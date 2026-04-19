Inversores asiáticos pusieron US$25.000 millones en empresas de IA de Estados Unidos

¿En qué tipo de empresas invierten los asiáticos?

Sin embargo, el flujo de capital no se distribuye de manera homogénea. Al igual que en otros mercados, la inversión tiende a concentrarse en un número reducido de startups con alto potencial, mientras que empresas más pequeñas enfrentan mayores dificultades para acceder a financiamiento. Esta dinámica refleja una mayor selectividad por parte de los inversores, que priorizan proyectos con escalabilidad comprobada y equipos sólidos.

En paralelo, se observa una reactivación más amplia de los flujos hacia activos tecnológicos en Asia. Tras episodios recientes de volatilidad, los inversores globales volvieron a apostar por acciones vinculadas a IA en mercados como Corea del Sur y Taiwán, donde se registraron miles de millones de dólares en compras netas. Este repunte refuerza la percepción de que el ciclo de crecimiento tecnológico aún tiene margen de expansión.

A nivel global, el fenómeno también está impulsado por el liderazgo de grandes actores tecnológicos y fondos especializados. Casos como el del conglomerado japonés SoftBank, con su histórico enfoque en inversiones disruptivas, ilustran cómo Asia ha sido un actor clave en la financiación de innovación tecnológica a gran escala.

No obstante, persisten desafíos. La competencia con Estados Unidos en el desarrollo de IA sigue siendo intensa, y algunos líderes del sector en China reconocen que aún existe una brecha tecnológica en áreas clave. Además, las tensiones geopolíticas y las regulaciones pueden condicionar el flujo de capital y la expansión internacional de estas startups.

En definitiva, la inyección de US$25.000 millones por parte de inversores asiáticos no solo refleja una apuesta financiera, sino también una señal estratégica sobre el futuro de la economía digital.

Otras noticias de Urgente24

Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

LLA fundió IOSFA, creó OSFFESEG y derivó gendarmes y prefectos a la salud privada

Estrategia de Carrefour para matar a los shoppings

Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche