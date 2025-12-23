Un equipo de astrónomos de la Universidad Chalmers de Tecnología en Suecia tiró abajo la teoría que durante décadas explicaba cómo llegaron a existir los elementos químicos necesarios para la vida en la La Tierra. El descubrimiento de la ciencia revela que las estrellas no pueden distribuir carbono, oxígeno y nitrógeno por el cosmos como todos creían.
Ciencia insólita: Las estrellas no esparcen los elementos químicos de la vida como se creía
Un hallazgo de astrónomos suecos sacude todo lo que sabíamos sobre el origen de la materia vital en el universo. La ciencia y las estrellas sonríen.
El fenómeno que no alcanza para la ciencia
Después del Big Bang, el universo solo tenía hidrógeno y un poco de helio. Los elementos que hacen posible la vida —carbono, oxígeno, nitrógeno— se formaron dentro de las estrellas millones de años después. Pero había que esparcirlos por el espacio para que los nuevos planetas los tuvieran en su composición. Hasta ahora, la ciencia estaba convencida de que las gigantes rojas hacían ese trabajo al desprenderse de sus capas externas.
Pero no es así. El equipo liderado por Thiebaut Schirmer observó la estrella R Doradus, ubicada a 180 años-luz, con el conjunto de telescopios VLT del Observatorio Europeo Austral en Chile. Midieron la luz reflejada por granos de polvo estelar y combinaron los datos con simulaciones por computadora. El resultado fue demoledor.
Los fenómenos físicos que se creían responsables de empujar el polvo estelar hacia el espacio interestelar son insuficientes. No logran dispersar esos elementos lo necesario para explicar la cantidad que hoy existe en la Vía Láctea.
El enigma sin resolver
Ahora la pregunta que nadie puede responder es: ¿cómo se esparcieron realmente estos elementos esenciales por el universo? La investigación, publicada en la revista Astronomy and Astrophysics, deja un vacío enorme en nuestra comprensión del origen de la vida cósmica.
R Doradus, que alguna vez tuvo una masa parecida a la del Sol, está en fase de gigante roja. Las imágenes muestran nubes de gas y polvo rodeándola, pero los mecanismos conocidos no explican cómo ese material viaja lo suficientemente lejos.
La ciencia tiene ahora un nuevo misterio por resolver, uno que toca directamente nuestra propia existencia.
