ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir un fin de semana que tendrá de todo en medio de un clima otoñal. Con una agenda cargada, la Cuna de la Bandera propone muchas actividades, alguna de ellas gratuitas. Gran cantidad de opciones para disfrutar en familia y/o con amigos. Música, teatro, eventos, stand up y mucho más.
SURTIDO
Finde en Rosario: Guasones, Track Day, Julio Chávez y más
Rosario se prepara para recibir un fin de semana que tendrá de todo: Desde música hasta eventos gratuitos. Enterate todo lo que podes hacer.
Guasones en Bioceres Arena
Formados en 1992 la banda se hizo camino con un estilo rockero directo, con predominio de guitarras y con letras que reflejan, sin pretensiones, la vida en años de lucha.
Tres décadas más tarde, continúan vigentes con miles de kilómetros recorridos tocando en escenarios de toda la Argentina, Latinoamérica y Europa y más de una decena de discos.
* Sábado a las 21. $55.000.
Lucho Miranda en Teatro Brodway
El humorista vuelve a Rosario con su nuevo espectáculo, "Abriendo las Manos". En este show basado en sus experiencias, Miranda se ríe de sí mismo, de sus limitaciones y de las percepciones que genera la discapacidad.
Actualmente, es uno de los comediantes más virales en las redes sociales, donde sus interacciones suman millones de reproducciones y su comedia está cruzando fronteras en Sudamérica y Centroamérica llegando hasta Europa.
* Sábado a las 22.45. Entradas desde $30.000.
Julio Chávez vuelve con La Ballena
La adaptación teatral de la película homónima, narra la historia de Charlie, un profesor de literatura que vive con obesidad mórbida y atraviesa un profundo aislamiento emocional, dando clases desde su casa.
Está enfermo y ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia. Y frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años. Con ella, intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores.
Con dirección de Ricky Pashkus, la obra se ha consolidado como uno de los títulos más destacados de la cartelera teatral argentina.
* Viernes a las 21 y sábado a las 20.30. Entradas generales $45.000.
Darío Sztajnszrajber en Teatro El Círculo
El filósofo Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti presentan en Rosario Historias de amor y de muerte.
Un viaje intenso, profundo y sensible guiado por relatos que exploran dos grandes temas de la filosofía: el amor y la muerte.
* Viernes a las 20. De $25.000 en adelante.
Pipa Barbato en Lumvra Club
Pipa Barbato presenta en Rosario show de stand up. Una propuesta cargada de humor cotidiano, reflexiones y ocurrencias que promete risas sin pausa.
El artista genera contenido en plataformas como TikTok e Instagram, donde suma miles de seguidores. Pueden verse sketches y momentos que reflejan su estilo único.
* Viernes a las 21. Costo: $18.000.
K4OS en Metropolitano
La girl band del momento se prepara para teñir de violeta y glitter la ciudad con su álbum debut 4EVER. Una verdadera fiesta pop que celebrará su nueva música consolidando este fenómeno cultural que conquistó fans en todo el país.
* Sábado a las 21. Valor $70.000 en adelante.
Sole Macchi en Complejo Cultural Atlas
La creadora de la ya instaladísima frase "es viernes señores y mi cuerpo lo sabe’" vuelve a los escenarios con su nuevo unipersonal. Amores, sexo, cuernos, relaciones tóxicas y mucho pero mucho humor.
* Domingo a las 20. Anticipadas $25.000.
Track Day en el Autódromo
Luego de dos ediciones en el Autódromo de Buenos Aires, llega Rosario Classic con autos clásicos entre 1960 y 2010.
* Sábado a las 10. Anticipadas $17.500 (menores de 10 no pagan).
Exhibición de autos antiguos, clásicos y sport
El evento tiene como motivo la entrega oficial de la patente número 100 para vehículos de colección en la provincia. Explanada del Monumento Nacional a la Bandera.
* Sábado desde las 15.30. Gratis.
Fiesta en la calle
El barrio Abasto será escenario de una fiesta callejera en Paraguay entre 27 de Febrero y Ocampo, organizada por la murga Y Parió La Abuela junto a la Biblioteca Popular Solidaridad Social. La propuesta es abierta y gratuita, con música en vivo, feria, buffet popular y DJ’s.
Habrá shows de distintas bandas y murgas, con cierre a cargo de Cumbión del Río, además de actividades para infancias, juegos y fiesta de espuma. También se suma un espacio de memoria con la participación de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti y la cooperativa Pariendo Justicia.
* Sábado desde las 15.
Rosario Diseña en Pichincha
Se trata de una feria al aire libre con más de 80 propuestas de arte, diseño y gastronomía. Un paseo creativo, libre de autos y con entrada gratuita, para disfrutar en familia y con amigos. Habrá talleres y action painting en vivo.
* Domingo de 15 a 19. Gratis.
Atletismo: XII 15k Puerto Norte
Se corre la duodécima edición de la Corrida 15k Puerto Norte de Atletismo, con largada y llegada en el sector del Barquito de Papel (Av. Francia y el río) y sobre las distancias de 15, 10 y 4 kilómetros.
Conjuntamente se corre el octavo Campeonato Nacional de carreras de calle para personas Ciegas y Disminuidos Visuales. El certamen se hace a beneficio del programa “Paseo a Ciegas” que desarrolla la Asociación Rosarina de Deporte para Ciegos (ARDEC). Fiscaliza la Asociación Rosarina de Atletismo. Colabora la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.
* Domingo a las 8.
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