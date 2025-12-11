El entramado de poder que Karina Milei teje tendría como próximo punto el Poder Judicial. La secretaria de la Presidencia, sacudida por las causas judiciales que la oposición hizo brotar durante la campaña, tendría decidido poner un pie en el ámbito de la Justicia comenzando por marcar presencia en el Consejo de la Magistratura.
BUSCANDO PUREZA
Para Karina Milei no es suficiente con Luis Juez y quiere copar la Magistratura con otro cordobés
Karina Milei busca ganar peso en el Consejo de la Magistratura. Luis Juez patea para el oficialismo, pero no es “puro”.
Respecto a ello, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem obtuvo ayer la propuesta formal para la candidatura del cordobés Gonzalo Roca para pasar a integrar la representación de ese órgano frente al Poder Judicial. El flamante diputado accedió a su banca tras vencer a la lista de Juan Schiaretti en Córdoba a pesar de un bajo nivel de exposición pública.
El rol de Roca sería el de reemplazar a la saliente representante de la Cámara de Diputados, Roxana Reyes. En caso de concretarse, Roca marcaría la primera presencia “pura” en el Consejo de la Magistratura, instalando al oficialismo en un espacio de poder que hasta ahora había sido ocupado únicamente por Sebastián Amerio, en representación del Ejecutivo.
Además, Karina Milei quedaría en frente a la posibilidad de formar un “triángulo” oficialista si se suma el apoyo del cordobés Luis Juez. El senador, que ya tiene asiento en el Consejo de la Magistratura, anticipó la ruptura con el bloque PRO y quedó en solitario representando al Frente Cívico en la Cámara alta, aunque con una clara orientación de apoyo al Gobierno nacional.
Karina Milei y Luis Juez, una sociedad poco clara
Respecto al rol del senador cordobés en el Gobierno, la reciente colaboración de su espacio con el resultado electoral exitoso en Córdoba del oficialismo dejó tela para cortar. Si bien el Frente Cívico ensayó una alianza formal con La Libertad Avanza, su papel se limitó a prestar apoyo estructural y no candidatos a la lista que terminó imponiendo cinco bancas oficiales, incluyendo a Roca.
En ese sentido, el armado “puro” impulsado por el líder libertario cordobés Gabriel Bornoroni habría predominado en las negociaciones con Juez, quien ha confesado una relación directa con Javier Milei. Sin embargo, este último factor no habría tenido peso suficiente para que se concrete su salto formal al espacio libertario, lo que sería un nuevo traspaso en su largo camino en la política.
De cara a lo que viene a nivel provincial, el rol de Juez en el oficialismo quedaría condicionado a las decisiones de Bornoroni. Al respecto, el ex intendente de Córdoba admitió su aspiración a concretar una nueva candidatura a la gobernación, aunque esto último podría colisionar con el proyecto instalado por el diputado libertario, quien planea lo mismo para 2027.
En cualquier caso, Juez permanece por fuera del lote de los “puros”. Algo que empuja a la Casa Rosada a intentar instalar un actor propio en el órgano que ejerce la designación o expulsión de los jueces a nivel nacional.
Red Federal de Magistrados
Mientras tanto, jueces de todo el país se reunieron ayer en la UBA para inaugurar la Red Federal del Poder Judicial. El espacio se planteó como un lugar para poder proyectar debates francos sobre las falencias y flagelos actuales que atraviesa ese nivel del Estado y ante la inminente reforma del Código Penal.
En el encuentro surgieron planteos referidos a la lejanía que mantienen los magistrados con la comunidad y la necesidad de acercar el ejercicio legal a la realidad de la ciudadanía. Además, se instaló un debate extendido sobre las influencias políticas sobre las decisiones judiciales, algo que reveló la necesidad de fortalecer el Poder Judicial para sostener la independencia de las mismas.
Más noticias en Urgente24:
Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo
Acindar prevé otro año complejo y se arma un esquema de contención laboral
USA incautó barco petrolero frente a las costas de Venezuela
La miniserie de 8 episodios más vista de todas que mirás de un saque