La Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China anunció este viernes que la tripulación conformada por los astronautas Zhang Hongzhang, Wu Fei y el comandante Zhang Lu no regresará a la Tierra en la fecha prevista de abril de 2026. Su permanencia en órbita se extenderá alrededor de 30 días.
EL FUTURO
China extendió Shenzhou-21: Sus astronautas estarán más tiempo en el espacio
China decidió prolongar la estancia de la tripulación Shenzhou-21 en la estación espacial Tiangong ¿un mes extra, según informó la televisión estatal CCTV.
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El perfil de la tripulación made in China
Los tres cosmonautas despegaron el 31 de octubre de 2025 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, a bordo de un cohete Larga Marcha-2F. Sus edades al momento del lanzamiento:
- Zhang Hongzhang — 39 años, comandante de misión
- Wu Fei — 32 años, el astronauta chino más joven enviado al espacio
- Zhang Lu — 48 años, comandante; ya había volado en la misión Shenzhou-15 en 2022
Entre las actividades destacadas:
- Instalación de dispositivos de protección contra desechos espaciales
- Inspección de equipos e instalaciones extravehiculares
- Experimentos científicos y tecnológicos en curso
La próxima fase incluirá la continuación de esos experimentos durante el mes adicional de permanencia.
El contexto estratégico: ¿por qué China apuesta a las misiones largas?
La extensión no es solo operativa: es una demostración de capacidad. Con el programa Artemis de la NASA apuntando a llevar humanos a la Luna —y con Artemis 2 tripulado en el horizonte—, China quiere probar que domina las estancias prolongadas en microgravedad, paso previo ineludible para misiones lunares o marciales.
Tiangong (, "Palacio Celestial") es la estación espacial modular china, operativa desde 2022. Funciona en órbita terrestre baja y recibe tripulaciones rotativas cada seis meses. A diferencia de la ISS, opera de forma unilateral: China fue excluida del programa de la Estación Espacial Internacional por restricciones del Congreso de EE.UU. desde 2011.
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