Ciencia insólita: Las estrellas no esparcen los elementos químicos de la vida como se creía

El enigma sin resolver

Ahora la pregunta que nadie puede responder es: ¿cómo se esparcieron realmente estos elementos esenciales por el universo? La investigación, publicada en la revista Astronomy and Astrophysics, deja un vacío enorme en nuestra comprensión del origen de la vida cósmica.

image

R Doradus, que alguna vez tuvo una masa parecida a la del Sol, está en fase de gigante roja. Las imágenes muestran nubes de gas y polvo rodeándola, pero los mecanismos conocidos no explican cómo ese material viaja lo suficientemente lejos.

La ciencia tiene ahora un nuevo misterio por resolver, uno que toca directamente nuestra propia existencia.

