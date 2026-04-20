Gas: El Gobierno prepara un golpe a tu factura con nuevas tarifas

Desde el entorno oficial reconocen que existe la posibilidad de impacto, aunque evitan precisar plazos y admiten que el fondo actual es deficitario y que el nivel vigente de recaudación no alcanza para cubrir la demanda.

¿Qué es el régimen de gas y tarifas en Zona Fría?

El régimen de Zona Fría tiene raíces en la Ley 25.565, sancionada en 2002, con el objetivo de compensar el mayor consumo energético en regiones con climas extremos.

Este sistema permite aplicar tarifas diferenciales en zonas como la Patagonia, la Puna y Malargüe, además de otras áreas incorporadas posteriormente. En 2021, el esquema se amplió significativamente, alcanzando a más de 4,3 millones de usuarios en 231 departamentos del país, con descuentos de hasta el 50% en la factura.

El financiamiento proviene de un fondo fiduciario específico, sostenido principalmente por el recargo sobre el precio del gas en el PIST. Es, en esencia, un sistema solidario donde todos aportan para aliviar el gasto de quienes enfrentan temperaturas más severas.

Gas 3 P

¿Por qué el Gobierno cuestiona el sistema de gas y tarifas?

Dentro del Ejecutivo hay una mirada crítica sobre el régimen actual. Consideran que el esquema es “regresivo”, ya que no discrimina por nivel de ingresos, sino por ubicación geográfica. Es decir, usuarios con alto poder adquisitivo en zonas frías reciben el mismo beneficio que sectores más vulnerables.

Según fuentes oficiales, con el tope anterior del 7,5% no se logra cubrir el costo total de los subsidios, lo que genera un déficit sostenido.

Por esto, la ampliación del margen hasta el 11,25% aparece como una herramienta para ajustar las cuentas sin eliminar el beneficio, algo que el Gobierno se comprometió a evitar en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

De hecho, este fondo fiduciario es el único que no será disuelto durante 2026, lo que muestra su relevancia dentro del esquema energético.

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