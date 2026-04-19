El apetito por la inteligencia artificial (IA) está reconfigurando los flujos globales de capital de riesgo, y Asia emerge como uno de los epicentros de esta transformación. En este contexto, inversores asiáticos de alto patrimonio están canalizando alrededor de US$25.000 millones hacia startups vinculadas a IA, en busca de retornos superiores en un escenario financiero cada vez más competitivo.
IMPULSO DE LA IA
Inversores asiáticos pusieron US$25.000 millones en empresas de IA de Estados Unidos
Fortunas privadas redoblan la apuesta en startups de IA. Los inversores buscan ganancias explosivas en un mercado cada vez más competitivo.
Este fenómeno responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Por un lado, la IA se consolidó como el principal destino del capital emprendedor a nivel global, concentrando más de la mitad de las inversiones de venture capital en 2025, según datos de PitchBook. Por otro, la desaceleración de otros sectores tecnológicos tradicionales y la incertidumbre macroeconómica impulsaron a los grandes patrimonios a redirigir sus estrategias hacia activos con mayor potencial de crecimiento.
¿De dónde provienen las inversiones?
En Asia, este movimiento adquiere características particulares. Family offices y fondos privados, especialmente en mercados como China, Singapur y Hong Kong, están liderando una nueva ola inversora enfocada en etapas tempranas de startups de IA.
A diferencia de ciclos anteriores dominados por grandes fondos institucionales, el protagonismo de capitales privados más flexibles permite asumir mayores riesgos y apostar por empresas emergentes con modelos disruptivos.
La inteligencia artificial promete impactos transversales en múltiples sectores —desde finanzas hasta salud y logística—, lo que amplía las oportunidades de monetización. Además, el desarrollo tecnológico en la región está profundamente vinculado a estrategias geopolíticas y comerciales, donde la innovación en IA funciona como herramienta de posicionamiento global.
¿En qué tipo de empresas invierten los asiáticos?
Sin embargo, el flujo de capital no se distribuye de manera homogénea. Al igual que en otros mercados, la inversión tiende a concentrarse en un número reducido de startups con alto potencial, mientras que empresas más pequeñas enfrentan mayores dificultades para acceder a financiamiento. Esta dinámica refleja una mayor selectividad por parte de los inversores, que priorizan proyectos con escalabilidad comprobada y equipos sólidos.
En paralelo, se observa una reactivación más amplia de los flujos hacia activos tecnológicos en Asia. Tras episodios recientes de volatilidad, los inversores globales volvieron a apostar por acciones vinculadas a IA en mercados como Corea del Sur y Taiwán, donde se registraron miles de millones de dólares en compras netas. Este repunte refuerza la percepción de que el ciclo de crecimiento tecnológico aún tiene margen de expansión.
A nivel global, el fenómeno también está impulsado por el liderazgo de grandes actores tecnológicos y fondos especializados. Casos como el del conglomerado japonés SoftBank, con su histórico enfoque en inversiones disruptivas, ilustran cómo Asia ha sido un actor clave en la financiación de innovación tecnológica a gran escala.
No obstante, persisten desafíos. La competencia con Estados Unidos en el desarrollo de IA sigue siendo intensa, y algunos líderes del sector en China reconocen que aún existe una brecha tecnológica en áreas clave. Además, las tensiones geopolíticas y las regulaciones pueden condicionar el flujo de capital y la expansión internacional de estas startups.
En definitiva, la inyección de US$25.000 millones por parte de inversores asiáticos no solo refleja una apuesta financiera, sino también una señal estratégica sobre el futuro de la economía digital.
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