en plataformas de delivery, como forma de garantizar la continuidad laboral.
Desde el Banco Ciudad aclararon que la relación cuota-ingreso fue pensada para no superar umbrales razonables, evitando que el crédito se transforme en una carga imposible de sostener.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, enmarcó la medida dentro de una estrategia más amplia de electromovilidad. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia una Ciudad más moderna, competitiva y con menor impacto ambiental.
En paralelo al lanzamiento de estos créditos, Buenos Aires ya viene implementando otras herramientas para incentivar el uso de autos eléctricos. Entre ellas, la instalación de 400 nuevos puntos de carga en la vía pública y la exención del pago de patente para este tipo de vehículos.
