WhatsApp cambia para siempre: la novedad que llega para quedarse

Según indicaron desde WABetaInfo, una de las características principales es el efecto de transparencia en capas que permite ver de forma sutil el contenido que está en el fondo de la pantalla de la app. Y, tal como dijimos anteriormente, se adapta de maravilla tanto a la configuración clara como oscura. En principio va a ser un cambio radical en la barra de pestañas, menús y botones de WhatsApp. Eso no es todo porque el teclado de la app también va a tener un diseño traslúcido. Así todo queda en armonía.

Para saber si ya tenés esta actualización basta con conocer si ya instalaste la versión de iOS 26.14.76. Aun así es necesario remarcar que todo este cambio está en proceso de lanzamiento progresivo y va a ir apareciendo en dispositivos con el correr de los días. Se espera que la funcionalidad de WhatsApp sea mucho más ligera, moderna y con toques de minimalismo que a muchos les va a encantar.

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