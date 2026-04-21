Frente de batalla: Milei de gira en Israel, Kicillof en la Corte y ATE en la calle

Mientras Javier Milei sella en Israel un alineamiento total ante la crisis en Medio Oriente , el frente interno argentino se fractura. En Buenos Aires, Axel Kicillof escala la confrontación ante la Corte Suprema por el recorte de fondos. El paro de ATE paraliza aeropuertos desafiando la capacidad de gestión oficial ante un conflicto que no da tregua.

El clima político en Buenos Aires se ha enrarecido por la combinación de reclamos sociales y disputas territoriales. La educación pública se convirtió en el principal aglutinador de la clase media opositora. El intento del Gobierno de auditar fondos mediante la reforma de la Ley de Financiamiento Universitario es visto por la comunidad académica como un ataque a la autonomía.

Por su parte, la narrativa económica se divide en dos carriles que no logran converger. El Gobierno celebra un superávit comercial récord y un acumulado de 28 meses con saldo positivo. El "salvavidas" del FMI de US$ 4.700 millones, sumado a la flexibilización de la meta de superávit primario (del 2,2% al 1,4% del PBI), le otorga al Banco Central un oxígeno financiero inédito.

En paralelo, la inflación de abril vuelve a estar presionada por el arrastre de los combustibles. Mientras los salarios mejoran nominalmente en dólares, la mora de las PYMES alcanzó el 8,2% y el consumo en la industria metalúrgica opera apenas al 41,8% de su capacidad.

La huelga nacional de ATE pone a prueba la capacidad de mandato del transporte y la seguridad. Es una pulseada por la narrativa: el gremio denuncia "vaciamiento", mientras el Gobierno busca sostener la operatividad para evitar el costo político de una parálisis total.

El cierre de la gira de Milei por Israel no es un gesto meramente diplomático, sino una apuesta de alto riesgo. En un contexto donde la guerra en Medio Oriente amenaza con disparar los costos logísticos y energéticos globales, Argentina abandona su histórica neutralidad para abrazar un alineamiento total.

Mientras el Presidente proyecta su imagen global, Kicillof ha decidido transformar la Provincia de Buenos Aires en el principal laboratorio de resistencia. Al llevar el reclamo por el recorte de fondos a la Corte Suprema, el gobernador bonaerense busca asfixiar la narrativa del déficit cero, argumentando que el ajuste nacional se financia mediante el desabastecimiento de las provincias.

El desafío del Gobierno hoy es evitar que el prestigio internacional y el éxito financiero sean opacados por la parálisis interna. Mientras el superávit sostiene el relato oficial, la resistencia de Kicillof y la presión de ATE ponen a prueba la gobernabilidad real.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

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Live Blog Post Interna libertaria al rojo vivo: Cruces y guerra digital La interna dentro del oficialismo suma un nuevo capítulo con tensiones crecientes entre el sector conocido como Las Fuerzas del Cielo, vinculado a Santiago Caputo, y el entorno más cercano de Karina Milei. Aunque ambas figuras orbitan el núcleo de poder del presidente, las diferencias estratégicas y de construcción política comenzaron a hacerse visibles en las últimas semanas. Las fricciones se reflejan tanto en la toma de decisiones como en la comunicación del Gobierno. Fuentes cercanas al oficialismo admiten que existen desacuerdos sobre la forma de administrar la agenda pública y la relación con aliados clave, lo que genera superposiciones y ruidos internos que preocupan en la Casa Rosada. Un claro ejemplo fue la discusión virtual que mantuvieron el influencer Gordo Dan y la diputada Lilia Lemoine. VER NOTA VER +

Live Blog Post Otra pérdida importante: Murió Luis Puenzo El director y guionista tenía 80 años. Ganador del Oscar con "La historia oficial". Dirigió "La Peste" e "Infancias Clandestinas". Luis Puenzo presidió el INCAA entre 2019 y 2022. VER +

Live Blog Post Trump e Irán: acusaciones cruzadas de violar el alto al fuego y China en el medio El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige este martes hacia Islamabad para la segunda ronda de negociaciones con la delegación iraní, pero desde Irán ya advierten que no están dispuestos a aceptar “negociaciones bajo la sombra de amenazas”, más aún luego de que un carguero iraní fuera atacado por un lanzamisiles estadounidense en plena frágil tregua. En paralelo, el presidente Donald Trump, aseguró a viva voz que no desea extender el alto el fuego, que el bloqueo estadounidense en Ormuz ha sido "exitoso" y que su país está listo para actuar militarmente. En declaraciones a la agencia de noticias CNBC, Donald Trump precisó que no deseaba prolongar el alto el fuego de dos semanas con Irán, el cual está llegando a su fin. Sin embargo, también afirmó que Washington se encontraba en una posición sólida en la negociación y que lograría un gran acuerdo con Irán, pese a que sus afirmaciones y vaivenes discursivos generan desconcierto a nivel internacional, especialmente después de que hace algunas semanas amenazara con aniquilar la “civilización” iraní y luego matizara sus declaraciones señalando que el país persa buscaba negociar. VER NOTA VER +

Live Blog Post Subte de Buenos Aires: Habrá un mural homenaje al papa Francisco Cuando se cumple un año de la muerte del Papa Francisco, el Subte de Buenos Aires inaugura un mural de la artista Nora Iniesta en su honor, en la estación San José de Flores de la Línea A. La inauguración de la obra, que lleva el nombre de Homenaje, se realizará este martes (21/04) a las 17 en el hall de entrada, en el acceso directo a la Basílica de San José de Flores, uno de los sitios más significativos en la vida de Jorge Mario Bergoglio, donde sintió su vocación religiosa durante una confesión. El párroco de la iglesia, Martín Bourdieu, bendecirá el mural. VER NOTA VER +

Live Blog Post Rogelio Frigerio afianza su vínculo con Nación El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la ciudad de Buenos Aires, donde abordaron una agenda centrada en infraestructura, finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos. Durante la reunión, analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, destacando aquellas obras que ya se encuentran en marcha y las que serán finalizadas, como la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos. Además, dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos para saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, y de recibir anticipo de coparticipación para la provincia y para los municipios que lo requieran. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2046553538193412128&partner=&hide_thread=false Excelente reunión con @frigeriorogelio, que está haciendo un enorme trabajo en su provincia. Hablamos de las rutas que ya están en marcha, de las que vamos a terminar (como la 18) y de las mejor estrategia para seguir bajando los impuestos más distorsivos del país, a nivel… pic.twitter.com/y7lnXxj2KF — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 21, 2026 VER +

Live Blog Post El Gobierno habilitó el ingreso de calzado desarmado desde China El calzado deportivo desarmado fabricado en China dejó de ser objeto de medidas antidumping del Gobierno argentino. Mediante una resolución del Ministerio de Economía, se habilitaron las importaciones de esos productos al mercado nacional, con fuerte orientación a la reventa. El fin de las restricciones marcó el inicio de un nuevo periodo en el mercado del calzado nacional, tras cinco años de cierre al ingreso de productos desarmados fabricados en el exterior. En este caso, fue una medida solicitada por fabricantes nacionales, los mismos que habían impulsado inicialmente las medidas protectoras bajo una lógica distinta de mercado. VER NOTA VER +

Live Blog Post Los títulos de las 11:00 en Argentina Buenos Aires y CABA PBA: El intendente de José C. Paz, Mario Ishii , pidió declarar la emergencia alimentaria y lanzó duras críticas internas a la gestión de Axel Kicillof .

Conflicto Alimentario: La ministra Sandra Pettovello negó responsabilidad nacional por el recorte de programas alimentarios en la provincia, calificándolo como una "obligación provincial".

Costa Atlántica: En Mar Chiquita , se suspendieron las clases del turno mañana y se reprogramaron actos oficiales por una alerta naranja de fuertes lluvias.

CABA: Conmoción por un incendio fatal en un edificio de Villa Crespo que dejó un fallecido. Región Centro (Córdoba y Santa Fe) Córdoba: Comenzó el jury contra tres fiscales (Di Santo, Miralles y Pizarro) acusados de mal desempeño en la investigación del histórico caso Nora Dalmasso.

Santa Fe: Jornada de "humedad asfixiante" en Rosario y Santa Fe Capital. El Servicio Meteorológico anticipa un cambio brusco de temperatura para mañana, con mínimas que caerán hasta los 11°C.

Salud (Santa Fe): Avanza un proyecto de ley para que las farmacias provinciales puedan dispensar cannabis medicinal. Cuyo y NOA Santiago del Estero: Escándalo judicial y deportivo. Apartaron al juez que debía resolver sobre la detención de los dirigentes Tapia y Toviggino en una causa por "fútbol y negocios". Además, se investiga una transferencia de más de $1.200 millones del gobierno provincial a empresas vinculadas a la AFA.

Mendoza: Máxima alerta policial. La fuerza de seguridad vigila cerca de 100 escuelas debido a una ola de amenazas. En lo económico, la provincia busca atraer inversiones en los sectores minero y energético.

Tucumán / Salta: Seguimiento estricto del impacto del paro estatal en las fronteras y oficinas de recaudación. Patagonia y La Pampa La Pampa: Crece la preocupación por el regreso del trueque en ciudades del interior como símbolo de la crisis económica. Además, los jubilados de PAMI reportan la suspensión de cirugías programadas.

Neuquén / Río Negro: El conflicto petrolero escala; sindicatos mantienen el estado de alerta por falta de inversiones y despidos en la cuenca neuquina. VER +

Live Blog Post El mal humor social aleja a Milei de 2027 y Kicillof pica en punta "Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina, nos acompañen o no nos acompañen. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada: todos podemos volver a trabajar al sector privado". Por primera vez, Javier Milei fue tajante sobre la posibilidad de que no logre reelegir en la Presidencia el año próximo. Las palabras del Presidente frente a los empresarios reunidos el martes pasado en la AmCham no se produjeron en el vacío, sino en un contexto en el que su imagen está en continuo deterioro. VER NOTA VER +

Live Blog Post Un documental que recorre el proyecto cultural de Francisco El primer aniversario de la muerte del Papa Francisco encuentra al Vaticano mirando hacia el cine. Este 21 de abril se presenta en Roma Aldeas: The Final Dream of Pope Francis, el documental impulsado por Martin Scorsese que recupera la última entrevista filmada del pontífice argentino y propone una mirada íntima sobre su legado. La primera proyección se realizará a pocos metros de la residencia de Santa Marta, el lugar donde Jorge Bergoglio vivió durante su pontificado y donde murió en 2025. La fecha elegida no es casual: el film se presenta exactamente un año después de su fallecimiento y funciona como un homenaje a la figura del Papa argentino, con pasajes centrados en su proyecto educativo Scholas Occurrentes y en el uso del cine como herramienta cultural para que jóvenes de distintas comunidades cuenten sus propias historias. Por ahora, sin embargo, no se ha confirmado cuándo llegará al público general ni su estreno comercial en salas o plataformas. VER NOTA VER +

Live Blog Post Boletín Oficial: Hidrovía, Tierra del Fuego, Seguridad y Discapacidad 1. Infraestructura y Logística: Definición de la Hidrovía A través de la Resolución 21/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el Gobierno cerró la etapa técnica de la licitación de la Vía Navegable Troncal, el corredor por donde sale el 80% de las exportaciones agroindustriales. Empresas en carrera: Avanzan a la fase de ofertas económicas los consorcios liderados por las belgas Jan de Nul (actual operadora) y DEME .

Exclusión estratégica: La firma brasileña DTA quedó fuera por incumplimientos en las garantías.

Impacto: Se garantiza la continuidad operativa y la modernización de la principal arteria comercial del país, reduciendo la incertidumbre logística para el sector exportador. 2. Régimen Industrial: Presión sobre Tierra del Fuego El Decreto 252/2026 modifica el Régimen de Aduana en Factoría (RAF). Aunque técnico en apariencia, su impacto es geopolítico y económico: Cambio de paradigma: Se busca pasar de un modelo de "protección" a uno de "integración competitiva".

Riesgo sectorial: Al universalizar ciertos beneficios y endurecer metas de producción, el régimen especial de Tierra del Fuego pierde exclusividad. Esto obliga a las terminales electrónicas a buscar una eficiencia mayor bajo el riesgo de perder viabilidad frente a la competencia importada. 3. Seguridad y Control Penitenciario El Ministerio de Seguridad, mediante la Resolución 341/2026, formalizó la habilitación para instalar sistemas de detección y bloqueo de señales móviles en cárceles federales. Objetivo: Mitigar delitos organizados desde el interior de los penales (extorsiones y narcotráfico).

Contexto: Esta medida responde a una demanda de largo plazo y se alinea con la política de "tolerancia cero" y control territorial del Ejecutivo. 4. Política Social: Restricción en Discapacidad Se oficializa un giro en la administración de pensiones. El Gobierno impulsa un esquema de auditoría masiva: Recertificación obligatoria: Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica y socioeconómica. El incumplimiento deriva en baja automática .

Recorte de adicionales: Se elimina la posibilidad de cobrar extras por zona desfavorable o invalidez laboral, fijando el haber en un 70% de la jubilación mínima .

Estrategia: El objetivo es reducir el gasto público estimado y eliminar inconsistencias en los padrones mediante el cruce de datos (ARCA/Sintys). VER +

Live Blog Post Crece la tensión en el INTI: Protesta por recortes y despidos Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunciaron despidos masivos, luego de que el presidente del organismo, Miguel Romero, confirmara que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, le solicitaron una nueva estructura y la desvinculación de más de 700 trabajadores. Desde el sector aseguran que podría escalar a 1.400. En plan de lucha, el gremio pide paro general y movilización. VER +

Live Blog Post Cae la imagen de Javier Milei El titular de la empresa de Opinión Pública Synopsis, Lucas Romero, disparó: "existe un proceso de caída muy acelerada en los niveles de apoyo a Javier Milei". "Tenemos al presidente Milei a mediados del mes de abril con una imagen positiva de apenas el 30% contra una negativa que la duplica, casi 60 %: son datos muy llamativos y preocupantes porque la confianza es el combustible de todo proceso político" explicó Lucas Romero en el canal de noticias A24. VER NOTA VER +

Live Blog Post Las reservas complican el futuro del Gobierno La economía argentina enfrenta el desafío de reconstruir un nivel sólido de reservas internacionales que permita amortiguar shocks financieros y sostener la estabilidad en los próximos años. Aunque el Gobierno de Javier Milei logró despejar parcialmente el frente financiero de corto plazo, los analistas advierten que el verdadero test llegará hacia 2026-2027. En estos dos años se concentran fuertes vencimientos de deuda y un nuevo ciclo electoral. VER NOTA VER +

Live Blog Post Un año sin el papa Francisco: Misa homenaje con presencia de Adorni, Villarruel y Kicillof El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participará de una misa en homenaje al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte, en un acto que reunirá a referentes políticos de distintos espacios en un mismo escenario. La ceremonia principal será organizada por la Conferencia Episcopal Argentina y se llevará a cabo en la Basílica de Luján a las 17, encabezada por el arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado, Marcelo Colombo. El evento tendrá una fuerte presencia política. Además de Adorni, confirmaron su asistencia la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros funcionarios nacionales y provinciales. Por su parte, el presidente Javier Milei no estará presente debido a su viaje oficial a Israel, por lo que la representación del Poder Ejecutivo recaerá en otros funcionarios. VER +

Live Blog Post Paro de ATE: Jornada complicada en Aeroparque La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó el paro programado para hoy (21/4) generando complicaciones en los accesos a los aeropuertos de Bariloche y El Calafate. El gremio de trabajadores estatales gatilló la medida de fuerza tras el vencimiento de una conciliación obligatoria que regía sobre ATE ANAC y puso en jaque el funcionamiento de los vuelos comerciales programados para la jornada. El mayor foco de concentración del día estará principalmente en Capital Federal, donde la columna encabezada por Rodolfo Aguiar marchará a partir de las 11 horas hacia el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Allí, se podrían producir los mayores efectos de la medida de fuerza e incluso un posible bloqueo que fue anticipado por el gremialista. VER NOTA VER +

Live Blog Post Plano judicial: Declara Gianinna Maradona por la muerte de Diego El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda este martes con una audiencia clave en la que declarará Gianinna Maradona y los primeros policías que ingresaron a la vivienda tras el fallecimiento del astro. La instancia busca reconstruir qué ocurrió en los días previos y las condiciones en las que se encontraba el exfutbolista, tras el testimonio del neurocirujano Leopoldo Luque del pasado jueves. La hija del Diez, cuya declaración había sido postergada en la audiencia anterior por la petición del profesional de la salud imputado, responderá sobre el estado de su padre en 2020 y la organización de su cuidado domiciliario, a partir de las 14 de este martes. El foco estará puesto en las decisiones médicas tras su externación de la Clínica Olivos, luego de la cirugía por un hematoma subdural. VER +

Live Blog Post Deuda de ANSES: Axel Kicillof vuelve a la Corte Suprema La presencia del primer mandatario Axel Kicillof junto al equipo de abogados, técnicos y funcionarios bonaerense es una señal sobre el volumen de las expectativas que tienen para la audiencia matinal: se trata de una de las 8 demandas que la Provincia de Buenos Aires abrió contra la Nación en 28 meses de gestión libertaria. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, resumió la magnitud del conflicto al señalar que las deudas totales ascienden a $15,6 billones (más de US$ 10.000 millones). VER NOTA VER +

Live Blog Post Algo no cierra La Casa Rosada programó una visita a Tel Aviv o Jerusalén cada 9 meses desde diciembre de 2023 pero Milei sigue sin “conocer” como primer mandatario más de un tercio de las provincias de su propio país tras 28 meses de gestión. Se trata de Salta, Chubut, Misiones, Formosa, Jujuy, La Pampa, Catamarca, San Luis y La Rioja. VER NOTA VER +

Live Blog Post Javier Milei cierra su gira en Israel: La agenda El presidente Javier Milei cierra su tercera visita oficial a Israel en un escenario de fragilidad geopolítica por la inminente reactivación del conflicto regional. Mientras el mandatario cumple con una agenda de contenido religioso y simbólico, la región monitorea el posible fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el movimiento de tropas en el Líbano. La culminación oficial de la gira está prevista para la ceremonia del 78° Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, donde el mandatario participará del encendido de antorchas. VER +

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