Dormir entre las estrellas: la nueva tendencia de Airbnb

Desiertos silenciosos, bosques sin luz artificial y montañas que rozan las nubes: la plataforma Airbnb comparte una selección de espacios únicos donde el verdadero espectáculo empieza cuando se apagan las luces. Domos, cápsulas transparentes y cabañas perdidas en la naturaleza se convierten en las mejores ventanas hacia la Vía Láctea. Porque mientras otros viajan al espacio, tú puedes dormir bajo él.
Los diferentes destinos que propone Airbnb
Algunos de estos destinos ya son legendarios entre los amantes de las estrellas. Otros son secretos mejor guardados, perfectos para quienes buscan una escapada diferente:
. Domo romántico con piscina - Desierto de la Tatacoa, Colombia
Domos muy frescos y acogedores en el Desierto de la Tatacoa. Cuentan con baño privado y techo abierto para bañarte mirando un hermoso cielo. Tendrás acceso a piscina, solarium, cancha de Volleyball y alucinar con el hermoso cielo del Desierto.
. El Tibar, cabaña en medio del bosque - Guasca, Colombia
Ideal para compartir en pareja o con hijos, cuenta con todo lo necesario para vivir tu estadía de distintas formas en medio de la tranquilidad del bosque.
. Domo geodésico – San Marcos Sierra, Argentina
El glamping forma parte de un proyecto de ecología y permacultura. Es un predio de 1 hectárea, donde se practica la auto-sustentabilidad en reconexión con el entorno y la producción de alimento.
. Cueva Ancestral – La Viña, Argentina
Sumérgete en una experiencia única entre las serranías del Departamento de La Viña, camino a Cafayate. Cabaña inspirada en el concepto del hombre primitivo, con un diseño que nace de dos piedras abiertas al paisaje.
. Cabaña tipo loft – Valle del Elqui, Chile
Escápate a un refugio moderno en plena cordillera, donde el lujo sencillo se fusiona con la naturaleza indómita.
. Quimsa Glamping Domo – El Canelo, Chile
Espacio ideal para re-conectar con la naturaleza. Ubicado entre las montañas del cajón del Maipo y rodeado de bosque nativo esclerófilo, este Domo eco-sustentable ofrece una vista inigualable y una experiencia que fusiona la conexión con el entorno natural, pero con las comodidades de un confortable lugar.
. Cabaña Motmot – Chontabamba, Perú
Es el lugar ideal para relajarse en una escapada única llena de tranquilidad e inspiración desde lo alto de las montañas de Chontabamba. Sorpréndete con la vista excepcional del valle, amaneceres y atardeceres únicos entre los ríos flotantes de nubes.
. Starlodge Adventure Suites – Urubamba, Perú
Pasa una noche en una cápsula colgante a 2900 metros sobre el nivel del mar, disfrutando de la comodidad del diseño de las cápsulas con una de las mejores vistas del Valle Sagrado de Inca.
Acerca de Airbnb
Airbnb nació en el 2007 cuando dos anfitriones recibieron en su casa de San Francisco a tres huéspedes y desde entonces ha crecido a más de 5 millones de anfitriones que han recibido a más de 1500 millones de huéspedes en casi todos los países del mundo. Todos los días, los anfitriones ofrecen tanto estadías como experiencias únicas que permiten a los huéspedes conectarse con las comunidades de una forma más auténtica.
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