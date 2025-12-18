Mercado Pago sigue avanzando con su billetera virtual y ahora se convirtió en la primera que ofrece inteligencia artificial dentro de la app. Se trata de una tecnología que ya estaba funcionando en Brasil y que ahora llegó a la Argentina.
SORPRESA
Mercado Pago estrena su inteligencia artificial: cómo usarla
La billetera virtual Mercado Pago lanzó en el país su inteligencia artificial, una nueva forma de moverse por la aplicación.
La famosa billetera virtual argentina quiere seguir expandiendo su producto y también brindar soluciones cada vez más tecnológicas a sus usuarios. Por esta razón comenzaron a implementar la inteligencia artificial en el país. Una noticia que sorprendió a muchos.
Mercado Pago ya tiene inteligencia artificial
La fintech bautizó como "banca conversacional" a su nueva inteligencia artificial y se trata de una herramienta que está comenzando a aparecer en los bancos y billeteras virtuales de otros países. Sin embargo, en Argentina son los primeros en implementar este sistema.
El asistente de inteligencia artificial de Mercado Pago permite manejar el dinero o realizar pagos por comandos o voz. De esta manera no hace falta pasear por toda la app para hacer diferentes movimientos, ya que la IA lo hará por cada usuario.
Este asistente virtual va a estar alojado en el "Más" dentro de las opciones en la app. Una vez que se elige el chat con IA podrás enviarle audios o comandos de texto. Podrás indicarle que querés realizar una transferencia a alguien particular y la misma busca su contacto y crea la orden de transferencia. Lo único que habrá que hacer es chequear los datos y presionar en "Aceptar".
