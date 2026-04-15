Buenos Aires conquista a todos con un pueblo espectacular que es ideal para hacer turismo rural y salir de la rutina al menos por unas horas. Se trata de un destino muy relajado, tranquilo y que tiene un costillar que es para enloquecer. Justamente en los próximos días habrá un festival que nadie se quiere perder.
RURAL Y TRANQUILO
El pintoresco pueblo de Buenos Aires que tiene el mejor costillar de todos
Un pueblo ubicado en Buenos Aires se destaca por su tranquilidad, belleza y también por tener un festival de costillar que enloquece a todos.
No hay nada mejor que planear una escapada exprés de uno o dos días a un pueblo de Buenos Aires. Últimamente estos lugares están cobrando muchísima más atención que antes y se destacan por ser accesibles, con un ambiente relajado y rural, además de tener comida casera que es exquisita.
El pueblo de Buenos Aires con la mejor carne
Uribelarrea es el pueblo que todos eligen para pasar el día alejados del bullicio de la ciudad. El mismo se encuentra en la zona sur del Gran Buenos Aires, dentro del partido de Cañuelas, y a aproximadamente una hora y media de Capital Federal. Se destaca por tener pocos habitantes, ya que hoy en día cuenta con 1600, y unas calles pintorescas de tierra para pasear y olvidarse de todas las preocupaciones por un rato.
Lo que también destaca a este pueblo tan lindo es que todos los 1 de mayo realizan el Festival del Costillar. En esta fecha tan importante como lo es el Día del Trabajador, se reúnen muchas personas a disfrutar de rica carne, un ambiente distendido y mucho disfrute para pasar el feriado como corresponde.
Si no te gusta ir a pasear cuando hay demasiada gente, Uribelarrea sigue allí todos los días y podés visitarlo cuando gustes. Lo mejor es recorrer las calles de tierra, ver las construcciones antiguas, observar la Plaza Centenario, la iglesia Nuestra Señora de Luján o también la emblemática estación de trenes. Son pequeños detalles que te hacen sentir mucho más relajado, lejos de la ciudad pero a pocos kilómetros y sin tener que viajar tanto.
Para los amantes de la gastronomía, Uribelarrea se destaca por innumerables parrillas y también almacenes donde sirven todo tipo de platos caseros. Además tienen una feria propia al aire libre donde podés comprar alfajores artesanales, adornos, artesanías, fiambres, quesos y mucho más. Ideal para recorrer en familia o dar un paseo de fin de semana.
Uribelarrea invita a todos a conocer su pueblo, el cual es cada vez más visitado pero sin perder el encanto que le gusta tanto a todos. Además, también podés quedarte en sus cabañas o alojamientos rústicos que son ideales para una escapada exprés. Muchos lo eligen cuando no quieren manejar hasta destinos alejados como la Costa Atlántica y también para despejar la mente y renovar energía para afrontar la semana.
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