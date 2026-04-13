Robert De Niro, una de las máximas figuras del cine estadounidense, apuesta a un ambicioso megaproyecto turístico que consiste en convertir una playa del Caribe en un paraíso turístico que tendrá más de 160 hectáreas y 17 villas independientes con más de tres kilómetros de costa virgen en la playa Princesa Diana, en Barbuda, isla de las Antillas Menores.
TURISMO
El sueño caribeño de Robert De Niro: un paraíso turístico
Robert De Niro prepara un ambicioso proyecto turístico que consiste en convertir una playa del Caribe en un paraíso turístico.
La visión sobre el potencial de ese tramo de costa inexplorado resultó tan nítida que, cuando años después salió a la venta un terreno frente al mar, enseguida puso el foco en esa oportunidad.
De Niro construye un paraíso de lujo y exclusividad en el Caribe
El complejo, liderado por el actor junto al grupo inversor The Beach Club y la cadena Nobu, incluye el Nobu Beach Inn, que contará con 17 villas independientes y un total de 36 habitaciones.
Además, se construirán 25 residencias privadas con acceso directo al mar, cada una de hasta 557 metros cuadrados. El proyecto también contempla 23 complejos individuales y siete quintas, todos con salida a la playa.
¿En qué consiste el megaproyecto de Robert De Niro?
Para quienes buscan aún más exclusividad, el desarrollo ofrece terrenos en The Beach Club Villas (lotes de una hectárea desde USD 7 millones) y The Beach Club Estates (lotes de seis hectáreas desde USD 15 millones).
Las unidades residenciales tienen un valor aproximado de USD 12 millones. Todo el conjunto se integra en un entorno de baja densidad que respeta las regulaciones locales para evitar la saturación costera.
Sostenibilidad, bienestar y servicios Nobu
El proyecto destaca por su enfoque sustentable y su compromiso con la preservación ambiental. Cuenta con club de playa, áreas de fitness, espacios de bienestar, piscina, cabañas, restaurante, bar y servicios gestionados por la marca Nobu.
La casa club será exclusiva para propietarios y estará orientada a la salud y el esparcimiento. Además, las residencias podrán integrarse a un sistema de alquiler administrado, permitiendo a los dueños generar ingresos cuando no las utilicen.
Katy Horne, directora general de The Beach Club, explicó: “La idea es mantener un ambiente discreto, privado y relajado, tal como lo caracteriza la isla”.
Por su parte, Andrew Robson, director de ventas, resaltó el creciente interés: “La gente puede volar y experimentar la isla de primera mano durante un día con amigos, mucho más fácilmente que en el pasado”.
¿Cuándo abrirá el resort turístico?
Las obras para Beach Club Villas and Estates ya comenzaron. Sin embargo, la apertura está prevista para el 2027. Se considera que la apertura de Nobu Beach Inn impulsará el interés de las personas en el resort y las viviendas, ya que acercará la experiencia de habitar y pasar tiempo de tranquilidad en la isla.
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