Feria del Libro 2026 en Buenos Aires: cuándo es, precios y todos los detalles

Desde el evento recomiendan chequear constantemente la agenda online del sitio de la Feria del Libro, donde estará el cronograma de charlas, firmas y otro tipo de actividades que nadie se quiere perder. Es un momento ideal para conectar con la cultura y la literatura, además de hacer una salida excepcional en uno de los eventos que más convocan de la ciudad.

El ingreso a la Feria del Libro es gratuito para menores de 12 años, visitas escolares, docentes con recibo de sueldo y personas con discapacidad. Además hay ingreso sin cargo de lunes a viernes (excepto feriados) para estudiantes, jubilados y pensionados. Todos deberán presentar constancias o certificados que lo acrediten.

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