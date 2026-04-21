Frente de batalla: Milei de gira en Israel, Kicillof en la Corte y ATE en la calle

Mientras Javier Milei sella en Israel un alineamiento total ante la crisis en Medio Oriente, el frente interno argentino se fractura. En Buenos Aires, Axel Kicillof escala la confrontación ante la Corte Suprema por el recorte de fondos. El paro de ATE paraliza aeropuertos desafiando la capacidad de gestión oficial ante un conflicto que no da tregua.
Interna libertaria al rojo vivo: Cruces y guerra digital
La interna dentro del oficialismo suma un nuevo capítulo con tensiones crecientes entre el sector conocido como Las Fuerzas del Cielo, vinculado a Santiago Caputo, y el entorno más cercano de Karina Milei. Aunque ambas figuras orbitan el núcleo de poder del presidente, las diferencias estratégicas y de construcción política comenzaron a hacerse visibles en las últimas semanas.
Las fricciones se reflejan tanto en la toma de decisiones como en la comunicación del Gobierno. Fuentes cercanas al oficialismo admiten que existen desacuerdos sobre la forma de administrar la agenda pública y la relación con aliados clave, lo que genera superposiciones y ruidos internos que preocupan en la Casa Rosada. Un claro ejemplo fue la discusión virtual que mantuvieron el influencer Gordo Dan y la diputada Lilia Lemoine.
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