NAVEGACIÓN INTELIGENTE
Modo IA en Chrome: El truco para navegar con pantalla dividida y liquidar el caos de las pestañas
Google actualizó su Modo IA en Chrome y ahora podés preguntarle al asistente sobre lo que ves en pantalla sin cambiar de ventana. Adiós al copiar y pegar.
Cuando hacés clic en un resultado, la página web se abre al lado del panel de la IA. No tenés que cambiar de ventana ni perder el contexto. Todo queda a la vista al mismo tiempo.
El ejemplo práctico que mostró Google fue: estás buscando una cafetera que entre en un departamento chico pero que haga buenos lattes. La IA te da opciones, hacés clic en una tienda y, ¡listo! La web de la tienda queda a la izquierda y la IA a la derecha. Podés preguntarle directamente: “¿Es fácil de limpiar este modelo?” y la IA lee la página y te responde sin que tengas que volver atrás.
¿Cómo ganar tiempo en tus compras y viajes usando el nuevo asistente?
Esta actualización no es solo para gente que programa o estudia cosas complicadas. Sirve para cosas simples y útiles:
- Compras online: Estás mirando zapatillas en una tienda y le preguntás a la IA “¿cuál de estos modelos es más cómodo para caminar todo el día?” sin salir de la página.
- Planificar un viaje o salida: Tenés varias pestañas abiertas con rutas de senderismo y le pedís “buscame algo parecido pero apto para niños en otra provincia”.
- Estudiar o investigar: Tenés tus apuntes en PDF, una presentación abierta y un artículo. Podés agregarlos todos al Modo IA y pedirle que te explique un tema con ejemplos nuevos.
Además, ahora podés seleccionar pestañas que ya tenés abiertas, imágenes o archivos PDF y “darle” todo eso a la IA para que responda con más precisión. Es como tener un asistente que realmente ve y entiende lo que estás mirando.
Canvas y creatividad integrada para liquidar el salto entre aplicaciones
Google también facilitó el acceso a funciones creativas: podés crear imágenes con IA o usar “Canvas” para organizar ideas directamente desde el menú “plus” que aparece en la barra de búsqueda o en el Modo IA.
Ya no hace falta abrir otra app o pestaña. Todo pasa dentro de Chrome.
El nuevo desafío para las marcas y el impacto en el usuario común
Para la mayoría de la gente esto significa menos frustración y más fluidez. Ya no perdés tiempo copiando enlaces, volviendo atrás o buscando entre 20 pestañas abiertas. La IA se queda con vos mientras navegás, ayudándote a tomar decisiones más rápidas e informadas.
Las marcas también van a tener que adaptarse: sus páginas tendrán que ser más claras y fáciles de “entender” para la IA, porque cada vez más personas van a preguntarle directamente mientras navegan.
Por ahora la función está disponible en Estados Unidos, pero Google confirmó que pronto llegará al resto del mundo.
De visor de páginas a compañero de decisiones en la era de la IA
Este no es solo un cambio técnico. Es otro paso a que el navegador deje de ser un simple “visor de páginas” y se convierta en un compañero que te ayuda a pensar, comparar y decidir sin complicaciones.
Si sos de los que siempre tienen muchas pestañas abiertas, esta actualización te va a cambiar la forma de usar internet. Menos caos, menos saltos y más organización y respuestas útiles en el mismo lugar.
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