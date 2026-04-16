Franco Colapinto y Alpine confirmaron la mejor noticia en la Fórmula 1

De esta manera todos los equipos aprovechan para hacer chequeos de sistemas, probar configuraciones básicas y también asegurarse de que todo está funcionando de manera correcta en el auto. La última carrera fue el 29 de marzo y ya pasó bastante tiempo desde esa fecha. La próxima será recién el 3 de mayo en Miami, con lo cual tienen que aprovechar todas las oportunidades para probar el monoplaza.

Si bien estos filming days son permitidos por la FIA por motivos de marketing y con fines comerciales, los pilotos y sus escuderías los usan para chequear los autos, probar pista, no perder ritmo en la competencia y también hacer todos los ajustes que sean necesarios de cara a las competencias.

Cuándo corre Colapinto en Buenos Aires

La exhibición del piloto argentino será el próximo domingo 26 de abril en Buenos Aires, con entradas agotadas para los sectores que eran pagos. Igualmente se podrá disfrutar de este show de forma gratuita en espacios específicos que están señalados.

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