El AMBA siempre tiene cosas para hacer el fin de semana dependiendo de tus gustos. En Buenos Aires hay muchísimas opciones al aire libre, además de eventos gratuitos a los cuales podés acceder con toda la familia. Esta vez las propuestas son muy tentadoras y nadie se las quiere perder.
CON TODO
Finde en AMBA: exhibición de globos aerostáticos, Hernán Cattaneo y mucho más
El AMBA tiene un fin de semana muy cargado por delante donde habrá globos aerostáticos, el Sunsetstrip del DJ Hernán Cattaneo y más en Buenos Aires.
En Buenos Aires ya empezó el otoño pero los planes al aire libre no paran. Este fin de semana de abril vas a poder disfrutar de muchas propuestas distintas e ideales para todos los gustos. Habrá música, globos aerostáticos, cultura, arte y todo lo necesario para vivir un finde inolvidable.
Finde en AMBA: los mejores planes
Una de las propuestas que más llama la atención este fin de semana es la exhibición de globos aerostáticos. No todos los días se ven este tipo de aeronaves en Buenos Aires y va a ser toda una experiencia realmente única. La misma se va a llevar a cabo en Parque de la Ciudad, Av. F. de la Cruz 4000, Villa Soldati y tendrá lugar el domingo 12 de abril. Un espectáculo único en Sudamérica, que te invita a disfrutar de una tarde mágica al aire libre y mirando al cielo. Habrá una exhibición de globos aerostáticos y podrás verlos en vuelos cautivos. Una experiencia muy romántica.
Si te gustan los DJs y Hernán Cattaneo, entonces este fin de semana es para vos. El mismo se presenta el sábado 11 y domingo 12 desde las 16hs en Ciudad Universitaria, Av. Costanera 2100 en Núñez. El Sunsetstrip te invita a disfrutar del atardecer y la naturaleza bailando. La puesta de sol será el broche de oro perfecto para coronar esta presentación de Cattaneo. Sin duda es uno de los eventos más esperados.
En La Rural, del 10 al 12 de abril, vas a poder disfrutar de ExpoHobby. podés conocer y comprar productos de las mejores marcas y artesanos locales, además de aprender de este tipo de técnicas en talleres que se brindan en este mismo lugar. Una forma de poder conectar con lo que nos apasiona y también verlo como una oportunidad de negocio en el largo plazo. Habrá espectáculos en vivo y actividades.
El Teatro Colón te invita a vivir una tarde única y completamente espectacular. Atardecer en el Colón es un evento donde vas a poder acceder a una visita guiada exclusiva que invita a descubrir sus diversos espacios desde una mirada diferente. La actividad culmina con un brindis, degustación de vinos y bocaditos en la terraza del Salón Dorado, además de música clásica en vivo. Una experiencia que combina arte, arquitectura y celebración. Se lleva a cabo este viernes 10 desde las 20.
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