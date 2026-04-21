Otra vez Javier Milei apunta contra el periodismo, en este caso al columnista de La Nación Carlos Pagni, como si con eso resolviera la percepción que le tiene la gente. Mientras tanto, las encuestas muestran que su imagen cae por debajo de Axel Kicillof y la desaprobación ya supera con comodidad a la positiva en la mayoría de los relevamientos.
KICILLOF SONRÍE A ESCONDIDAS
Javier Milei vs los periodistas (otra vez): "NOL$ALP" mientras su imagen se va a pique
Ya no es novedad que la imagen de Javier Milei se desmorona hasta en las encuestas que más lo favorecen. Él sigue en su mundo y hoy le pega a Carlos Pagni.
De nuevo "NOL$ALP": la respuesta de Javier Milei que ya es rutina
Este 21/04, Javier Milei publicó en X una sola palabra: "NOL$ALP.", osea la sigla de "No odiamos lo suficiente a los periodistas", consigna que el Presidente usa de manera sistemática cuando responde a información periodística que considera errónea o malintencionada, sobre todo en el terreno económico y político.
Esta vez, el mensaje llegó citado sobre un posteo que replicaba una columna de Carlos Pagni, que analizaba cómo usa datos para instalar "operaciones" y que en cuestión de minutos, puso al periodista de La Nación entre los términos más mencionados de la plataforma. En dicha columna, se planteaba que el equipo económico de Luis Caputo analizaba la posibilidad de estructurar un bono soberano de hasta US$ 10.000 millones.
Según esa información, la ingeniería financiera consistiría en usar créditos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, y eventualmente sumar fondos de la CAF y el BID, como garantía para emitir deuda en los mercados internacionales. La lógica sería conseguir financiamiento más barato combinando tasas: una parte a costos reducidos de organismos multilaterales y otra a tasas más altas del mercado, con un promedio cercano al 7%.
Caputo ya había desmentido esa versión días antes, calificándola como "brutalmente falsa", y aclarando que cualquier relación con organismos internacionales está orientada a refinanciar los vencimientos existentes, no a generar una colocación de esa magnitud.
Mientras pelea con periodistas, la imagen de Milei se deteriora
El cruce con Carlos Pagni llega en un momento donde los números de la opinión pública no le son del todo favorables al Gobierno. Distintas encuestas coinciden en que Javier Milei atraviesa su peor nivel de imagen desde que asumió en diciembre de 2023, con una aprobación que se ubica entre 33% y 37%, y una desaprobación que oscila entre 55% y 64%, con varios registros por encima del 60%.
En términos comparativos, el deterioro no es menor si se lo pone al lado de otros dirigentes. En la medición de Opina Argentina / Universidad de San Andrés (abril 2026), por ejemplo, Milei aparece con 35% de aprobación y 63% de desaprobación, quedando incluso detrás de otros referentes políticos en términos de imagen positiva. En dicho relevamiento, aparece quinto en el ranking de dirigentes, por detrás de Axel Kicillof, Patricia Bullrich y Myriam Bregman.
La consultora Giacobbe, en mediciones de fines de marzo y abril, muestra un escenario similar: Milei con 36,1% de imagen positiva y 55,6% de negativa, ubicándose segundo en el ranking de dirigentes, detrás de Patricia Bullrich. Es decir, incluso dentro del propio espacio o entre figuras asociadas a la gestión.
Por su parte, Atlas Intel (marzo 2026) refuerza la tendencia: 61,6% de imagen negativa y 36,4% de positiva, el nivel más alto de rechazo desde el inicio de la gestión. Y otras encuestas como Zuban Córdoba o mediciones difundidas en medios como Clarín y La Política Online coinciden en un punto: el rechazo supera el 60% en varios indicadores, mientras la intención de reelección se mantiene cerca del 30%, con una mayoría clara que directamente no lo votaría.
Los analistas explican la caída por la fatiga del ajuste económico, la presión sobre salarios y empleo, la percepción creciente de irregularidades en algunos casos como el escándalo de $Libra, el de Adorni y una erosión general de expectativas. Y en el medio, mientras el Gobierno discute en redes con periodistas como Pagni, una parte del electorado percibe que la agenda se concentra más en la pelea mediática que en la gestión.
Ya el problema no es la pelea con los periodistas. Es que esa pelea ocurre en el peor momento de percepción pública del Gobierno hasta ahora.
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