Finde en Córdoba: Desde Ricky Martin hasta Rata Blanca, la agenda de planazos

Las entradas están completamente agotadas.

ricky martin.webp Ricky Martin vuelve a Córdoba.

Rata Blanca en Córdoba

Para los fanáticos del rock nacional, el fin de semana en Córdoba trae una cita esperada. Se trata de un nuevo desembarco de Rata Blanca, que tocará en Quality Espacio el próximo sábado 11 de abril.

La nueva presentación girará en torno al disco Magos, espadas y rosas, la obra más importante de la banda, que marcó un antes y un después en el rock latino. Este año se celebran 35 años desde su lanzamiento, lo que motivó a una gira nacional.

Editado en 1990, el disco marcó un antes y un después en la escena musical con himnos como “La leyenda del hada” y “El mago y mujer amante”. Su impacto consolidó a Rata Blanca como una de las agrupaciones más influyentes del hard rock y heavy metal en la región. Será una oportunidad única para reencontrarse con las canciones que marcaron la vida de miles de fanáticos, indicaron desde la organización. Editado en 1990, el disco marcó un antes y un después en la escena musical con himnos como “La leyenda del hada” y “El mago y mujer amante”. Su impacto consolidó a Rata Blanca como una de las agrupaciones más influyentes del hard rock y heavy metal en la región. Será una oportunidad única para reencontrarse con las canciones que marcaron la vida de miles de fanáticos, indicaron desde la organización.

Rata Blanca es una de las bandas más influyentes del hard rock nacional. Creada en 1985 en Bajo Flores, fundada por el guitarrista Walter Giardino y el baterista Gustavo Rowek.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 60.000 pesos.

Rata Blanca P.jpg Rata Blanca vuelve a Córdoba.

Valentino Merlo en Córdoba este finde

Marcando la agenda de la vanguardia nacional, en Córdoba se presentará este fin de semana Valentino Merlo. El joven cantante rosarino hará lo propio en Quality Espacio este viernes 10 de abril desde las 21.30.

Con tan solo 17 años, Merlo se consolidó como uno de los artistas del momento en la escena nacional, distinguido por su voz única. Desde su lanzamiento a los escenarios, Valentino compartió colaboraciones con los artistas más importantes de la actualidad, tanto a nivel local como internacional.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 30.000 pesos.

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