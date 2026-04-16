China extendió Shenzhou-21: Sus astronautas estarán más tiempo en el espacio

El contexto estratégico: ¿por qué China apuesta a las misiones largas?

La extensión no es solo operativa: es una demostración de capacidad. Con el programa Artemis de la NASA apuntando a llevar humanos a la Luna —y con Artemis 2 tripulado en el horizonte—, China quiere probar que domina las estancias prolongadas en microgravedad, paso previo ineludible para misiones lunares o marciales.

image La agencia espacial china (CNSA) ha fijado como meta llevar a sus propios astronautas a la Luna antes de 2030. Cada misión Shenzhou es un escalón hacia ese objetivo.

Tiangong (, "Palacio Celestial") es la estación espacial modular china, operativa desde 2022. Funciona en órbita terrestre baja y recibe tripulaciones rotativas cada seis meses. A diferencia de la ISS, opera de forma unilateral: China fue excluida del programa de la Estación Espacial Internacional por restricciones del Congreso de EE.UU. desde 2011.

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