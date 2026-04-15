El pintoresco pueblo de Buenos Aires que tiene el mejor costillar de todos

Para los amantes de la gastronomía, Uribelarrea se destaca por innumerables parrillas y también almacenes donde sirven todo tipo de platos caseros. Además tienen una feria propia al aire libre donde podés comprar alfajores artesanales, adornos, artesanías, fiambres, quesos y mucho más. Ideal para recorrer en familia o dar un paseo de fin de semana.

Uribelarrea invita a todos a conocer su pueblo, el cual es cada vez más visitado pero sin perder el encanto que le gusta tanto a todos. Además, también podés quedarte en sus cabañas o alojamientos rústicos que son ideales para una escapada exprés. Muchos lo eligen cuando no quieren manejar hasta destinos alejados como la Costa Atlántica y también para despejar la mente y renovar energía para afrontar la semana.

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