Para millones de fans alrededor del mundo, el universo de Harry Potter siempre estuvo asociado a parques temáticos, estudios de cine o escenarios recreados para atracciones. Pero la experiencia del mundo mágico está a punto de dar un paso más.
¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Atención fans de Harry Potter: LEGO abrirá el primer hotel oficial de la saga
El complejo temático estará en LEGOLAND Deutschland, en Alemania, como parte de una gran expansión del parque desarrollada junto a Warner Bros. Discovery.
La industria del entretenimiento lleva años intentando ampliar ese universo más allá de las películas y de los parques de Universal. Ahora, una nueva alianza entre gigantes del sector busca transformar esa fantasía en algo todavía más inmersivo: dormir dentro del propio mundo creado por J.K. Rowling.
El proyecto mezcla dos universos que ya llevan años conviviendo en el mercado del entretenimiento: la magia de Hogwarts y el universo creativo de LEGO. El resultado promete convertirse en una de las experiencias temáticas más ambiciosas que se hayan desarrollado en Europa.
La iniciativa forma parte de una gran expansión que se está preparando en Alemania y que incluirá algo que hasta ahora no existía en ningún lugar del mundo: el primer hotel oficial completamente dedicado a Harry Potter.
El lugar elegido para llevar Hogwarts a Europa
El nuevo complejo se construirá dentro de LEGOLAND Deutschland Resort, el parque temático ubicado en la ciudad de Günzburg, en Baviera, al sur de Alemania. El proyecto forma parte de una gran expansión impulsada por Merlin Entertainments, la empresa que gestiona los parques LEGOLAND en todo el mundo, en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Experiences.
La iniciativa busca llevar el universo de Harry Potter más allá de las atracciones tradicionales. Hasta ahora, las experiencias inmersivas de la saga estaban concentradas principalmente en los parques Universal Studios de Estados Unidos, Japón o China, donde existe el famoso “Wizarding World”. Sin embargo, ninguno de esos complejos cuenta con un hotel oficial dedicado completamente al mundo mágico.
La propuesta alemana pretende cambiar ese modelo. El hotel formará parte de un paquete completo de experiencia dentro del parque, pensado para que los visitantes no solo recorran las atracciones, sino que también puedan alojarse en un entorno inspirado en el universo de Hogwarts.
Además, el alojamiento será solo una parte del proyecto. LEGOLAND también prepara la primera zona temática LEGO Harry Potter del mundo, donde varios escenarios de la saga serán recreados utilizando los famosos bloques de la marca.
Por el momento no existe una fecha exacta de inauguración, aunque el proyecto está previsto para 2026.
Cuánto podría costar dormir en el hotel de Harry Potter
Por el momento, los responsables del proyecto no han revelado cuánto costará alojarse en el nuevo hotel de Harry Potter en LEGOLAND Deutschland. Los detalles del diseño final, el número de habitaciones y los paquetes turísticos se irán anunciando progresivamente en los próximos meses.
Sin embargo, tomando como referencia otros hoteles del propio LEGOLAND Deutschland Resort, es posible tener una idea aproximada. Las habitaciones familiares dentro del parque suelen situarse entre 220 y 350 euros por noche, dependiendo de la temporada, el tipo de alojamiento y los paquetes que incluyan acceso al parque.
En otros complejos temáticos internacionales, los precios pueden ser incluso más elevados. En Universal Orlando, por ejemplo, los hoteles cercanos a las zonas del Wizarding World of Harry Potter pueden superar fácilmente los 400 o 500 dólares por noche en temporada alta.
Por ese motivo, los analistas del sector turístico estiman que el nuevo hotel en Alemania probablemente se moverá dentro de una franja similar a la de los resorts temáticos europeos: precios familiares que incluyan alojamiento, entrada al parque y experiencias vinculadas al nuevo mundo LEGO Harry Potter.
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