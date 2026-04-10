El FIFA Fan Festival: Un encuentro global en Miami

El FIFA Fan Festival Miami es mucho más que un lugar para ver partidos, es Miami en su máxima expresión.

Un juego global. Una expresión de Miami

Diseñado como una experiencia inmersiva y multisensorial, el festival integrará la escala global de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la identidad cultural del sur de Florida.

Los aficionados podrán interactuar con el fútbol a través de experiencias participativas, programación comunitaria y entretenimiento en vivo que reflejan la diversidad y energía de los vecindarios de Miami. Desde la música hasta la narrativa cultural, el festival está diseñado para generar conexión entre culturas, generaciones y comunidades.

Ubicado en el icónico frente marítimo de la ciudad, Bayfront Park funcionará tanto como punto de encuentro como escenario cultural, ofreciendo una experiencia única de Miami dentro de un evento global.

Faces of Fan Festival: un legado que permanece

Una de las experiencias más significativas del festival, Faces of Fan Festival, capturará el espíritu del momento a lo largo de los 23 días.

A través de una instalación interactiva a gran escala, los aficionados contribuirán con su imagen y mensaje a un collage visual en evolución que perdurará más allá del torneo como símbolo de conexión y participación colectiva.

Un juego, una pasión

La experiencia del festival también cobrará vida a través de Un juego, una pasión, la campaña oficial de la ciudad anfitriona de Miami, creada para darla bienvenida al mundo y celebrar la emoción compartida del fútbol.

Como expresión local de un evento global, esta campaña refuerza el papel de Miami como punto de encuentro internacional. En el FIFA Fan Festival Miami, este concepto se reflejará en la programación, el talento local y la participación comunitaria.

El recinto contará con áreas de sombra, estaciones de hidratación y elementos de enfriamiento diseñados para ofrecer una experiencia cómoda y accesible para todos los asistentes.

Diseñado para la comunidad, preparado para la seguridad

La seguridad, la accesibilidad y la excelencia operativa son pilares fundamentales en la planificación del FIFA Fan Festival Miami.

La coordinación entre agencias de seguridad pública, servicios de emergencia y equipos operativos garantizará una experiencia segura, organizada e inclusiva. Las iniciativas de sostenibilidad y accesibilidad refuerzan el compromiso con una ejecución responsable.

De día, es una celebración del fútbol. De noche, un punto de encuentro global frente al mar

Más que un evento, el FIFA Fan Festival Miami será el lugar donde las culturas se conectan, las comunidades se reúnen y el mundo converge en una de las ciudades anfitrionas más vibrantes del fútbol.

Ampliando la experiencia: eventos oficiales de transmisión pública en Miami-Dade

Además del FIFA Fan Festival en Bayfront Park, el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA2026 en Miami organizará una serie de eventos oficiales de transmisión pública en el condado de Miami-Dade, extendiendo la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a comunidades en toda la región.

Estos encuentros gratuitos y aptos para toda la familia ofrecerán a los aficionados nuevas oportunidades para reunirse y vivir momentos clave del torneo en un entorno compartido. Diseñada para acercar la celebración a los vecindarios, esta iniciativa refuerza el compromiso de Miami con la accesibilidad, la inclusión y la participación comunitaria.

Programa de eventos oficiales de transmisión pública

27 de junio de 2026 – Colombia vs. Portugal

Apertura de puertas: 6:30 p.m. Inicio del partido: 7:30 p.m.

. Palmetto Golf Course

18 de julio de 2026 – Partido por el tercer lugar

Apertura de puertas: 4:00 p.m. Inicio del partido: 5:00 p.m.

. Little Haiti Park

. North Beach Sand Bowl

19 de julio de 2026 – Final Apertura de puertas: 2:00 p.m. Inicio del partido: 3:00 p.m.

. Amelia Earhart Park

. North Beach SandBowl

. Tropical Park

Estos eventos permitirán que comunidades en todo el condado participen en la emoción del torneo y celebren la Copa Mundial de la FIFA 2026 cerca de sus hogares.

El Comité Anfitrión de Miami también trabaja en colaboración con municipios adicionales en todo Miami-Dade para explorar oportunidades ampliadas de eventos comunitarios de transmisión, con un calendario completo que se anunciará en las próximas semanas.

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