CABA empuja el recambio de autos: Créditos con tasas que sorprenden a taxistas y remiseros

Cómo es el crédito de CABA para motos eléctricas de reparto

El segundo tramo del programa está destinado a repartidores en moto registrados en plataformas de delivery. En este caso, se trata de una línea a sola firma, sin necesidad de prenda, con un monto máximo de 2.800.000 pesos.

El plazo es de hasta 36 meses y la tasa fija asciende al 22,5% nominal anual. La exigencia central, además de la licencia habilitante, es acreditar antigüedad trabajando en el rubro y demostrar ingresos compatibles con la cuota.

Requisitos para acceder a los créditos de CABA para autos eléctricos

Más allá del monto y la tasa, el acceso al crédito exige cumplir con una serie de condiciones básicas. Los solicitantes deben presentar una factura proforma del vehículo o la moto a adquirir, contar con licencia vigente según la categoría y acreditar ingresos formales.

En el caso de taxistas y remiseros, se solicita una antigüedad mínima en la actividad. Para repartidores, además, se exige haber trabajado durante un período determinado en plataformas de delivery, como forma de garantizar la continuidad laboral.

Autos electricos P.jpg

Desde el Banco Ciudad aclararon que la relación cuota-ingreso fue pensada para no superar umbrales razonables, evitando que el crédito se transforme en una carga imposible de sostener.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, enmarcó la medida dentro de una estrategia más amplia de electromovilidad. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia una Ciudad más moderna, competitiva y con menor impacto ambiental.

En paralelo al lanzamiento de estos créditos, Buenos Aires ya viene implementando otras herramientas para incentivar el uso de autos eléctricos. Entre ellas, la instalación de 400 nuevos puntos de carga en la vía pública y la exención del pago de patente para este tipo de vehículos.

