No será fácil: Turbulencia en el Congreso para el Gobierno y la CGT en la calle

Javier Milei se juega el pleno en el Congreso bajo un intenso calor.

Javier Milei se juega el pleno en el Congreso bajo un intenso calor. 

Javier Milei se juega el pleno en el Congreso bajo un intenso calor.&nbsp;

Javier Milei se juega el pleno en el Congreso bajo un intenso calor. 

El primer round en el Congreso terminó con sabor amargo para el Gobierno por el Presupuesto aprobado. Ahora viene la reforma laboral. Vuelve el chicaneo.

18 de diciembre de 2025 - 13:43

JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025. Arrancó complicada la travesía del Gobierno en el Congreso con el paquete de reformas que impulso para las sesiones extraordinarias. El avance del Presupuesto 2026 no fue el previsto ya que el bloque oficial no pudo bloquear la Ley de Discapacidad y la Emergencia en Salud, dos puntos clave que se suponía debían ser "cortinados" por los gobernadores del peronismo dialoguista.

Además, la sesión en Diputados que se estiró hasta la madrugada de hoy dejó un saldo de quiebre con el PRO por la asignación secreta de puestos al kirchnerismo en la Auditoría General de la Nación. Cristian Ritondo, jefe de la bancada, fue el gráfico de la bronca del partido porteño, que retomó tensiones con sus supuestos socios.

Ahora, el foco está puesto en la reforma laboral. Patricia Bullrich, encargada de guiar el proyecto en el Senado, aseguró la cantidad necesaria de votos para obtener dictamen. La intención es acelerar cuanto antes para tener la ley sancionada antes de fin de año.

Mientras tanto, la CGT retomó la calle con una marcha masiva y, de momento, pacífica. Numerosos gremios desistieron tareas por 24 horas para acompañar el rechazo.

Al mismo tiempo, el frente climático acompaña el contexto político. En gran parte del país, las máximas superan los 30 grados.

Patricia Bullrich volvi&oacute; a las chicanas.&nbsp;

Patricia Bullrich volvió a las chicanas.

Esto pasa en el mediodía de Urgente24:

Gonzalo Roca, adentro de la Magistratura

El diputado cordobés libertario juró frente a la Corte Suprema para asumir la representación de la Cámara de Diputados en el órgano encargado de decidir la suerte de los jueces. La maniobra fue auspiciada por Karina Milei y Martín Menem, quienes buscaban generar una mayoría oficial en el Consejo de la Magistratura.

La CGT, no solo en CABA

Además de la Capital Federal, los gremios tomaron la calle en otras ciudades capitales. En Córdoba, numerosas organizaciones se volcaron a la calle en rechazo a la reforma laboral, un día después de una masiva protesta de estatales locales.

En San Miguel de Tucumán se repite la imagen, con los principales gremios ocupando el microcentro capitalino. En Rosario, la marcha se dirige a la Plaza 25 de Mayo en horas de la tarde.

A 3 años del triunfo en Qatar, un evento político

Por Edgar Mainhard:

Es cierto, durante varios años Jorge Mario Bergoglio fue un argentino top como pontífice de los católicos apostólicos romanos. Pero ya falleció y hay otro Papa. Es cierto que hasta 2020 Diego Armando Maradona fue otro argentino fun-da-men-tal, pero también está muerto en 2025. En cambio Lionel Messi está vivo y la Scaloneta con él y Lionel Scaloni. Cumple 3 años la Gloria Eterna de la 3ra. estrella FIFA ganada en Qatar 2022.

La sociedad argentina, defaulteadora serial, mundo pendular, democracia aún en transición, cultura en demolición, logró relevancia global ganándole a la Francia de Kylian Mbappé, o sea a la UEFA, la de la Champions League, para conseguir, como si fuese poco, unificar brevemente, a los criollos de la margen derecha del río de la Plata y del río Uruguay.

Marcha la CGT con asistencia masiva

La CGT encabeza este jueves una marcha hacia la Plaza de Mayo en protesta contra al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. La iniciativa se discutía al mismo tiempo en un plenario de comisiones del Senado, donde el oficialismo espera hacerse con el dictamen que permita votarlo en el recinto el próximo viernes 26/12.

Durante la manifestación, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, la definió como una "resistencia" con el proyecto oficial que según su visión es "una ley que rompe los derechos colectivos e individuales" de los trabajadores.

