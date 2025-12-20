Periodismo darwiniano, inteligencia artificial, plataformas y desafíos éticos

En 2025, el periodismo enfrentó una transformación radical impulsada por la inteligencia artificial y un creciente onanismo de ideología en las audiencias globales. Según el Instituto Reuters, mientras el uso de GenAI optimiza las redacciones, la desconfianza pública y los recortes de financiación gubernamental amenazan la pluralidad informativa y la seguridad de los reporteros en zonas de conflicto.