La NASA asegura que acaba de observar la destrucción de mundos: Esto es lo que vieron

Esta comparación, probablemente, se deba a que el hallazgo supone una aparente colisión entre dos grandes cuerpos en el espacio.

Según el video, los astrónomos detectaron un nuevo punto de luz en un sistema expoplanetario que no estaba en imágenes anteriores del Hubble. Esto sugiere una colisión entre dos objetos grandes, creando una gigantesca nube de escombros.

O como lo explican en Science Alert sobre lo detectado por el Telescopio Espacial Hubble: "Dos fragmentos de roca, cada uno de unos 60 kilómetros (37 millas) de diámetro. Si no se hubieran estrellado hasta convertirse en polvo, estas diminutas semillas podrían haber evolucionado hasta convertirse en planetas que orbitan la estrella".

Los dos objetos en cuestión son "cs1" que, anteriormente, se creía que era un planeta, y "cs2" recién visto.

Así lo explica la NASA: "En 2008, los científicos utilizaron el Hubble para descubrir un posible planeta alrededor de Fomalhaut, ahora parece ser una nube de polvo que se hace pasar por un planeta, resultado de la colisión de planetesimales".

Y sigue: "Durante la búsqueda de Fomalhaut b en observaciones recientes del Hubble, los científicos se sorprendieron al encontrar un segundo punto de luz en una ubicación similar alrededor de la estrella. A este objeto lo denominan "fuente circunestelar 2" o "cs2", mientras que el primer objeto ahora se conoce como "cs1"".

¿Qué significa?

De acuerdo con la NASA este descubrimiento arroja luz sobre los procesos caóticos que pueden haber dado forma al sistema solar hace miles de millones de años.

"Los científicos creen que los inicios de nuestro sistema solar fueron una época de violenta agitación, con planetesimales, asteroides y cometas colisionando y arrojando escombros sobre la Tierra, la Luna y los demás planetas interiores", indica la NASA.

Algo similar es lo que acaban de observar con el Hubble.

“Esta es sin duda la primera vez que veo aparecer un punto de luz de la nada en un sistema exoplanetario”, declaró el investigador principal Paul Kalas, de la Universidad de California, Berkeley.

“Está ausente en todas nuestras imágenes anteriores del Hubble, lo que significa que acabamos de presenciar una violenta colisión entre dos objetos masivos y una enorme nube de escombros, algo nunca visto en nuestro sistema solar actual. ¡Increíble!”, agregó.

Con el apoyo del Hubble y el telescopio espacial James Webb, los astrónomos monitorean de cerca las consecuencias de la colisión.

---------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche

Aviso de alto impacto: Histórica yerbatera informa que no podrá afrontar pagos