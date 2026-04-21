Ahora en CABA: el protocolo ante amenazas en escuelas que aplicará el Gobierno de Jorge Macri

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un protocolo que actúa de forma clara ante la sospecha o la detección de armas ya sea de fuego, blancas o de cualquier tipo. La "detección" es que evidentemente se observe un arma en la escuela. La "sospecha fundada" recae en la denuncia con base en hechos concretos o conductas que son sospechosas. La intervención va a tener lugar cuando estos elementos sean comprobables. Así, los docentes y directivos deberán tener un rol activo.

Si se sospecha que un alumno tiene un arma, no se permite requisar ni manipular sus pertenencias. Además, tampoco se debe intentar quitarle el elemento. El procedimiento es que un adulto de la institución lo acompañe a un lugar resguardado y seguro. Sin embargo, esto muchas veces puede ser peor si es un caso de impulsividad y no se logra calmar la situación.

Si se sabe con exactitud que un alumno tiene un arma en la institución, se debe llamar inmediatamente al 911. Solo el adulto responsable del menor puede manipular su mochila o elementos personales. De esta manera, los docentes y directivos no tienen la potestad para revisar a los alumnos pero sí tener un rol activo para detectar casos de amenazas o posibles ataques.

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