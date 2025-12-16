Se infla la marcha de la CGT: Aceiteros detonan paro total a nivel nacional

aceiteros Aceiteros se pegan a la CGT con un paro nacional.

Las empresas se preguntan por qué

Mientras tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina cuestionó la medida de fuerza anunciada que perjudicará el ritmo productivo a raíz de un conflicto en el que las empresas no tienen capacidad de acción directa.

"La industria aceitera se sorprende y cuestiona fuertemente la decisión de la @FTCIODyARA de decretar un paro nacional frente a una negociación paritaria que selló la paz social hasta mediados del 2026, tal como sindicatos e industria acordaron; más aún, sin existir un solo reclamo gremial pendiente. No hay razones objetivas para decretar el paro. Todo indica que está motivado por razones políticas ajenas a la industria por lo que se procederán a tomar todas las medidas que establece la ley", apuntaron en un descargo en redes.

Cabe recordar que el sector aceitero alcanzó un acuerdo paritario que dejó los salarios base por encima de los 2.300.000 de pesos al finalizar diciembre. Además, se acordó una reparación inflacionaria del 13% en tres meses, superando la aceleración de precios proyectada para el cierre del año.

No obstante, esto no habría sido motivo suficiente para mantener la vigencia de las tareas. Algo que muchos otros gremios afrontarán al mismo tiempo que llevarán adelante la marcha convocada por la CGT.

Ver posteo en X:

Aceiteros 2P Las empresas cuestionan la medida.

Tensión en crecimiento en la CGT

Horas antes del anuncio de aceiteros, la CGT denunció un intento de amedrentamiento tras el ataque al Sindicato del Vidrio en CABA. “Resulta ingenuo creer que este hecho responde a un simple suceso policial y no un acto de amedrentamiento a todo el movimiento obrero en la víspera de la movilización que se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre. La CGT se solidariza con el SEIVARA y exige un rápido esclarecimiento de la situación a las autoridades”, apuntaron desde la central obrera.

Las sospechas de la CGT sobre la naturaleza del ataque no responden simplemente a una conjetura en la previa de la marcha. El SEIVARA es el sindicato conducido por Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la nueva conducción de la central obrera.

La selección de los atacantes habría sido, de esa manera, que penetró directamente en la cúpula renovada de la CGT. Se trata de dirigentes que “debutan” en la organización central y que se mostraron abiertos a dialogar con el Gobierno en la previa de la confección del texto final de la reforma.

Aceiteros 3P Comunicado de aceiteros.

Otras lecturas de Urgente24:

Mercado Pago ya tiene tarjeta de crédito: cómo sacarla y qué beneficios hay

El Gobierno decretó asueto para el 24 y 31 de diciembre: quiénes no trabajan

Cambios en Shein: ARCA modificó los requisitos para comprar en la plataforma

Huawei vuelve a la Argentina: precio de los celulares y dónde conseguirlos