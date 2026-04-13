Durante décadas, los científicos detectaron indicios de agua en la Luna, especialmente en forma de hielo atrapado en cráteres profundos y permanentemente a la sombra en el polo sur lunar. Sin embargo, la distribución resultaba desconcertante: algunos cráteres concentran grandes cantidades de hielo y otros no, sin un patrón claro.
ESTUDIO CIENTÍFICO
Agua en la Luna: ¿Cómo se acumuló durante 3.500 millones de años?
El hallazgo tiene implicaciones directas para el futuro de la exploración lunar y las misiones de la NASA. La Luna y el agua no dejan de maravillar.
La respuesta, según el nuevo trabajo, está en la historia geológica de la Luna. El satélite no siempre tuvo la orientación que conocemos hoy: su eje ha cambiado con el tiempo. Eso es una pista fundamental: el agua llegó gradualmente, y los cráteres con más antigüedad tuvieron más tiempo para acumularla.
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Qué dice el estudio de la Luna y quiénes lo firmaron
La investigación fue realizada por Paul O. Hayne, de la Universidad de Colorado en Boulder; Norbert Schörghofer, del Instituto de Ciencia Planetaria de Tucson, Arizona; y Oded Aharonson, vinculado a ambas instituciones. El estudio se titula "Observational constraints on the history of lunar polar ice accumulation" y fue publicado en la revista Nature Astronomy.
La conclusión central es que el agua no llegó a la Luna en un único evento catastrófico —como el impacto de un cometa gigante— sino que se fue depositando de manera lenta y más o menos continua durante aproximadamente 3.000 a 3.500 millones de años.
Por qué importa: agua lunar como recurso estratégico
El hielo lunar es un recursovalioso para la exploración espacial del siglo XXI. Los astronautas que lleguen a la Luna en el marco del programa Artemis de la NASA podrían extraer ese hielo para obtener agua potable o, más relevante aún, para producir combustible para cohetes separando hidrógeno y oxígeno.
- Evitaría transportar agua desde la Tierra, lo que haría inviable económicamente cualquier misión de larga duración.
- Permitiría establecer bases lunares permanentes con mayor autonomía.
- Podría funcionar como punto de reabastecimiento para misiones más lejanas, incluyendo Marte.
Según estimaciones de la NASA, transportar un kilogramo de agua desde la Tierra a la superficie lunar tiene un costo de miles de dólares. Producirla in situ cambiaría radicalmente la ecuación económica de la exploración espacial.
El contexto: misiones Artemis y la carrera por el polo sur lunar
La misión Artemis 2, fotografiada recientemente desde la nave Orión de la NASA, forma parte del programa que busca regresar astronautas a la superficie lunar por primera vez desde 1972. El polo sur es el destino elegido por su potencial hídrico, confirmado por misiones previas como la LCROSS en 2009, que detectó agua al impactar deliberadamente contra un cráter.
Estudios anteriores estiman que los depósitos de hielo en la región polar sur podrían contener varios miles de millones de toneladas de agua, aunque su extracción es técnicamente compleja. El nuevo estudio de Hayne y su equipo añade que, dado que la acumulación fue gradual, la distribución puede ser más predecible de lo que se pensaba, lo que facilitaría ubicar los sitios de extracción óptimos.
Este es uno de los puntos más relevantes para los ingenieros que diseñan los rovers de perforación que acompañarán a los astronautas de Artemis.
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