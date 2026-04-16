Auto eléctrico ultra barato: El modelo chino que desafía toda la industria

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Auto eléctrico T03: ¿Cómo es el modelo que quiere revolucionar las ciudades?

El auto eléctrico T03 de la automotriz Leapmotor es un city car pensado exclusivamente para el uso urbano.

Su propuesta no busca competir con SUV ni con autos familiares. Su terreno es la ciudad, los trayectos cortos, tránsito intenso y estacionamientos imposibles. En ese escenario, su autonomía ronda entre 250 y 300 kilómetros por carga, dependiendo del uso y las condiciones del camino.

En cuanto al interior, sorprende para su segmento. Incluye pantalla digital, sistemas básicos de asistencia a la conducción y conectividad, todo en un formato minimalista pero funcional.

¿El auto eléctrico barato puede llegar realmente a Argentina?

En países como Argentina, los precios finales suelen verse impactados por impuestos, logística, costos de importación y regulaciones específicas del sector automotor. Eso hace que cualquier valor “ultra bajo” sea difícil de sostener tal como aparece en Asia.

Sin embargo, el movimiento ya está en marcha. La llegada de nuevas marcas chinas está ampliando la oferta y generando presión sobre los precios del segmento eléctrico.

Auto eléctrico en Argentina: ¿Cuándo llega Leapmotor y qué modelos traerá?

La irrupción de Leapmotor en el mercado argentino ya tiene fecha estimada, durante 2026. La marca desembarcará en el país con una estrategia distinta al T03.

Según lo previsto, los primeros modelos en llegar serán el B10 y el C10, ambos SUV con tecnología híbrida enchufable y sistemas de autonomía extendida que pueden alcanzar hasta 1.000 kilómetros combinados.

Esto marca una diferencia, en lugar de arrancar con el city car más barato, la marca apuesta primero a segmentos más altos, donde el margen de ganancia y la demanda inicial pueden ser más estables.

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El T03, en cambio, quedaría para una etapa posterior o dependería de condiciones de mercado y acuerdos de importación.

¿Qué cambia en el mercado con este auto eléctrico de bajo costo?

El impacto del auto eléctrico de bajo costo no es solo económico, sino cultural. Durante años, la electrificación del parque automotor estuvo asociada a vehículos caros, tecnológicos y poco accesibles.

La aparición de modelos como el T03 introduce una idea disruptiva, que la movilidad eléctrica podría dejar de ser un lujo para convertirse en una opción cotidiana.

Esto no significa que el cambio sea inmediato. Todavía hay desafíos estructurales como infraestructura de carga, costos de energía, incentivos fiscales y adaptación del mercado.

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