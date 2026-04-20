La era del celular en la cárcel como herramienta de la delincuencia convicta podría haber llegado a su fin. El Gobierno nacional autorizó finalmente un nuevo sistema de bloqueo para cárceles federales que sería el salto necesario para culminar con la red de “call centers tumberos” y otros usos indebidos de esos aparatos.
IMEI
Fin del celular en la cárcel: El Gobierno autorizó el bloqueo total
El uso del celular en la cárcel podría haber llegado a su fin con el bloqueo autorizado por el Gobierno. Impacto en cárceles federales. De qué se trata.
Mediante un decreto del Ministerio de Seguridad, la administración nacional avanzó con la autorización al bloqueo por IMEI, lo que supondría una evolución a las herramientas actualmente disponibles. Esta medida tendría un impacto más profundo que los bloqueadores utilizados hasta aquí, donde además se afectaban las redes telefónicas colindantes a las instalaciones penitenciarias.
El endurecimiento de los controles es uno de los pasos diagramados por la cartera de Seguridad ahora comandada por Alejandra Monteoliva. Todo ello ante la proliferación de casos de uso ilegal de celulares, generalmente con fines delictivos, lo que facilitó la continuidad de la actividad por parte de los presidiarios aún estando recluidos.
Qué dice la ley sobre el celular y la cárcel
En Argentina, existe legislación vigente que asegura el derecho de los reclusos a comunicarse con familiares y allegados. En ese sentido, el Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad (Ley 24.660) prevé la instalación de mecanismos para la prevención del delito desde las cárceles, empoderando al Servicio Penitenciario Federal para tareas de control y bloqueo.
Hasta aquí, los sistemas de bloqueo utilizados en las cárceles argentinas eran los conocidos como jammer. Esa tecnología intervenía el área circundante al establecimiento penitenciario ejecutando una manipulación de las radiofrecuencias e impidiendo el funcionamiento de los teléfonos móviles.
Sin embargo, la utilización de dicha tecnología generó complicaciones logísticas a las compañías telefónicas, que no podían garantizar el servicio a los clientes en las zonas cercanas a las cárceles. De hecho, esto último generó varios conflictos judiciales, lo que elevó el debate sobre la necesidad de nuevos métodos.
Qué son los call center “tumberos”
Se trata de redes criminales que operan desde las cárceles con celulares de posesión ilegal para garantizar la ejecución de delitos en el exterior. En su mayoría, estas estructuras se dedican a las micro estafas, suplantando la identidad de empresas u organismos públicos para obtener dinero o datos bancarios de sus víctimas.
Además de los call center, los reclusos usan los celulares para mantener sus redes de poder en las calles. Esto especialmente en el caso de narcotraficantes o líderes de asociaciones ilícitas que deben sostener la comunicación para garantizar la continuidad de sus organizaciones.
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