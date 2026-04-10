Finde en AMBA: exhibición de globos aerostáticos, Hernán Cattaneo y mucho más

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Finde en AMBA: los mejores planes

Una de las propuestas que más llama la atención este fin de semana es la exhibición de globos aerostáticos. No todos los días se ven este tipo de aeronaves en Buenos Aires y va a ser toda una experiencia realmente única. La misma se va a llevar a cabo en Parque de la Ciudad, Av. F. de la Cruz 4000, Villa Soldati y tendrá lugar el domingo 12 de abril. Un espectáculo único en Sudamérica, que te invita a disfrutar de una tarde mágica al aire libre y mirando al cielo. Habrá una exhibición de globos aerostáticos y podrás verlos en vuelos cautivos. Una experiencia muy romántica.