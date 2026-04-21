WhatsApp vuelve a traer un cambio muy grande en su aplicación y todos están a la expectativa de cómo será esta versión de pago de la que tanto se habla. La app de Meta se va a renovar y muchos podrán optar por acceder a un formato distinto.
LOS DETALLES
WhatsApp ahora será pago: cómo funcionará esta nueva versión
La aplicación de WhatsApp tendrá una versión de pago, siendo uno de los cambios más grandes de la plataforma.
Las aplicaciones cambian constantemente y buscan seguir renovándose para los usuarios. Lo cierto es que ahora WhatsApp introducirá una versión completamente distinta y que genera gran curiosidad porque se deberá pagar para usar ciertas funciones. Una novedad que pocos se imaginaban y que ya genera muchísima expectativa en todo el mundo. ¿Qué cambiará a partir de ahora?
Cómo será la versión de pago de WhatsApp
La app de Meta está testeando una versión plus que podría llegar próximamente. En ella habría cambios en cuanto al diseño y funciones, pero sin afectar las herramientas principales de la aplicación. Sin embargo, aquellos que no paguen también podrían detectar cambios significativos en el mensajero aunque no en cuanto a las funciones básicas que todos podemos usar. La expectativa es total.
WhatsApp Plus se alzará como una versión de pago con funciones extra dentro de la misma app. Los mensajes, llamadas y todo lo que tiene que ver con la comunicación seguirá siendo gratuito, pero sí habrá cuestiones especiales para aquellos que decidan pagar un monto extra. Estos podrían acceder a stickers y animaciones diferentes, la posibilidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior y configuraciones de estilo. De esta forma muchos querrán probar la versión plus aunque por ahora no cuenta con algo muy diferente a lo usual.
Algo de lo que se habló apenas se conoció esta noticia es que WhatsApp podría comenzar a agregar anuncios en los estados o dentro de la app. Por el momento no se sabe nada de esto en las pruebas que fue realizando Meta. Sin embargo no es algo que esté descartado por completo. En ese caso, quienes tengan la versión plus podrán estar libres de publicidad.
El precio de esta suscripción no está confirmado, pero en las pruebas vistas por WABetaInfo se habla de 1 a 3 dólares. Teniendo en cuenta lo que cuesta comprar más espacio en otras aplicaciones o el valor de algunas plataformas, resulta muy accesible teniendo en cuenta las funcionalidades. Aún no se sabe cuándo va a salir a la luz esta versión, pero en sí no será un impedimento a la hora de utilizar WhatsApp como de costumbre. Los usuarios seguirán enviando mensajes y haciendo llamadas normalmente.
——————————-
Otras lecturas de Urgente24:
CEO de Apple dejará el cargo tras un salto del 1000%: ¿Quién es su sucesor?
WhatsApp cambia para siempre: la novedad que llega para quedarse
Google afianzado con la inteligencia artificial: El sistema borró miles de millones de anuncios
Modo IA en Chrome: El truco para navegar con pantalla dividida y liquidar el caos de las pestañas