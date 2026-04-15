Cometa 3I/ATLAS: Misión Juice acaba de revelar datos jamás pensados

Cometa 31atlas Cometa 31/ATLAS de acuerdo a la NASA. Imagen: NASA/JPL-Caltech

¿Qué ha revelado Juice sobre el cometa 3I/ATLAS?

Los datos ya fueron recibidos en la Tierra y los científicos han estado analizándolos. Si bien, los resultados son preliminares, la ESA ha presentado cinco cosas que Juice descubrió en el cometa 3I/ATLAS.

Liberaba una cantidad enorme de vapor de agua: El espectrómetro de imágenes de lunas y Júpiter (MAJIS) halló que, después del acercamiento del cometa al Sol, estaba expulsando 2000 kg de vapor de agua por segundo, lo que equivale a 70 piscinas olímpicas al día .

El espectrómetro de imágenes de lunas y Júpiter (MAJIS) halló que, después del acercamiento del cometa al Sol, estaba expulsando de vapor de agua por segundo, lo que equivale a . El vapor de agua también provenía del coma: Para sorpresa de algunos, si bien el cometa liberaba vapor de agua en dirección al Sol, el instrumento de ondas submilimétricas (SWI) detectó que gran parte de este vapor no proviene directamente de su núcleo, sino de su coma.

Para sorpresa de algunos, si bien el cometa liberaba vapor de agua en dirección al Sol, el instrumento de ondas submilimétricas (SWI) detectó que gran parte de este vapor no proviene directamente de su núcleo, sino de su coma. Tiene una cola extensa: El espectrógrafo de imágenes ultravioleta (UVS) halló que el gas y polvo que rodea al cometa se extendían hasta más de 5 millones de kilómetros desde el núcleo de 3I/ATLAS.

El espectrógrafo de imágenes ultravioleta (UVS) halló que el gas y polvo que rodea al cometa se extendían hasta más de desde el núcleo de 3I/ATLAS. Pese a las rarezas, su comportamiento es común: A pesar del origen interestelar, el espectrógrafo de imágenes ultravioleta (UVS) confirma que, 3I/ATLAS se comportaba como un cometa normal del Sistema Solar durante un acercamiento al Sol.

A pesar del origen interestelar, el espectrógrafo de imágenes ultravioleta (UVS) confirma que, 3I/ATLAS se comportaba como un cometa normal del Sistema Solar durante un acercamiento al Sol. Ha apoyado, en cierta forma, la defensa planetaria: Finalmente, la cámara de navegación (NavCam) mostró que las observaciones de 3I/ATLAS están apoyando la defensa planetaria al lograr mediciones clave, pero desde un ángulo diferente al de los telescopios terrestres, y cuando el cometa no era visible desde la Tierra.

¿Dónde se encuentra el cometa 3I/ATLAS?

Ahora bien, el cometa 3I/ATLAS se está alejando de nuestro sistema solar. Actualmente, se encuentra en la constelación de Géminis, a una distancia de 941.984.922,9kilómetros de la Tierra, según The Sky Live.

La NASA ha dicho que, alejándose del Sol, la velocidad del 3I/ATLAS ha estado disminuyendo como se esperaba, ya que continúa viéndose afectado por la atracción gravitatoria solar.

La herramienta de la NASA "Eyes on the Solar System" muestra la ubicación actual del cometa y la trayectoria mientras anda por nuestro sistema solar y se aleja para siempre.

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