Atención fans de Harry Potter: LEGO abrirá el primer hotel oficial de la saga

La iniciativa busca llevar el universo de Harry Potter más allá de las atracciones tradicionales. Hasta ahora, las experiencias inmersivas de la saga estaban concentradas principalmente en los parques Universal Studios de Estados Unidos, Japón o China, donde existe el famoso “Wizarding World”. Sin embargo, ninguno de esos complejos cuenta con un hotel oficial dedicado completamente al mundo mágico.

La propuesta alemana pretende cambiar ese modelo. El hotel formará parte de un paquete completo de experiencia dentro del parque, pensado para que los visitantes no solo recorran las atracciones, sino que también puedan alojarse en un entorno inspirado en el universo de Hogwarts.

Además, el alojamiento será solo una parte del proyecto. LEGOLAND también prepara la primera zona temática LEGO Harry Potter del mundo, donde varios escenarios de la saga serán recreados utilizando los famosos bloques de la marca.

Por el momento no existe una fecha exacta de inauguración, aunque el proyecto está previsto para 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EYNTKinfo/status/1995566581880148140?s=20&partner=&hide_thread=false The world’s first LEGO Harry Potter theme park land is on the way to LEGOLAND Deutschland!



It will also include the first-ever Harry Potter themed accommodation. pic.twitter.com/DhlsOHcqSQ — Everything You Need To Know (@EYNTKinfo) December 1, 2025

Cuánto podría costar dormir en el hotel de Harry Potter

Por el momento, los responsables del proyecto no han revelado cuánto costará alojarse en el nuevo hotel de Harry Potter en LEGOLAND Deutschland. Los detalles del diseño final, el número de habitaciones y los paquetes turísticos se irán anunciando progresivamente en los próximos meses.

Sin embargo, tomando como referencia otros hoteles del propio LEGOLAND Deutschland Resort, es posible tener una idea aproximada. Las habitaciones familiares dentro del parque suelen situarse entre 220 y 350 euros por noche, dependiendo de la temporada, el tipo de alojamiento y los paquetes que incluyan acceso al parque.

En otros complejos temáticos internacionales, los precios pueden ser incluso más elevados. En Universal Orlando, por ejemplo, los hoteles cercanos a las zonas del Wizarding World of Harry Potter pueden superar fácilmente los 400 o 500 dólares por noche en temporada alta.

Por ese motivo, los analistas del sector turístico estiman que el nuevo hotel en Alemania probablemente se moverá dentro de una franja similar a la de los resorts temáticos europeos: precios familiares que incluyan alojamiento, entrada al parque y experiencias vinculadas al nuevo mundo LEGO Harry Potter.

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