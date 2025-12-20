En 2025, el periodismo enfrentó una transformación radical impulsada por la inteligencia artificial y un creciente onanismo de ideología en las audiencias globales. Según el Instituto Reuters, mientras el uso de GenAI optimiza las redacciones, la desconfianza pública y los recortes de financiación gubernamental amenazan la pluralidad informativa y la seguridad de los reporteros en zonas de conflicto.
ADAPTARSE O DESAPARECER
Periodismo darwiniano, inteligencia artificial, plataformas y desafíos éticos
Desafíos del periodismo posmoderno: inteligencia artificial, sesgo ideológico y la sobrevivencia del más complaciente, según Informe Reuters 2025
Ideología y autosatisfacción
De acuerdo con la investigación, el ecosistema de noticias ha mutado hacia un modelo dominado por redes sociales y creadores de contenido, especialmente en mercados como EE. UU., donde el uso de plataformas subió 6 puntos.
- Impacto de GenAI: El 54% de los usuarios ya consume respuestas generadas por IA en sus búsquedas. Aunque la rapidez es valorada, el 62% de los periodistas del Reino Unido considera esta tecnología una amenaza para la profesión.
- Brecha de Verificación: Existe una correlación entre el sesgo ideológico y los métodos de comprobación. Los sectores de derecha tienden a evitar verificadores de datos oficiales, prefiriendo fuentes alternativas.
- Liderazgo Femenino: El progreso es lento; solo el 27% de los editores principales son mujeres, apenas un 3% más que en 2024.
Inteligencia Artificial y libertad de prensa
El informe destaca que 2025 fue un año letal para la prensa en Gaza y Cisjordania. Además, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha marcado la pauta en:
- Recortes de Financiamiento: Suspensión de fondos de USAID para periodismo de interés público.
- Cobertura Científica: Editores luchan contra falsedades sobre cambio climático y salud global difundidas desde el poder.
- Sesgos de la IA: Las redacciones trabajan para mitigar prejuicios humanos replicados por algoritmos entrenados con datos históricos.
El periodismo sobrevive mediante la OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) y la resiliencia en conflictos como Sudán y Ucrania. "El reto para 2026 será equilibrar la eficiencia de la inteligencia artificial con la ética humana necesaria para combatir la desinformación", cerró Reuters.
