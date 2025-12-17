urgente24
El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa de marca a precios mega baratos

Un outlet está causando furor en Buenos Aires por tener ropa de marca pero a precios imposibles. No te lo pierdas.

17 de diciembre de 2025 - 12:35
Buenos Aires vuelve a sorprender con un nuevo outlet espectacular que ya todos están visitando. Se trata de un local con ropa de marcas muy buenas pero a precios únicos y con descuentos que no vas a encontrar en ningún otro lado.

Este outlet es sumamente grande y tiene varias marcas internacionales pero a precios que son muy similares a los de Estados Unidos o Europa. Eso lo hace muy competitivo y poco a poco se va llenando de gente que quiere comprar barato pero con gran calidad.

El outlet de Buenos Aires que todos visitan

Un reconocido supermercado mayorista abrió un outlet de indumentaria en Ingeniero Maschwitz, en la zona norte de Buenos Aires. El mismo cuenta con varias marcas top de afuera y lo mejor de todo es que vas a poder llevarte muchas prendas pero a precios bajos.

Se trata del supermercado Yaguar de dicha localidad y cuenta con marcas como New Balance, Bershka, GAP, H&M, K-Swiss o Forever 21. Algunas de ellas no estaban en el país y solo se podían conseguir si tenías la posibilidad de viajar al exterior.

Lo mejor de este outlet son los precios, ya que hay ropa a partir de los $12.000 como pantalones, remeras, ojotas, polleras y accesorios que sin duda son imprescindibles para el verano o cualquier época del año. Una nueva forma de comprar barato pero con buena calidad.

