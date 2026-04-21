WhatsApp ahora será pago: cómo funcionará esta nueva versión

El precio de esta suscripción no está confirmado, pero en las pruebas vistas por WABetaInfo se habla de 1 a 3 dólares. Teniendo en cuenta lo que cuesta comprar más espacio en otras aplicaciones o el valor de algunas plataformas, resulta muy accesible teniendo en cuenta las funcionalidades. Aún no se sabe cuándo va a salir a la luz esta versión, pero en sí no será un impedimento a la hora de utilizar WhatsApp como de costumbre. Los usuarios seguirán enviando mensajes y haciendo llamadas normalmente.

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