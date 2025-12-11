Para Karina Milei no es suficiente con Luis Juez y quiere copar la Magistratura con otro cordobés

En ese sentido, el armado “puro” impulsado por el líder libertario cordobés Gabriel Bornoroni habría predominado en las negociaciones con Juez, quien ha confesado una relación directa con Javier Milei. Sin embargo, este último factor no habría tenido peso suficiente para que se concrete su salto formal al espacio libertario, lo que sería un nuevo traspaso en su largo camino en la política.

De cara a lo que viene a nivel provincial, el rol de Juez en el oficialismo quedaría condicionado a las decisiones de Bornoroni. Al respecto, el ex intendente de Córdoba admitió su aspiración a concretar una nueva candidatura a la gobernación, aunque esto último podría colisionar con el proyecto instalado por el diputado libertario, quien planea lo mismo para 2027.

En cualquier caso, Juez permanece por fuera del lote de los “puros”. Algo que empuja a la Casa Rosada a intentar instalar un actor propio en el órgano que ejerce la designación o expulsión de los jueces a nivel nacional.

Mientras tanto, jueces de todo el país se reunieron ayer en la UBA para inaugurar la Red Federal del Poder Judicial. El espacio se planteó como un lugar para poder proyectar debates francos sobre las falencias y flagelos actuales que atraviesa ese nivel del Estado y ante la inminente reforma del Código Penal.

En el encuentro surgieron planteos referidos a la lejanía que mantienen los magistrados con la comunidad y la necesidad de acercar el ejercicio legal a la realidad de la ciudadanía. Además, se instaló un debate extendido sobre las influencias políticas sobre las decisiones judiciales, algo que reveló la necesidad de fortalecer el Poder Judicial para sostener la independencia de las mismas.

