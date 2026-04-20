Modo IA en Chrome: El truco para navegar con pantalla dividida y liquidar el caos de las pestañas

Canvas y creatividad integrada para liquidar el salto entre aplicaciones

Google también facilitó el acceso a funciones creativas: podés crear imágenes con IA o usar “Canvas” para organizar ideas directamente desde el menú “plus” que aparece en la barra de búsqueda o en el Modo IA.

Ya no hace falta abrir otra app o pestaña. Todo pasa dentro de Chrome.

El nuevo desafío para las marcas y el impacto en el usuario común

Para la mayoría de la gente esto significa menos frustración y más fluidez. Ya no perdés tiempo copiando enlaces, volviendo atrás o buscando entre 20 pestañas abiertas. La IA se queda con vos mientras navegás, ayudándote a tomar decisiones más rápidas e informadas.

Las marcas también van a tener que adaptarse: sus páginas tendrán que ser más claras y fáciles de “entender” para la IA, porque cada vez más personas van a preguntarle directamente mientras navegan.

Por ahora la función está disponible en Estados Unidos, pero Google confirmó que pronto llegará al resto del mundo.

De visor de páginas a compañero de decisiones en la era de la IA

Este no es solo un cambio técnico. Es otro paso a que el navegador deje de ser un simple “visor de páginas” y se convierta en un compañero que te ayuda a pensar, comparar y decidir sin complicaciones.

Si sos de los que siempre tienen muchas pestañas abiertas, esta actualización te va a cambiar la forma de usar internet. Menos caos, menos saltos y más organización y respuestas útiles en el mismo lugar.

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