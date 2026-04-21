Javier Milei vs los periodistas (otra vez): "NOL$ALP" mientras su imagen se va a pique

Caputo ya había desmentido esa versión días antes, calificándola como "brutalmente falsa", y aclarando que cualquier relación con organismos internacionales está orientada a refinanciar los vencimientos existentes, no a generar una colocación de esa magnitud.

Mientras pelea con periodistas, la imagen de Milei se deteriora

El cruce con Carlos Pagni llega en un momento donde los números de la opinión pública no le son del todo favorables al Gobierno. Distintas encuestas coinciden en que Javier Milei atraviesa su peor nivel de imagen desde que asumió en diciembre de 2023, con una aprobación que se ubica entre 33% y 37%, y una desaprobación que oscila entre 55% y 64%, con varios registros por encima del 60%.

En términos comparativos, el deterioro no es menor si se lo pone al lado de otros dirigentes. En la medición de Opina Argentina / Universidad de San Andrés (abril 2026), por ejemplo, Milei aparece con 35% de aprobación y 63% de desaprobación, quedando incluso detrás de otros referentes políticos en términos de imagen positiva. En dicho relevamiento, aparece quinto en el ranking de dirigentes, por detrás de Axel Kicillof, Patricia Bullrich y Myriam Bregman.

image Imagen de Milei según Opina Argentina.

La consultora Giacobbe, en mediciones de fines de marzo y abril, muestra un escenario similar: Milei con 36,1% de imagen positiva y 55,6% de negativa, ubicándose segundo en el ranking de dirigentes, detrás de Patricia Bullrich. Es decir, incluso dentro del propio espacio o entre figuras asociadas a la gestión.

Por su parte, Atlas Intel (marzo 2026) refuerza la tendencia: 61,6% de imagen negativa y 36,4% de positiva, el nivel más alto de rechazo desde el inicio de la gestión. Y otras encuestas como Zuban Córdoba o mediciones difundidas en medios como Clarín y La Política Online coinciden en un punto: el rechazo supera el 60% en varios indicadores, mientras la intención de reelección se mantiene cerca del 30%, con una mayoría clara que directamente no lo votaría.

image Imagen de Milei según Atlas Intel y Bloomberg.

Los analistas explican la caída por la fatiga del ajuste económico, la presión sobre salarios y empleo, la percepción creciente de irregularidades en algunos casos como el escándalo de $Libra, el de Adorni y una erosión general de expectativas. Y en el medio, mientras el Gobierno discute en redes con periodistas como Pagni, una parte del electorado percibe que la agenda se concentra más en la pelea mediática que en la gestión.

Ya el problema no es la pelea con los periodistas. Es que esa pelea ocurre en el peor momento de percepción pública del Gobierno hasta ahora.

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