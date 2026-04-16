Meta vuelve a cambiar la aplicación de WhatsApp y sorprende a todos los usuarios con una incorporación que nadie esperaba, al menos por ahora. En el afán de seguir renovando el diseño y la funcionalidad del mensajero, esta vez vamos a ver novedades reales que cambian por completo la manera en la que usamos la app.
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WhatsApp cambia para siempre: la novedad que llega para quedarse
La aplicación número uno de mensajería, WhatsApp, trae una novedad que va a llegar para quedarse en la app. Enterate de qué se trata.
Si bien WhatsApp trae cambios constantemente en la usabilidad de la aplicación, muchas veces no vemos modificaciones reales en el diseño de la misma. Por esa razón desde la app traen una renovación completa en donde cambiará el aspecto de ahora en adelante. ¿Cómo saber si ya lo tenés en tu celular?
WhatsApp cambia por completo y genera furor en la app
Hace algunos meses vimos como el nuevo sistema operativo de Apple cambió completamente el diseño e incorporó un aspecto minimalista llamado "liquid glass". Ahora WhatsApp no se queda atrás y toma como referencia este mismo estilo para modificar su app. Una interfaz que muchos ya quieren probar.
Lo que destaca a este nuevo diseño es que tiene efectos de profundidad, transparencias y animaciones más modernas y reales. Además, si sos de aquellos que utilizan el celular en modo oscuro también se adapta a este tipo de configuración. La era del minimalismo y "clean effect" ya se incorporó también a la tecnología y solo queda subirse a la ola.
Tal y como se pudo conocer, esta actualización llegará primero a los usuarios de iOS y hará juego con el sistema operativo de Apple que ya tiene un diseño "liquid glass". Todo va a quedar en armonía y con un minimalismo que muchas veces se pasa de la raya. Sin embargo, ante tanto ruido de apps y estímulos constantes, quizá es un buen paso para relajar la vista.
Según indicaron desde WABetaInfo, una de las características principales es el efecto de transparencia en capas que permite ver de forma sutil el contenido que está en el fondo de la pantalla de la app. Y, tal como dijimos anteriormente, se adapta de maravilla tanto a la configuración clara como oscura. En principio va a ser un cambio radical en la barra de pestañas, menús y botones de WhatsApp. Eso no es todo porque el teclado de la app también va a tener un diseño traslúcido. Así todo queda en armonía.
Para saber si ya tenés esta actualización basta con conocer si ya instalaste la versión de iOS 26.14.76. Aun así es necesario remarcar que todo este cambio está en proceso de lanzamiento progresivo y va a ir apareciendo en dispositivos con el correr de los días. Se espera que la funcionalidad de WhatsApp sea mucho más ligera, moderna y con toques de minimalismo que a muchos les va a encantar.
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