Revelan el secreto detrás de 1.200 canciones: Qué esconde el Billboard Hot 100

De MTV a la inteligencia artificial

En 1981, MTV marcó una era donde la imagen importaba tanto como la música. Bandas británicas como Duran Duran dominaron gracias a sus videoclips. Pero en 2025, la inteligencia artificial llegó para quedarse: Brenda Lee lanzó una versión en español de su hit navideño sin pisar el estudio, asistida por IA.

image

Las canciones generadas por inteligencia artificial ya aparecen en las listas de Billboard y parece inevitable que dominen el Hot 100 próximamente. La música cambió para siempre y vos lo estás escuchando.

