Dormir entre las estrellas: la nueva tendencia de Airbnb

DORMIRENTRELASESTRELLASLANUEVATENDENCIADEAIRBNBFOTO2 La plataforma Airbnb presentó las estancias bajo las estrellas para aquéllas personas que buscan descanso y desconexión de la ciudad.

. Domo geodésico – San Marcos Sierra, Argentina

El glamping forma parte de un proyecto de ecología y permacultura. Es un predio de 1 hectárea, donde se practica la auto-sustentabilidad en reconexión con el entorno y la producción de alimento.

DORMIRENTRELASESTRELLASLANUEVATENDENCIADEAIRBNBFOTO3 La plataforma Airbnb presentó las estancias bajo las estrellas para aquéllas personas que buscan descanso y desconexión de la ciudad.

. Cueva Ancestral – La Viña, Argentina

Sumérgete en una experiencia única entre las serranías del Departamento de La Viña, camino a Cafayate. Cabaña inspirada en el concepto del hombre primitivo, con un diseño que nace de dos piedras abiertas al paisaje.

DORMIRENTRELASESTRELLASLANUEVATENDENCIADEAIRBNBFOTO4 La plataforma Airbnb presentó las estancias bajo las estrellas para aquéllas personas que buscan descanso y desconexión de la ciudad.

. Cabaña tipo loft – Valle del Elqui, Chile

Escápate a un refugio moderno en plena cordillera, donde el lujo sencillo se fusiona con la naturaleza indómita.

DORMIRENTRELASESTRELLASLANUEVATENDENCIADEAIRBNBFOTO5 La plataforma Airbnb presentó las estancias bajo las estrellas para aquéllas personas que buscan descanso y desconexión de la ciudad.

. Quimsa Glamping Domo – El Canelo, Chile

Espacio ideal para re-conectar con la naturaleza. Ubicado entre las montañas del cajón del Maipo y rodeado de bosque nativo esclerófilo, este Domo eco-sustentable ofrece una vista inigualable y una experiencia que fusiona la conexión con el entorno natural, pero con las comodidades de un confortable lugar.

DORMIRENTRELASESTRELLASLANUEVATENDENCIADEAIRBNBFOTO6 La plataforma Airbnb presentó las estancias bajo las estrellas para aquéllas personas que buscan descanso y desconexión de la ciudad.

. Cabaña Motmot – Chontabamba, Perú

Es el lugar ideal para relajarse en una escapada única llena de tranquilidad e inspiración desde lo alto de las montañas de Chontabamba. Sorpréndete con la vista excepcional del valle, amaneceres y atardeceres únicos entre los ríos flotantes de nubes.

DORMIRENTRELASESTRELLASLANUEVATENDENCIADEAIRBNBFOTO7 La plataforma Airbnb presentó las estancias bajo las estrellas para aquéllas personas que buscan descanso y desconexión de la ciudad.

. Starlodge Adventure Suites – Urubamba, Perú

Pasa una noche en una cápsula colgante a 2900 metros sobre el nivel del mar, disfrutando de la comodidad del diseño de las cápsulas con una de las mejores vistas del Valle Sagrado de Inca.

DORMIRENTRELASESTRELLASLANUEVATENDENCIADEAIRBNBFOTO8 La plataforma Airbnb presentó las estancias bajo las estrellas para aquéllas personas que buscan descanso y desconexión de la ciudad.

Acerca de Airbnb

Airbnb nació en el 2007 cuando dos anfitriones recibieron en su casa de San Francisco a tres huéspedes y desde entonces ha crecido a más de 5 millones de anfitriones que han recibido a más de 1500 millones de huéspedes en casi todos los países del mundo. Todos los días, los anfitriones ofrecen tanto estadías como experiencias únicas que permiten a los huéspedes conectarse con las comunidades de una forma más auténtica.

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