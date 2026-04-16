Franco Colapinto está en modo receso ya que la Fórmula 1 suspendió dos carreras que iban a tener lugar en Medio Oriente. El piloto de Alpine se sigue preparando para dar lo mejor con su escudería, más ahora que tienen chances concretas de sumar puntos y avanzar en la competencia.
FÓRMULA 1
Franco Colapinto y Alpine confirmaron la mejor noticia en la Fórmula 1
Franco Colapinto está con receso en la Fórmula 1 pero eso no le impide seguir preparándose para dar lo mejor con Alpine.
El piloto Franco Colapinto fue muy criticado el año pasado ya que el mismo no sumaba puntos y siempre tenía problemas con su auto. Sin embargo, esto era más una complicación desde Alpine, quienes no tenían monoplazas acordes y entregaron toda una temporada casi sin puntos. Ahora las cosas son diferentes y el argentino lo sabe.
Franco Colapinto enfocado en Alpine
A pesar de este descanso que tienen los pilotos, Franco Colapinto no dudó en seguir practicando y sumando kilómetros con su monoplaza. Si bien falta cada vez menos para que vuelva la Fórmula 1, lo cierto es que el piloto argentino volvió a la pista el pasado miércoles para no perder práctica y estar a punto. Además se viene su exhibición en Buenos Aires.
Colapinto tuvo un día muy positivo en Inglaterra, ya que completó un filming day de 200 kilómetros y pudo practicar con su A526. Estas prácticas son clave porque permiten estar conectado con la competencia a pesar de que hay un receso bastante largo en donde muchos pierden práctica. Así las cosas, Alpine recibió una muy buena noticia por parte de su piloto.
En el marco de este filming day, tanto Alpine como Colapinto aprovecharon al máximo y pudieron practicar en el circuito de Silverstone. El argentino completó los 200 kilómetros permitidos y le sirvió muchísimo para seguir poniéndose a punto para lo que resta de la Fórmula 1.
De esta manera todos los equipos aprovechan para hacer chequeos de sistemas, probar configuraciones básicas y también asegurarse de que todo está funcionando de manera correcta en el auto. La última carrera fue el 29 de marzo y ya pasó bastante tiempo desde esa fecha. La próxima será recién el 3 de mayo en Miami, con lo cual tienen que aprovechar todas las oportunidades para probar el monoplaza.
Si bien estos filming days son permitidos por la FIA por motivos de marketing y con fines comerciales, los pilotos y sus escuderías los usan para chequear los autos, probar pista, no perder ritmo en la competencia y también hacer todos los ajustes que sean necesarios de cara a las competencias.
Cuándo corre Colapinto en Buenos Aires
La exhibición del piloto argentino será el próximo domingo 26 de abril en Buenos Aires, con entradas agotadas para los sectores que eran pagos. Igualmente se podrá disfrutar de este show de forma gratuita en espacios específicos que están señalados.
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