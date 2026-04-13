Agua en la Luna: ¿Cómo se acumuló durante 3.500 millones de años?

Por qué importa: agua lunar como recurso estratégico

El hielo lunar es un recursovalioso para la exploración espacial del siglo XXI. Los astronautas que lleguen a la Luna en el marco del programa Artemis de la NASA podrían extraer ese hielo para obtener agua potable o, más relevante aún, para producir combustible para cohetes separando hidrógeno y oxígeno.

Evitaría transportar agua desde la Tierra, lo que haría inviable económicamente cualquier misión de larga duración.

Permitiría establecer bases lunares permanentes con mayor autonomía.

Podría funcionar como punto de reabastecimiento para misiones más lejanas, incluyendo Marte.

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Según estimaciones de la NASA, transportar un kilogramo de agua desde la Tierra a la superficie lunar tiene un costo de miles de dólares. Producirla in situ cambiaría radicalmente la ecuación económica de la exploración espacial.

El contexto: misiones Artemis y la carrera por el polo sur lunar

La misión Artemis 2, fotografiada recientemente desde la nave Orión de la NASA, forma parte del programa que busca regresar astronautas a la superficie lunar por primera vez desde 1972. El polo sur es el destino elegido por su potencial hídrico, confirmado por misiones previas como la LCROSS en 2009, que detectó agua al impactar deliberadamente contra un cráter.

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Estudios anteriores estiman que los depósitos de hielo en la región polar sur podrían contener varios miles de millones de toneladas de agua, aunque su extracción es técnicamente compleja. El nuevo estudio de Hayne y su equipo añade que, dado que la acumulación fue gradual, la distribución puede ser más predecible de lo que se pensaba, lo que facilitaría ubicar los sitios de extracción óptimos.

Este es uno de los puntos más relevantes para los ingenieros que diseñan los rovers de perforación que acompañarán a los astronautas de Artemis.

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