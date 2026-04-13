El sueño caribeño de Robert De Niro: un paraíso turístico

Las unidades residenciales tienen un valor aproximado de USD 12 millones. Todo el conjunto se integra en un entorno de baja densidad que respeta las regulaciones locales para evitar la saturación costera.

ELSUENOCARIBENODEROBERTDENIROUNPARAISOTURISTICOFOTO3 Robert De Niro prepara un ambicioso proyecto turístico que consiste en convertir una playa del Caribe en un paraíso turístico.

Sostenibilidad, bienestar y servicios Nobu

El proyecto destaca por su enfoque sustentable y su compromiso con la preservación ambiental. Cuenta con club de playa, áreas de fitness, espacios de bienestar, piscina, cabañas, restaurante, bar y servicios gestionados por la marca Nobu.

La casa club será exclusiva para propietarios y estará orientada a la salud y el esparcimiento. Además, las residencias podrán integrarse a un sistema de alquiler administrado, permitiendo a los dueños generar ingresos cuando no las utilicen.

ELSUENOCARIBENODEROBERTDENIROUNPARAISOTURISTICOFOTO4 Robert De Niro prepara un ambicioso proyecto turístico que consiste en convertir una playa del Caribe en un paraíso turístico.

Katy Horne, directora general de The Beach Club, explicó: “La idea es mantener un ambiente discreto, privado y relajado, tal como lo caracteriza la isla”.

Por su parte, Andrew Robson, director de ventas, resaltó el creciente interés: “La gente puede volar y experimentar la isla de primera mano durante un día con amigos, mucho más fácilmente que en el pasado”.

¿Cuándo abrirá el resort turístico?

Las obras para Beach Club Villas and Estates ya comenzaron. Sin embargo, la apertura está prevista para el 2027. Se considera que la apertura de Nobu Beach Inn impulsará el interés de las personas en el resort y las viviendas, ya que acercará la experiencia de habitar y pasar tiempo de tranquilidad en la isla.

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