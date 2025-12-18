en vivo ARDE EL PRO/ DICTAMEN DE REFORMA LABORAL No será fácil: Turbulencia en el Congreso para el Gobierno y la CGT en la calle

Javier Milei se juega el pleno en el Congreso bajo un intenso calor. Javier Milei se juega el pleno en el Congreso bajo un intenso calor.

El primer round en el Congreso terminó con sabor amargo para el Gobierno por el Presupuesto aprobado. Ahora viene la reforma laboral. Vuelve el chicaneo.