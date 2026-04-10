El FIFA Fan Festival: Un encuentro global en Miami

Durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, el FIFA Fan Festival transformará más de 436,000 metros cuadrados de Bayfront Parken un punto de encuentro global en el corazón de la ciudad, como una segunda experiencia de estadio donde se espera la asistencia de hasta 30,000 personas por día a lo largo de 23 días.
Pantallas digitales de gran formato transmitirán los partidos durante todo el torneo, mientras que un escenario principal con capacidad para 10,000 personas albergará presentaciones en vivo, muestras culturales y programación entre encuentros. Las puertas abrirán antes del inicio de los partidos, con actividades durante todo el día.
El FIFA Fan Festival Miami estará llenó de pasión y energía
“Este verano, los ojos del mundo estarán puestos en Miami-Dade, y Bayfront Park será el lugar donde mostraremos quiénes somos. El FIFA Fan Festival Miami estará lleno de la pasión, la energía y el orgullo que definen a nuestra comunidad”, expresó la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.“Desde el rugido de la afición hasta los ritmos de nuestros vecindarios, esto es fútbol en Miami — audaz, vibrante y único”.
“Miami está lista para recibir al mundo en el FIFA Fan Festival Miami convertirá Bayfront Park en un espacio frente al mar donde familias, residentes y visitantes podrán reunirse para celebrar el fútbol y el espíritu que hace única a nuestra ciudad”, señaló la alcaldesa de la Ciudad de Miami, Eileen Higgins.“Estamos orgullosos del trabajo de nuestro equipo para garantizar una experiencia segura y organizada para todos los visitantes”.
El FIFA Fan Festival Miami llevará la energía y el espíritu de la Copa Mundial de Fútbol 2026
“El FIFA Fan Festival Miami llevará la energía y el espíritu de la Copa Mundial directamente al corazón de nuestra ciudad”, declaró Rodney Barreto, Co-Presidente del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami:“Durante 23 días, Bayfront Park se convertirá en un punto de encuentro global donde residentes y visitantes de todo el mundo podrán celebrar el fútbol mientras experimentan la cultura, diversidad y hospitalidad que definen a Miami”.
El FIFA Fan Festival Miami es mucho más que un lugar para ver partidos, es Miami en su máxima expresión.
Un juego global. Una expresión de Miami
Diseñado como una experiencia inmersiva y multisensorial, el festival integrará la escala global de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la identidad cultural del sur de Florida.
Los aficionados podrán interactuar con el fútbol a través de experiencias participativas, programación comunitaria y entretenimiento en vivo que reflejan la diversidad y energía de los vecindarios de Miami. Desde la música hasta la narrativa cultural, el festival está diseñado para generar conexión entre culturas, generaciones y comunidades.
Ubicado en el icónico frente marítimo de la ciudad, Bayfront Park funcionará tanto como punto de encuentro como escenario cultural, ofreciendo una experiencia única de Miami dentro de un evento global.
Faces of Fan Festival: un legado que permanece
Una de las experiencias más significativas del festival, Faces of Fan Festival, capturará el espíritu del momento a lo largo de los 23 días.
A través de una instalación interactiva a gran escala, los aficionados contribuirán con su imagen y mensaje a un collage visual en evolución que perdurará más allá del torneo como símbolo de conexión y participación colectiva.
Un juego, una pasión
La experiencia del festival también cobrará vida a través de Un juego, una pasión, la campaña oficial de la ciudad anfitriona de Miami, creada para darla bienvenida al mundo y celebrar la emoción compartida del fútbol.
Como expresión local de un evento global, esta campaña refuerza el papel de Miami como punto de encuentro internacional. En el FIFA Fan Festival Miami, este concepto se reflejará en la programación, el talento local y la participación comunitaria.
El recinto contará con áreas de sombra, estaciones de hidratación y elementos de enfriamiento diseñados para ofrecer una experiencia cómoda y accesible para todos los asistentes.
Diseñado para la comunidad, preparado para la seguridad
La seguridad, la accesibilidad y la excelencia operativa son pilares fundamentales en la planificación del FIFA Fan Festival Miami.
La coordinación entre agencias de seguridad pública, servicios de emergencia y equipos operativos garantizará una experiencia segura, organizada e inclusiva. Las iniciativas de sostenibilidad y accesibilidad refuerzan el compromiso con una ejecución responsable.
De día, es una celebración del fútbol. De noche, un punto de encuentro global frente al mar
Más que un evento, el FIFA Fan Festival Miami será el lugar donde las culturas se conectan, las comunidades se reúnen y el mundo converge en una de las ciudades anfitrionas más vibrantes del fútbol.
Ampliando la experiencia: eventos oficiales de transmisión pública en Miami-Dade
Además del FIFA Fan Festival en Bayfront Park, el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA2026 en Miami organizará una serie de eventos oficiales de transmisión pública en el condado de Miami-Dade, extendiendo la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a comunidades en toda la región.
Estos encuentros gratuitos y aptos para toda la familia ofrecerán a los aficionados nuevas oportunidades para reunirse y vivir momentos clave del torneo en un entorno compartido. Diseñada para acercar la celebración a los vecindarios, esta iniciativa refuerza el compromiso de Miami con la accesibilidad, la inclusión y la participación comunitaria.
Programa de eventos oficiales de transmisión pública
27 de junio de 2026 – Colombia vs. Portugal
Apertura de puertas: 6:30 p.m. Inicio del partido: 7:30 p.m.
. Palmetto Golf Course
18 de julio de 2026 – Partido por el tercer lugar
Apertura de puertas: 4:00 p.m. Inicio del partido: 5:00 p.m.
. Little Haiti Park
. North Beach Sand Bowl
19 de julio de 2026 – Final Apertura de puertas: 2:00 p.m. Inicio del partido: 3:00 p.m.
. Amelia Earhart Park
. North Beach SandBowl
. Tropical Park
Estos eventos permitirán que comunidades en todo el condado participen en la emoción del torneo y celebren la Copa Mundial de la FIFA 2026 cerca de sus hogares.
El Comité Anfitrión de Miami también trabaja en colaboración con municipios adicionales en todo Miami-Dade para explorar oportunidades ampliadas de eventos comunitarios de transmisión, con un calendario completo que se anunciará en las próximas semanas.
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