La Feria del Libro 2026 abrirá sus puertas dentro de muy pocos días en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Será el aniversario 50 de este evento que reúne a amantes de la literatura, lectores empedernidos, escritores y mucha gente que desea acercarse cada vez más a la cultura literaria. Enterate todo lo que tenés que saber.
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Feria del Libro 2026 en Buenos Aires: cuándo es, precios y todos los detalles
La Feria del Libro 2026 se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires con muchas exhibiciones, sorpresas y además el aniversario 50 del evento.
Este año la Feria del Libro cumple 50 años y promete ser un evento extraordinario. Tal y como comentaron desde Turismo Buenos Aires, habrá más de 45.000 metros cuadrados dedicados a los libros y a la cultura, donde cada uno podrá tener su rincón con las piezas literarias que le interesan. Además habrá charlas y firmas de autores consagrados.
Feria del Libro 2026: todo lo que tenés que saber
El evento durará tres semanas y comenzará este jueves 23 de abril hasta el 11 de mayo, con horarios de lunes a viernes de 14 a 22 y fines de semana y feriados de 13 a 22. Bonus: la Noche de la Feria se llevará a cabo el sábado 25 de abril con ingreso gratuito desde las 20 y horario de cierre extendido. Ese día será una locura de gente, pero sin duda se disfrutará muchísimo.
Como cada año, la Feria del Libro le da lugar a autores consagrados y también a voces que son más recientes pero con un enorme peso. Hay escritores de muchas partes del mundo, además de novedades que cada uno podrá descubrir caminando por los pasillos llenos de libros. Es un evento especial para toda la familia, estudiantes que están sumergidos en la literatura, jóvenes lectores y en definitiva, para todos los que quieran vivir esta experiencia.
Este año no hay una ciudad invitada, sino un país: Perú. Habrá muchísimo para descubrir de una patria vecina que supo acuñar a Inca Garcilaso, César Vallejo, Blanca Varela o Mario Vargas Llosa. Además, por primera vez, el discurso inaugural será un debate. El mismo estará a cargo de Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara. María O'Donnell será la coordinadora y tendrá lugar el jueves 23 de abril a las 18.
Desde el evento recomiendan chequear constantemente la agenda online del sitio de la Feria del Libro, donde estará el cronograma de charlas, firmas y otro tipo de actividades que nadie se quiere perder. Es un momento ideal para conectar con la cultura y la literatura, además de hacer una salida excepcional en uno de los eventos que más convocan de la ciudad.
El ingreso a la Feria del Libro es gratuito para menores de 12 años, visitas escolares, docentes con recibo de sueldo y personas con discapacidad. Además hay ingreso sin cargo de lunes a viernes (excepto feriados) para estudiantes, jubilados y pensionados. Todos deberán presentar constancias o certificados que lo acrediten.
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