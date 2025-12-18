No será fácil: Turbulencia en el Congreso para el Gobierno y la CGT en la calle

JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025. Arrancó complicada la travesía del Gobierno en el Congreso con el paquete de reformas que impulso para las sesiones extraordinarias. El avance del Presupuesto 2026 no fue el previsto ya que el bloque oficial no pudo bloquear la Ley de Discapacidad y la Emergencia en Salud, dos puntos clave que se suponía debían ser "cortinados" por los gobernadores del peronismo dialoguista.
Gonzalo Roca, adentro de la Magistratura
El diputado cordobés libertario juró frente a la Corte Suprema para asumir la representación de la Cámara de Diputados en el órgano encargado de decidir la suerte de los jueces. La maniobra fue auspiciada por Karina Milei y Martín Menem, quienes buscaban generar una mayoría oficial en el Consejo de la Magistratura.
