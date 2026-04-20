Fin del celular en la cárcel: El Gobierno autorizó el bloqueo total

Hasta aquí, los sistemas de bloqueo utilizados en las cárceles argentinas eran los conocidos como jammer. Esa tecnología intervenía el área circundante al establecimiento penitenciario ejecutando una manipulación de las radiofrecuencias e impidiendo el funcionamiento de los teléfonos móviles.

Sin embargo, la utilización de dicha tecnología generó complicaciones logísticas a las compañías telefónicas, que no podían garantizar el servicio a los clientes en las zonas cercanas a las cárceles. De hecho, esto último generó varios conflictos judiciales, lo que elevó el debate sobre la necesidad de nuevos métodos.

Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, a realizar los trámites administrativos necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología requerida, a fin de adoptar todos los ajustes técnicos tendientes a evitar que se afecten las áreas exteriores al sitio en el que se instalen, expresa el decreto. Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, a realizar los trámites administrativos necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología requerida, a fin de adoptar todos los ajustes técnicos tendientes a evitar que se afecten las áreas exteriores al sitio en el que se instalen, expresa el decreto.

Cárcel Santa Fe Medida para las cárceles federales.

Qué son los call center “tumberos”

Se trata de redes criminales que operan desde las cárceles con celulares de posesión ilegal para garantizar la ejecución de delitos en el exterior. En su mayoría, estas estructuras se dedican a las micro estafas, suplantando la identidad de empresas u organismos públicos para obtener dinero o datos bancarios de sus víctimas.

Además de los call center, los reclusos usan los celulares para mantener sus redes de poder en las calles. Esto especialmente en el caso de narcotraficantes o líderes de asociaciones ilícitas que deben sostener la comunicación para garantizar la continuidad de sus organizaciones.

Según datos oficiales, la Provincia de Buenos Aires registró más de 48.000 líneas móviles en cárceles bonaerenses entre 2024 y 2025. En Córdoba, mientras tanto, se incautaron más de 4.000 celulares sólo durante 2025.

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