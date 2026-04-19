Lo que nadie te dijo sobre tomar agua antes de dormir

Los beneficios concretos de tomar agua al final del día

Mantener buenos niveles de hidratación nocturna tiene varios efectos medibles. Entre los más relevantes:

Favorece la digestión : el agua facilita el procesamiento de los alimentos ingeridos durante la cena.

: el agua facilita el procesamiento de los alimentos ingeridos durante la cena. Reduce el hambre nocturna : en muchos casos, la sensación de querer comer tarde es en realidad sed encubierta.

: en muchos casos, la sensación de querer comer tarde es en realidad sed encubierta. Evita calambres musculares : la deshidratación es una causa frecuente de espasmos nocturnos, especialmente en piernas.

: la deshidratación es una causa frecuente de espasmos nocturnos, especialmente en piernas. Mejora la función renal : los riñones necesitan líquido para eliminar residuos metabólicos acumulados durante el día.

: los riñones necesitan líquido para eliminar residuos metabólicos acumulados durante el día. Impacta en el estado de ánimo: estudios publicados en la Journal of Affective Disorders encontraron vínculos entre una hidratación regular y la reducción de síntomas asociados a la ansiedad y la depresión.

La nicturia, el enemigo del descanso

Ahora bien, hasta ahora, todo parece indicar que el agua antes de dormir es una buena idea. Pero hay una variable que cambia el panorama: la cantidad y el momento.

La National Sleep Foundation advierte que beber más de 90 mililitros justo antes de acostarse incrementa significativamente el riesgo de nicturia, es decir, la necesidad de levantarse a orinar durante la madrugada. Según esa misma organización, aproximadamente un tercio de los adultos mayores de 30 años se despierta al menos dos veces por noche para ir al baño.

El impacto no es menor. Cada interrupción fragmenta las fases del sueño profundo, que son precisamente las más restauradoras para el cerebro y el sistema inmune. A largo plazo, ese patrón puede derivar en fatiga crónica, menor concentración y mayor irritabilidad.

¿Qué otros factores agravan el problema?

La nicturia no siempre es consecuencia directa del agua. La Clínica Mayo identifica otros desencadenantes frecuentes:

Consumo de cafeína o alcohol en las horas previas al sueño

Estrés e insomnio, que aceleran la necesidad de orinar

Agrandamiento prostático en hombres de mediana y avanzada edad

Uso de ciertos medicamentos diuréticos

La conclusión de los especialistas

En simples palabras, beber agua antes de dormir no es ni una solución ni un error. Es una práctica cuyo resultado depende de hábitos previos, condiciones de salud individuales y, sobre todo, de la cantidad consumida.

Lo que sí está claro es que el problema no es el agua en sí: es no hidratarse bien durante el día y querer compensarlo en los últimos minutos antes de apagar la luz. Esa estrategia de "último momento" es la que genera la mayoría de las interrupciones nocturnas.

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