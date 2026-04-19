Arca de Noé en Turquía: ¿hallazgo histórico o fraude sostenido?

A mediados de 2025, el investigador Andrew Jones y su equipo de Noah's Ark Scans anunciaron el supuesto hallazgo histórico del Arca de Noé en la formación rocosa de Durupnar, al este de Turquía. El objetivo de la expedición era utilizar escáneres subterráneos para confirmar materialmente el famoso relato de la Biblia.
Para sustentar esto, los informes del equipo reportaron la detección de un microambiente de suelo con niveles elevados de carbono y un 38% más de potasio frente al terreno adyacente.
A esto sumaron escaneos con georradar (GPR) que, aseguraban, mostraban tres niveles subterráneos y un túnel. Sin embargo, a casi un año de esos rimbombantes anuncios, las pruebas concretas siguen brillando por su ausencia.
Quizás te interese leer:China extendió Shenzhou-21: Sus astronautas estarán más tiempo en el espacio
El misterio de los 515 pies y la manipulación de datos en este hallazgo
Uno de los grandes ganchos de la expedición es la afirmación de que la roca mide exactamente 515 pies de largo (157 metros), lo que encajaría con los "300 codos" descritos en el libro del Génesis.
Sin embargo, para que los números cuadren, los defensores de esta teoría utilizan el "codo real egipcio" (52 cm) en lugar del codo hebreo o común de la antigüedad (45 cm). Es un ajuste matemático a medida para validar la forma de la roca.
Respecto a los radares subterráneos, el uso de GPR en terrenos geológicamente activos es engañoso. Las ondas rebotan en fallas naturales, lodos endurecidos y rocas volcánicas, creando patrones de líneas que estos grupos interpretan libremente como "pasillos" y "habitaciones".
Frente al entusiasmo religioso que resurge cada año, la abrumadora mayoría de geólogos y arqueólogos sostiene un consenso claro en 2026: no hay ningún barco en Durupnar. Lo que a simple vista parece una embarcación es un caso clásico de pareidolia, la tendencia del cerebro a identificar formas conocidas en la naturaleza.
¿Y qué ocurre con la "madera podrida" y el alto nivel de carbono reportado en 2025? La respuesta científica es simple topografía. Durupnar funciona como una cuenca natural. Durante siglos, el agua, los sedimentos orgánicos y los minerales han decantado y quedado atrapados en esta depresión, generando un suelo mucho más rico y húmedo que el de los bordes áridos. No es madera petrificada, es lodo acumulado.
Geopolítica y turismo: El verdadero negocio detrás del mito
El interés por mantener vivo el mito del Arca excede ampliamente lo religioso. La zona del Monte Ararat y la formación Durupnar se encuentra en una triple frontera altamente militarizada entre Turquía, Armenia e Irán.
- Ingresos económicos: Fomenta un lucrativo turismo religioso internacional en una de las regiones más empobrecidas del país.
- Control del relato: El Monte Ararat es el símbolo nacional histórico de Armenia. Fomentar la presencia de expediciones extranjeras en la zona le sirve a Turquía para reafirmar su soberanía territorial.
- Recaudación constante: Los proyectos privados dependen de la urgencia —como la supuesta amenaza de los sismos o el clima— para continuar justificando campañas de recaudación de fondos y donaciones.
--------------------------------------------------------------------------
Otras noticias de Urgente24
Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos
Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H
LLA fundió IOSFA, creó OSFFESEG y derivó gendarmes y prefectos a la salud privada
Estrategia de Carrefour para matar a los shoppings
Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche