Finde en Rosario: Guasones, Track Day, Julio Chávez y más

Actualmente, es uno de los comediantes más virales en las redes sociales, donde sus interacciones suman millones de reproducciones y su comedia está cruzando fronteras en Sudamérica y Centroamérica llegando hasta Europa.

* Sábado a las 22.45. Entradas desde $30.000.

image El humorista chileno regresa a la ciudad.

Julio Chávez vuelve con La Ballena

La adaptación teatral de la película homónima, narra la historia de Charlie, un profesor de literatura que vive con obesidad mórbida y atraviesa un profundo aislamiento emocional, dando clases desde su casa.

Está enfermo y ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia. Y frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años. Con ella, intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores.

Con dirección de Ricky Pashkus, la obra se ha consolidado como uno de los títulos más destacados de la cartelera teatral argentina.

* Viernes a las 21 y sábado a las 20.30. Entradas generales $45.000.

Darío Sztajnszrajber en Teatro El Círculo

El filósofo Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti presentan en Rosario Historias de amor y de muerte.

Un viaje intenso, profundo y sensible guiado por relatos que exploran dos grandes temas de la filosofía: el amor y la muerte.

* Viernes a las 20. De $25.000 en adelante.

Pipa Barbato en Lumvra Club

Pipa Barbato presenta en Rosario show de stand up. Una propuesta cargada de humor cotidiano, reflexiones y ocurrencias que promete risas sin pausa.

El artista genera contenido en plataformas como TikTok e Instagram, donde suma miles de seguidores. Pueden verse sketches y momentos que reflejan su estilo único.

* Viernes a las 21. Costo: $18.000.

K4OS en Metropolitano

La girl band del momento se prepara para teñir de violeta y glitter la ciudad con su álbum debut 4EVER. Una verdadera fiesta pop que celebrará su nueva música consolidando este fenómeno cultural que conquistó fans en todo el país.

* Sábado a las 21. Valor $70.000 en adelante.

image La banda furor de pop nacional toca suelo rosarino.

Sole Macchi en Complejo Cultural Atlas

La creadora de la ya instaladísima frase "es viernes señores y mi cuerpo lo sabe’" vuelve a los escenarios con su nuevo unipersonal. Amores, sexo, cuernos, relaciones tóxicas y mucho pero mucho humor.

* Domingo a las 20. Anticipadas $25.000.

Track Day en el Autódromo

Luego de dos ediciones en el Autódromo de Buenos Aires, llega Rosario Classic con autos clásicos entre 1960 y 2010.

* Sábado a las 10. Anticipadas $17.500 (menores de 10 no pagan).

image Excelente propuesta para los amantes del automovilismo.

Exhibición de autos antiguos, clásicos y sport

El evento tiene como motivo la entrega oficial de la patente número 100 para vehículos de colección en la provincia. Explanada del Monumento Nacional a la Bandera.

* Sábado desde las 15.30. Gratis.

Fiesta en la calle

El barrio Abasto será escenario de una fiesta callejera en Paraguay entre 27 de Febrero y Ocampo, organizada por la murga Y Parió La Abuela junto a la Biblioteca Popular Solidaridad Social. La propuesta es abierta y gratuita, con música en vivo, feria, buffet popular y DJ’s.

Habrá shows de distintas bandas y murgas, con cierre a cargo de Cumbión del Río, además de actividades para infancias, juegos y fiesta de espuma. También se suma un espacio de memoria con la participación de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti y la cooperativa Pariendo Justicia.

* Sábado desde las 15.

Rosario Diseña en Pichincha

Se trata de una feria al aire libre con más de 80 propuestas de arte, diseño y gastronomía. Un paseo creativo, libre de autos y con entrada gratuita, para disfrutar en familia y con amigos. Habrá talleres y action painting en vivo.

* Domingo de 15 a 19. Gratis.

Atletismo: XII 15k Puerto Norte

Se corre la duodécima edición de la Corrida 15k Puerto Norte de Atletismo, con largada y llegada en el sector del Barquito de Papel (Av. Francia y el río) y sobre las distancias de 15, 10 y 4 kilómetros.

Conjuntamente se corre el octavo Campeonato Nacional de carreras de calle para personas Ciegas y Disminuidos Visuales. El certamen se hace a beneficio del programa “Paseo a Ciegas” que desarrolla la Asociación Rosarina de Deporte para Ciegos (ARDEC). Fiscaliza la Asociación Rosarina de Atletismo. Colabora la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

* Domingo a las 8.

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