En los últimos días hubo una ola de amenazas en escuelas de CABA, y otros puntos del país, que alertaron no solo a docentes sino también a las autoridades gubernamentales. Jorge Macri comentó cómo se llevará a cabo el protocolo para frenar este tipo de mensajes intimidatorios.
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Ahora en CABA: el protocolo ante amenazas en escuelas que aplicará el Gobierno de Jorge Macri
El Gobierno de Jorge Macri anunció este martes cómo será el protocolo ante las amenazas de tiroteo que se dieron en escuelas de CABA.
La Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de una serie de mensajes intimidatorios y amenazantes por parte de alumnos en distintas escuelas. Los mismos escribieron leyendas vinculadas a tiroteos y otro tipo de violencia, lo cual alertó inmediatamente a docentes y autoridades. Desde el Gobierno de la Ciudad tomaron cartas en el asunto.
Amenazas en escuelas de CABA: el protocolo de Jorge Macri
La comunidad educativa, los alumnos y las familias están atravesando unos días muy complejos ante las amenazas de tiroteos que se estuvieron dando en las escuelas de CABA. El pasado lunes desde la provincia de Buenos Aires ya se habló de un protocolo para instituciones bonaerenses y ahora Jorge Macri se refirió a lo que harán desde su cartera.
De esta manera están activando protocolos de resguardo y todo tipo de mecanismos que sean eficaces para detener los mensajes y también evitar posibles tragedias a futuro. La supervisión de los establecimientos será crucial para mantener el orden y la seguridad de todos los que acuden a las instituciones de CABA.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que su prioridad actual es erradicar este tipo de prácticas: "Frente a casos de esta gravedad, no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos. No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar", indicó en primer lugar. "Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. Mucho más cuando se pone en riesgo o en peligro la propia vida y la de los demás. No se trata de una broma pesada, es un delito", determinó.
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un protocolo que actúa de forma clara ante la sospecha o la detección de armas ya sea de fuego, blancas o de cualquier tipo. La "detección" es que evidentemente se observe un arma en la escuela. La "sospecha fundada" recae en la denuncia con base en hechos concretos o conductas que son sospechosas. La intervención va a tener lugar cuando estos elementos sean comprobables. Así, los docentes y directivos deberán tener un rol activo.
Si se sospecha que un alumno tiene un arma, no se permite requisar ni manipular sus pertenencias. Además, tampoco se debe intentar quitarle el elemento. El procedimiento es que un adulto de la institución lo acompañe a un lugar resguardado y seguro. Sin embargo, esto muchas veces puede ser peor si es un caso de impulsividad y no se logra calmar la situación.
Si se sabe con exactitud que un alumno tiene un arma en la institución, se debe llamar inmediatamente al 911. Solo el adulto responsable del menor puede manipular su mochila o elementos personales. De esta manera, los docentes y directivos no tienen la potestad para revisar a los alumnos pero sí tener un rol activo para detectar casos de amenazas o posibles ataques.
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