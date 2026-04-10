CÓRDOBA. El segundo fin de semana de abril llega con muchos planes para hacer en Córdoba. Con la música en el centro de la escena, las propuestas nacionales e internacionales acaparan la agenda de eventos.
MUCHO SHOW
Finde en Córdoba: Desde Ricky Martin hasta Rata Blanca, la agenda de planazos
El fin de semana llega a Córdoba con varias propuestas musicales. Ricky Martin se lleva todas las luces pero, ¿qué más hay?
El número principal del fin de semana será el de Ricky Martin. El icónico artista del pop latino se presenta en el Estadio Mario Alberto Kempes este domingo 12 de abril, con entradas completamente agotadas.
El show, en el marco de su gira Ricky Martin Live 2026, tendrá al portorriqueño desplegando lo mejor de su repertorio más reciente e histórico. Además, se espera un marco técnico de alto calibre internacional que no sólo acompañará el número musical, sino que será todo un espectáculo en sí mismo entre pantallas, efectos y sonido.
Desde 1998, Ricky Martin se presentó en al menos seis oportunidades en Córdoba capital. Cinco de ellas las llevó a cabo en el extinto Orfeo Superdomo, mientras que la primera fue en el mismo estadio al que va a regresar 28 años más tarde.
A nivel provincial, Ricky Martin tuvo más presentaciones. Varias de ellas fueron en el Festival Internacional de Peñas de Villa María, que en su momento convocó artistas de alto calibre mundial.
Las entradas están completamente agotadas.
Rata Blanca en Córdoba
Para los fanáticos del rock nacional, el fin de semana en Córdoba trae una cita esperada. Se trata de un nuevo desembarco de Rata Blanca, que tocará en Quality Espacio el próximo sábado 11 de abril.
La nueva presentación girará en torno al disco Magos, espadas y rosas, la obra más importante de la banda, que marcó un antes y un después en el rock latino. Este año se celebran 35 años desde su lanzamiento, lo que motivó a una gira nacional.
Rata Blanca es una de las bandas más influyentes del hard rock nacional. Creada en 1985 en Bajo Flores, fundada por el guitarrista Walter Giardino y el baterista Gustavo Rowek.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 60.000 pesos.
Valentino Merlo en Córdoba este finde
Marcando la agenda de la vanguardia nacional, en Córdoba se presentará este fin de semana Valentino Merlo. El joven cantante rosarino hará lo propio en Quality Espacio este viernes 10 de abril desde las 21.30.
Con tan solo 17 años, Merlo se consolidó como uno de los artistas del momento en la escena nacional, distinguido por su voz única. Desde su lanzamiento a los escenarios, Valentino compartió colaboraciones con los artistas más importantes de la actualidad, tanto a nivel local como internacional.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 30.000 pesos.
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