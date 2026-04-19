Arca de Noé en Turquía: ¿hallazgo histórico o fraude sostenido?

Sin embargo, para que los números cuadren, los defensores de esta teoría utilizan el "codo real egipcio" (52 cm) en lugar del codo hebreo o común de la antigüedad (45 cm). Es un ajuste matemático a medida para validar la forma de la roca.

Respecto a los radares subterráneos, el uso de GPR en terrenos geológicamente activos es engañoso. Las ondas rebotan en fallas naturales, lodos endurecidos y rocas volcánicas, creando patrones de líneas que estos grupos interpretan libremente como "pasillos" y "habitaciones".

image Geológicamente, la estructura es un sinclinal: un pliegue cóncavo en las capas de la tierra, moldeado durante milenios por deslizamientos de lodo y erosión natural.

Frente al entusiasmo religioso que resurge cada año, la abrumadora mayoría de geólogos y arqueólogos sostiene un consenso claro en 2026: no hay ningún barco en Durupnar. Lo que a simple vista parece una embarcación es un caso clásico de pareidolia, la tendencia del cerebro a identificar formas conocidas en la naturaleza.

¿Y qué ocurre con la "madera podrida" y el alto nivel de carbono reportado en 2025? La respuesta científica es simple topografía. Durupnar funciona como una cuenca natural. Durante siglos, el agua, los sedimentos orgánicos y los minerales han decantado y quedado atrapados en esta depresión, generando un suelo mucho más rico y húmedo que el de los bordes áridos. No es madera petrificada, es lodo acumulado.

Geopolítica y turismo: El verdadero negocio detrás del mito

El interés por mantener vivo el mito del Arca excede ampliamente lo religioso. La zona del Monte Ararat y la formación Durupnar se encuentra en una triple frontera altamente militarizada entre Turquía, Armenia e Irán.

image Para el gobierno turco y las instituciones locales, como la Universidad Ar brahim Çeçen (colaboradora histórica de estos proyectos), validar estas expediciones representa un activo estratégico vital.

Ingresos económicos: Fomenta un lucrativo turismo religioso internacional en una de las regiones más empobrecidas del país.

Fomenta un lucrativo turismo religioso internacional en una de las regiones más empobrecidas del país. Control del relato: El Monte Ararat es el símbolo nacional histórico de Armenia. Fomentar la presencia de expediciones extranjeras en la zona le sirve a Turquía para reafirmar su soberanía territorial.

El Monte Ararat es el símbolo nacional histórico de Armenia. Fomentar la presencia de expediciones extranjeras en la zona le sirve a Turquía para reafirmar su soberanía territorial. Recaudación constante: Los proyectos privados dependen de la urgencia —como la supuesta amenaza de los sismos o el clima— para continuar justificando campañas de recaudación de fondos y donaciones.

--------------------------------------------------------------------------

Otras noticias de Urgente24

Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

LLA fundió IOSFA, creó OSFFESEG y derivó gendarmes y prefectos a la salud privada

Estrategia de Carrefour para matar a los shoppings

Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche