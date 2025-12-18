urgente24
ZONA $ Mercado Pago > Inteligencia Artificial > Billetera virtual

SORPRESA

Mercado Pago estrena su inteligencia artificial: cómo usarla

La billetera virtual Mercado Pago lanzó en el país su inteligencia artificial, una nueva forma de moverse por la aplicación.

18 de diciembre de 2025 - 09:01
Mercado Pago tiene la nueva herramienta que causa furor.

Mercado Pago tiene la nueva herramienta que causa furor.

La famosa billetera virtual argentina quiere seguir expandiendo su producto y también brindar soluciones cada vez más tecnológicas a sus usuarios. Por esta razón comenzaron a implementar la inteligencia artificial en el país. Una noticia que sorprendió a muchos.

image
Mercado Pago y una nueva herramienta que se vuelve furor.

Mercado Pago y una nueva herramienta que se vuelve furor.

Mercado Pago ya tiene inteligencia artificial

La fintech bautizó como "banca conversacional" a su nueva inteligencia artificial y se trata de una herramienta que está comenzando a aparecer en los bancos y billeteras virtuales de otros países. Sin embargo, en Argentina son los primeros en implementar este sistema.

Seguir leyendo

El asistente de inteligencia artificial de Mercado Pago permite manejar el dinero o realizar pagos por comandos o voz. De esta manera no hace falta pasear por toda la app para hacer diferentes movimientos, ya que la IA lo hará por cada usuario.

Este asistente virtual va a estar alojado en el "Más" dentro de las opciones en la app. Una vez que se elige el chat con IA podrás enviarle audios o comandos de texto. Podrás indicarle que querés realizar una transferencia a alguien particular y la misma busca su contacto y crea la orden de transferencia. Lo único que habrá que hacer es chequear los datos y presionar en "Aceptar".

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES