Buenos Aires tomó cartas en el asunto y accionó a partir del pedido de los docentes. Las amenazas de tiroteos en las escuelas está siendo cada vez más grave y sistemático, con lo cual no alcanza con la visibilización sino que también hay que tomar medidas drásticas. ¿En qué consiste?
PEDIDO DE DOCENTES
Lo último: Escuelas de Buenos Aires presentan protocolo ante amenazas de tiroteos
Tras las amenazas de tiroteos en escuelas, Buenos Aires tomó cartas en el asunto y preparó un protocolo. Un presente muy grave.
Luego del tiroteo que ocurrió en Santa Fe, donde un alumno fue a su escuela con una escopeta y mató a otro compañero, muchas escuelas comenzaron a experimentar amenazas de tiroteos. El modus operandi es colocar carteles o leyendas en baños o espacios del colegio y así atemorizar no solo a alumnos sino también a docentes y trabajadores.
Buenos Aires confirma protocolo ante amenazas de tiroteo
Los docentes no se callaron y accionaron ante estas amenazas que están siendo cada vez más seguidas. No es solo en colegios de Buenos Aires, sino que también ocurre en CABA y otros puntos del país. Si bien puede ser tomado como una oportunidad de los alumnos para faltar a clases, lo cierto es que no se puede hacer la vista gorda ante algo tan grave como esto.
De esta manera, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires comenzó a articular con autoridades de Seguridad para encontrar medidas concretas de cara a las situaciones que se vivieron en los últimos días. Se informó que se tomarán medidas urgentes ante las amenazas de tiroteos y episodios de violencia ocurridos en escuelas bonaerenses, las cuales están creciendo en los últimos días.
“En escuelas de varios distritos de la provincia se han recibido mensajes amenazantes mediante pintadas, carteles y otros soportes. Sucedió también en otras jurisdicciones del país, según se compartió en la Asamblea del Consejo Federal de Educación. El temor producido por las amenazas se sufre en las escuelas y se ha extendido a las familias”, puntualizaron desde la DGCyE.
El mensaje hacia los alumnos es claro: “No es una broma ni una transgresión”. Es una conducta “que vulnera la convivencia institucional y puede ser objeto de investigación judicial”. Además, agregaron: “Solicitamos a sus familias el acompañamiento en este propósito mediante la conversación con sus hijos e hijas y el trabajo corresponsable con las escuelas”.
La parte más importante del protocolo es la siguiente: ante casos de amenazas, los estudiantes, docentes o auxiliares no deben viralizar los mensajes ya que esto “estimula la repetición”. Por el contrario, se debe dar aviso a las autoridades escolares y deberán dar intervención a los equipos de inspección. Allí se determinan los pasos a seguir.
“Hemos trabajado en una reunión específica con Inspectoras/es Jefas/es Regionales y Distritales con la participación del Ministerio de Seguridad, para que todos y todas estemos advertidos y realicemos las intervenciones que son propias de nuestras respectivas competencias”. Además, agregaron: “Asimismo, reconocemos el trabajo de los equipos de conducción, docentes, equipos de orientación y de supervisión, en cuanto a su intervención responsable, cuidada y efectiva”, cerraron.
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